👨🏿‍🚀TechCabal Daily – Perolehan Besar Terra

Penulis: TechcabalSumber: Techcabal
2026/01/13 13:58
Baca dalam Bahasa Prancis
اقرأ هذا باللغة العربية

Selamat pagi. ☀

Apple telah memilih untuk bekerja sama dengan model Gemini milik Google dalam kesepakatan multi-tahun untuk menggerakkan Siri dan Apple Intelligence. Apakah Apple baru saja mengakui bahwa mereka mungkin kehilangan relevansi AI dan memilih berkolaborasi dengan Google?

Berita lainnya, Ido Sum telah berinvestasi di startup Afrika sebelum menjadi tren dan menjadi mitra di TLCom, firma VC senilai $250 juta, selama 14 tahun. Dua bulan setelah meninggalkan firma tersebut, ia menerbitkan esai yang banyak dibagikan yang berargumen bahwa industri VC Afrika tidak rusak meskipun langkanya exit besar yang berulang, tetapi hanya lebih awal dari yang mau diakui banyak investor.

Minggu ini, Muktar Oladunmade, reporter VC internal kami, berbicara dengannya tentang pemikirannya mengenai bagaimana VC Afrika dapat tumbuh, risiko mendanai segalanya dengan ekuitas, pentingnya efisiensi modal, dan jalur likuiditas jangka pendek yang paling realistis untuk teknologi Afrika. Baca di sini.

Mari kita selami laporan hari ini.

  • Terra Industries mengumpulkan $11,75 juta
  • Pelanggan memberikan ulasan buruk untuk Temu di Afrika Selatan
  • Warga Lagos dan Abuja masih tidak bisa menggunakan Starlink
  • World Wide Web 3
  • Peluang

Startup

Terra Industries Nigeria mengumpulkan $11,75 juta dari investor AS

Sumber Gambar: Terra Industries

Apa daya tarik startup teknologi pertahanan yang membangun drone dan sensor ancaman jarak jauh dari pabrik kecil di Abuja, Nigeria? Begitu besar hingga investor dari Silicon Valley dan nama besar seperti Palantir berbaris dengan uang mereka, siap mendukung putaran pendanaan $11,75 juta yang belum pernah terjadi sebelumnya?

Tiga hal: pertama, traksi. Nathan Nwachuku dan co-founder Maxwell Maduka mulai membangun Terra Industries (sebelumnya Terrahaptix) dalam mode stealth pada 2023. Keduanya berpengetahuan dalam robotika—Maduka sebelumnya menjual startup robotika lamanya, Spacial Nova, kepada perusahaan otomotif Nigeria Nord Motors pada 2022—mereka bersatu untuk membangun sesuatu yang berbeda. Nwachuku, baru saja sukses dengan startup edtech Klas, telah menjadi investor di Spacial Nova, yang mempertemukan keduanya.

Mereka melihat peluang untuk mengubah cara operator drone, yang sering kekurangan dukungan purna jual untuk menggunakan drone asing. Drone buatan lokal tidak pada tingkat kualitas yang sama, jadi tidak ada persaingan nyata untuk impor Tiongkok. Pada 2024, masih dalam mode stealth, Terra telah mengamankan lebih dari $1 juta dalam kontrak pengawasan, dengan Archer, drone udaranya, menjual beberapa unit. Ini adalah eksperimen yang menghasilkan traksi kritis yang menarik perhatian.

Segera, tokoh-tokoh besar dan veteran teknologi pertahanan berpengalaman mulai bergabung dengan dewannya. Itu adalah validasi kedua: asosiasi.

Ketiga, tim berpengalaman. Dimulai sebagai startup tahap awal, Terra tidak fokus pada pemasaran, melainkan ingin mengembangkan modal manusia dan keahlian yang tepat untuk membangun, kualitas kunci yang sering kurang di sektor teknologi pertahanan. Pada 2024, Terra hanya memiliki insinyur robotika, spesialis operasi perangkat keras, dan insinyur perangkat lunak (untuk membangun perangkat lunak ArtemisOS yang berfungsi sebagai pusat kontrol untuk drone-nya).

"Saya merasa tidak akan pernah bisa mengumpulkan tim seperti ini lagi. Kami memulainya dan ini seperti roket sejak saat itu," kata Nwachuku pada 2024.

Hari ini, validasi dari kecepatan dan pembangunan fondasi yang hati-hati itu adalah pendanaan $11,75 juta-nya. Terra telah menjadi startup Nigeria yang paling terlihat menempatkan teknologi pertahanan di peta global.

