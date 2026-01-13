BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFuturesBTCTabunganPusat Acara
Lainnya
Gala Tanpa Biaya
Data menunjukkan kerugian terkait kripto meningkat menjadi $4,04 miliar tahun lalu, naik 34% dari $3,01 miliar pada 2024. The post 2025 Crypto Theft Hits Record $4B, Hacks StillData menunjukkan kerugian terkait kripto meningkat menjadi $4,04 miliar tahun lalu, naik 34% dari $3,01 miliar pada 2024. The post 2025 Crypto Theft Hits Record $4B, Hacks Still

Pencurian Kripto 2025 Capai Rekor $4 Miliar, Peretasan Masih Mendominasi

Penulis: CoinspeakerSumber: Coinspeaker
2026/01/13 17:39
4
4$0.02645+4.91%

Pencurian terkait kripto mencapai rekor baru pada tahun 2025. Menurut laporan terbaru dari PeckShield, total kerugian tahun lalu melebihi $4,04 miliar, naik sekitar 34% dari $3,01 miliar pada tahun 2024. Lonjakan ini didorong oleh kelemahan dalam sistem terpusat dan kampanye rekayasa sosial yang lebih agresif.

Menurut laporan tersebut, pola pencurian bergeser ke arah insiden yang lebih sedikit namun lebih besar, daripada serangan kecil dalam jumlah banyak. Peretasan kripto menyumbang kerugian sebesar $2,67 miliar, meningkat 24% dari tahun 2024. Selama periode ini, penipuan mencapai total $1,37 miliar, naik lebih dari 64% secara tahunan.

PeckShield mengungkapkan bahwa hanya sekitar $334,9 juta dana curian yang berhasil dipulihkan atau dibekukan pada tahun 2025, turun tajam dari $488,5 juta pada tahun 2024. Lebih banyak dana berpindah dengan cepat melalui jembatan, mixer, dan rute lintas rantai, yang mengurangi peluang pemulihan.

Data bulanan menunjukkan bahwa Februari memimpin pencurian kripto dengan $1,77 miliar, didorong oleh pelanggaran Bybit. Mei dan April menyusul dengan masing-masing $593 juta dan $407 juta.

Pelanggaran Bybit: Insiden Terbesar Tahun 2025

Insiden terbesar tahun ini adalah serangan terhadap bursa berbasis Dubai, Bybit, pada bulan Februari. Ini merupakan pencurian kripto tunggal terbesar yang pernah tercatat. Para peretas mengeksploitasi kebocoran kunci pribadi dalam sistem dompet panas Bybit untuk mencuri sekitar $1,4 miliar.

Pelanggaran besar lainnya termasuk bursa terdesentralisasi Cetus, yang kehilangan $223 juta pada bulan Mei. Pada bulan November, protokol berbasis Ethereum Balancer juga mengalami eksploitasi senilai $128 juta.

Secara bersama-sama, insiden-insiden besar ini menyumbang sebagian besar dari total kerugian tahunan.

Korea Utara Memimpin Aktivitas Ancaman

Aktor yang terkait dengan Korea Utara menjadi sumber dominan pencurian kripto tahun lalu. Menurut laporan Chainalysis bulan Desember, mereka mencuri setidaknya $2,02 miliar dalam aset digital pada tahun 2025, meningkat 51% dari tahun sebelumnya.

Serangan-serangan ini mewakili sekitar 76% dari semua pelanggaran terkait layanan. Estimasi kumulatif dana yang dicuri oleh Korea Utara kini mencapai hampir $6,75 miliar.

next

Artikel 2025 Crypto Theft Hits Record $4B, Hacks Still Dominate pertama kali muncul di Coinspeaker.

Peluang Pasar
Logo 4
Harga 4(4)
$0.02643
$0.02643$0.02643
+5.17%
USD
Grafik Harga Live 4 (4)
Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

Anda Mungkin Juga Menyukai

Harga XMR melonjak karena pola langka menunjuk Monero mencapai $1.000

Harga XMR melonjak karena pola langka menunjuk Monero mencapai $1.000

Harga XMR melonjak ke rekor tertinggi hari ini, 15 Januari, seiring meningkatnya permintaan untuk token privasi.
Bagikan
Crypto.news2026/01/17 04:37
Dogecoin (DOGE) atau GeeFi (GEE)? Trader Memilih $GEE karena Para Ahli Memprediksi Valuasi $3 Setelah Pembaruan Roadmap

Dogecoin (DOGE) atau GeeFi (GEE)? Trader Memilih $GEE karena Para Ahli Memprediksi Valuasi $3 Setelah Pembaruan Roadmap

Volatilitas koin meme sekali lagi mencuri perhatian, dengan Dogecoin diperdagangkan mendekati $0,14 sementara analis teknikal mengamati potensi breakout 22%. Spekulatif ini
Bagikan
Techbullion2026/01/17 04:00
Sinyal Beli Pudgy Penguins (PENGU) Menunjuk ke Target $0,0138

Sinyal Beli Pudgy Penguins (PENGU) Menunjuk ke Target $0,0138

Pudgy Penguins (PENGU) saat ini sedang mengalami koreksi jangka pendek dari pergerakan naik baru-baru ini, namun struktur pasar secara keseluruhan tetap positif. Diamati
Bagikan
Tronweekly2026/01/17 04:30