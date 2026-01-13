👨🏿‍🚀TechCabal Daily – Perolehan Besar Terra

Sumber Gambar: Terra Industries

Apa daya tarik startup teknologi pertahanan yang membangun drone dan sensor ancaman jarak jauh dari pabrik kecil di Abuja, Nigeria? Begitu besar hingga investor dari Silicon Valley dan nama besar seperti Palantir berbaris dengan uang mereka, siap mendukung putaran pendanaan $11,75 juta yang belum pernah terjadi sebelumnya?

Tiga hal: pertama, traksi. Nathan Nwachuku dan co-founder Maxwell Maduka mulai membangun Terra Industries (sebelumnya Terrahaptix) dalam mode stealth pada 2023. Keduanya berpengetahuan dalam robotika—Maduka sebelumnya menjual startup robotika lamanya, Spacial Nova, kepada perusahaan otomotif Nigeria Nord Motors pada 2022—mereka bersatu untuk membangun sesuatu yang berbeda. Nwachuku, baru saja sukses dengan startup edtech Klas, telah menjadi investor di Spacial Nova, yang mempertemukan keduanya.

Mereka melihat peluang untuk mengubah cara operator drone, yang sering kekurangan dukungan purna jual untuk menggunakan drone asing. Drone buatan lokal tidak pada tingkat kualitas yang sama, jadi tidak ada persaingan nyata untuk impor Tiongkok. Pada 2024, masih dalam mode stealth, Terra telah mengamankan lebih dari $1 juta dalam kontrak pengawasan, dengan Archer, drone udaranya, menjual beberapa unit. Ini adalah eksperimen yang menghasilkan traksi kritis yang menarik perhatian.

Segera, tokoh-tokoh besar dan veteran teknologi pertahanan berpengalaman mulai bergabung dengan dewannya. Itu adalah validasi kedua: asosiasi.

Ketiga, tim berpengalaman. Dimulai sebagai startup tahap awal, Terra tidak fokus pada pemasaran, melainkan ingin mengembangkan modal manusia dan keahlian yang tepat untuk membangun, kualitas kunci yang sering kurang di sektor teknologi pertahanan. Pada 2024, Terra hanya memiliki insinyur robotika, spesialis operasi perangkat keras, dan insinyur perangkat lunak (untuk membangun perangkat lunak ArtemisOS yang berfungsi sebagai pusat kontrol untuk drone-nya).

"Saya merasa tidak akan pernah bisa mengumpulkan tim seperti ini lagi. Kami memulainya dan ini seperti roket sejak saat itu," kata Nwachuku pada 2024.

Hari ini, validasi dari kecepatan dan pembangunan fondasi yang hati-hati itu adalah pendanaan $11,75 juta-nya. Terra telah menjadi startup Nigeria yang paling terlihat menempatkan teknologi pertahanan di peta global.

Namun Terra tidak mengejar dunia. Menjual perangkat keras pengawasan seperti drone, yang secara efektif adalah peralatan tingkat militer, dapat menarik pengawasan pemerintah. Ada juga uji tuntas ekstensif yang diperlukan untuk memastikan di tangan siapa perangkat keras itu akhirnya berakhir. Terra memainkan permainan selektif, menjaga klien enterprise-nya tetap lokal sambil mengejar skala yang dipilih dengan hati-hati secara global. Dengan Palantir sekarang bergabung, ada satu atau dua hal yang bisa dipelajarinya.