Namun Terra tidak mengejar dunia. Menjual perangkat keras pengawasan seperti drone, yang secara efektif adalah peralatan tingkat militer, dapat menarik pengawasan pemerintah. Ada juga uji tuntas ekstensif yang diperlukan untuk memastikan di tangan siapa perangkat keras itu akhirnya berakhir. Terra memainkan permainan selektif, menjaga klien enterprise-nya tetap lokal sambil mengejar skala yang dipilih dengan hati-hati secara global. Dengan Palantir sekarang bergabung, ada satu atau dua hal yang bisa dipelajarinya.

E-commerce

Temu dan Shein menghadapi perhitungan regulasi di Afrika Selatan

Sumber Gambar: TechCentral via MSN

'Fase bulan madu' untuk merek e-commerce Tiongkok di Afrika Selatan resmi berakhir. Ribuan pembeli melaporkan awal yang mengerikan di 2026, dengan pesanan Temu terjebak dalam limbo pengiriman dan lonjakan ulasan 1-bintang menghantam platform sentimen konsumen seperti Hellopeter.

Penyebab utamanya tampaknya adalah mitra logistik pihak ketiga, khususnya GFS Express, yang dikecam karena pembaruan pelacakan yang menyesatkan dan pengiriman yang gagal. Hanya pada Desember 2025 saja, 90% pengulas memberi Temu rating 1-bintang, dengan banyak yang mengklaim mereka memesan barang pada November untuk Natal yang masih belum tiba.

Krisis pengiriman ini datang pada saat pengawasan puncak untuk raksasa e-commerce Tiongkok. Pada November 2025, Komisi Konsumen Nasional Afrika Selatan (NCC) meluncurkan investigasi formal terhadap Temu dan Shein. Penyelidikan ini melihat ke dalam pemasaran yang menipu, keamanan produk, dan kepatuhan terhadap Undang-Undang Perlindungan Konsumen (CPA). 

NCC juga memantau label "gudang lokal" Temu, yang dikritik sebagai menyesatkan karena Temu sebenarnya tidak memiliki fasilitas domestik tetapi menggunakan logistik pihak ketiga yang saat ini gagal memenuhi permintaan.

Di antara baris: Sejak masuk ke Afrika Selatan, keuntungan Shein dan Temu adalah "arbitrase regulasi," yang mengeksploitasi celah pajak untuk menjaga harga tetap rendah. Sekarang setelah Layanan Pendapatan Afrika Selatan (SARS), penguasa pajak negara itu, menutup celah tersebut dengan bea tetap 45% ditambah PPN, platform tersebut dipaksa untuk bersaing dalam layanan dan keandalan—dan mereka saat ini gagal.

Zoom out: Meskipun kekacauan, Temu dan Shein mencatat penjualan gabungan R7,3 miliar pada 2024 R7,3 miliar ($400 juta), merebut 37% pasar pakaian online Afrika Selatan. Penelitian memperkirakan kebangkitan mereka telah merugikan ekonomi lokal lebih dari 8.000 pekerjaan dan hampir R1 miliar dalam penjualan manufaktur yang hilang. NCC bermaksud menyelesaikan investigasinya pada 28 Februari 2026. Jika terbukti bersalah atas pelanggaran CPA seperti pemasaran yang menyesatkan, kualitas/keamanan produk, pelabelan, dan penghindaran pajak, platform ini dapat menghadapi denda hingga 10% dari omset tahunan Afrika Selatan mereka.

Internet

Sumber Gambar: PCMag

Jika Anda berharap memulai 2026 dengan internet satelit berkecepatan tinggi di kota-kota terbesar Nigeria, Anda masih tidak beruntung. Pemeriksaan baru per 12 Januari 2026, menunjukkan bahwa Starlink tetap "terjual habis" di hub-hub utama di Lagos dan Abuja, tiga bulan setelah layanan pertama kali mencapai batas kapasitas.

Calon pengguna di lingkungan seperti Lekki, Victoria Island, dan Surulere, Lagos, disambut dengan pemberitahuan "pada kapasitas" dan anjuran untuk bergabung dengan daftar tunggu dengan membayar deposit.

Masalah sebenarnya adalah bandwidth. Satelit orbit rendah bumi (LEO) Starlink memiliki batas teknis (sekitar 1.500 pengguna bersamaan per radius 22km). Di pusat-pusat perkotaan padat Nigeria, permintaan telah meregangkan "sel" yang ada secara berlebihan, memaksa perusahaan untuk menghentikan aktivasi baru agar kecepatan tidak turun untuk pengguna saat ini.

Harga kinerja: Meskipun permintaan tinggi, itu tidak murah. Harga Starlink telah melonjak sejak peluncuran 2022-nya. Kit standar meningkat dari ₦440.000 ($309) menjadi ₦590.000 ($414), sementara langganan bulanan melonjak dari ₦38.000 ($27) menjadi ₦57.000 ($40) pada 2025, menyusul perselisihan tarif yang memanas dengan NCC.

Pembekuan kapasitas ini adalah sakit kepala yang berulang. Starlink sebelumnya menangguhkan penjualan di Kenya selama delapan bulan dimulai November 2024. Meskipun dilanjutkan pada Juni 2025, infrastruktur belum mengikuti "kelaparan digital-first" Nigeria. 

Gambaran besar: Dengan lebih dari 66.500 pelanggan, Starlink adalah ISP terbesar kedua di Nigeria, hanya tertinggal dari Spectranet. Status "terjual habis" memberi pesaing lokal seperti Tizeti dan YahClick kesempatan untuk menyerbu dengan alternatif yang lebih murah atau lebih tersedia. SpaceX berencana menurunkan sekitar 4.400 satelit ke orbit yang lebih rendah sepanjang 2026 untuk meningkatkan keamanan dan berpotensi meningkatkan kapasitas, tetapi untuk saat ini, warga perkotaan Nigeria terjebak di ruang tunggu.

PELACAK KRIPTO

World Wide Web3

Nama Koin

Nilai Saat Ini

Hari

Bulan

Bitcoin$91.805

– 0,27%

+ 2,17%

Ether$3.131

– 0,93%

+ 0,72%

Dolomite$0,06593

+ 52,06%

+ 72,78%

Solana$139,66

– 2,99%

+ 5,44%

* Data per 06.45 WAT, 13 Januari 2026.

Peluang

    • Detty December semakin mahal, tetapi anak muda Afrika tidak mundur dari getarannya. Laporan Accrue 2025 mensurvei 631 orang di Ghana, Nigeria, dan Kenya—86% dari mereka adalah Gen Z dan milenial akhir berusia 18–34—sebagian besar tinggal di rumah tangga berukuran sedang dengan setidaknya satu sumber pendapatan, namun hanya 4% yang berpenghasilan di atas $5.000 dalam total pendapatan rumah tangga bulanan. Namun, 60% mengatakan mereka berencana menghabiskan lebih banyak pada 2025, dengan acara luar ruangan, konser, pesta rumah, perjalanan, makan di luar, dan aktivitas rekreasi mengambil bagian terbesar dari anggaran mereka karena Detty December memantapkan dirinya sebagai kekuatan budaya dan ekonomi. Banyak yang mengandalkan uang dari luar negeri, menerima dana melalui mobile money, transfer bank, dan akun USD virtual, sambil menavigasi biaya dan penundaan. Mereka merencanakan ke depan, meregangkan anggaran, meminjam, atau menjual aset hanya untuk menjaga tradisi Detty December tetap hidup. Unduh laporannya.
    • Lebih dari 50 perusahaan di Afrika telah mengubah anggota tim mereka menjadi operator pertumbuhan bisnis dengan Program Akselerator Talenta Pertumbuhan alGROWithm
    • . Nominasikan anggota tim Anda untuk kohort Februari hari ini.
    • TechCabal sedang melakukan survei singkat untuk membantu mengaudit kinerja ekosistem teknologi Afrika, kondisi modal, pilihan, dan trade-off yang kami buat pada 2025. Anda juga dapat membagikan polling ini dengan siapa saja yang bekerja di teknologi Afrika. Kami akan menghargai partisipasi Anda; isi formulir di sini.
  • Reset pajak Nigeria memperumit penjualan saham MTN Group yang telah lama direncanakan
  • Bagaimana Nigeria berencana melacak uang kripto tanpa memecahkan blockchain
  • Anthropic ingin Anda menggunakan Claude untuk 'Cowork' dalam dorongan agen AI terbaru
  • Alphabet melampaui valuasi $4 triliun

Ditulis oleh: Emmanuel Nwosu, Opeyemi Kareem, dan Zia Yusuf

Disunting oleh: Emmanuel Nwosu & Ganiu Oloruntade

Ingin lebih banyak dari TechCabal?

Daftar untuk newsletter kami yang mendalam tentang bisnis dan ekonomi teknologi di Afrika.

  • The Next Wave: analisis futuristik tentang bisnis teknologi di Afrika.
  • Francophone Weekly by TechCabal: wawasan dan analisis orang dalam tentang ekosistem teknologi Francophone

P:S Jika Anda sering melewatkan TC Daily di kotak masuk Anda, periksa folder Promosi Anda dan pindahkan edisi apa pun dari TC Daily dari "Promosi" ke folder "Utama" atau "Primer" Anda dan TC Daily akan selalu datang kepada Anda.

