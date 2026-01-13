Pencurian Kripto 2025 Capai Rekor $4 Miliar, Peretasan Masih Mendominasi

Pencurian terkait kripto mencapai rekor baru pada tahun 2025. Menurut laporan terbaru dari PeckShield, total kerugian tahun lalu melebihi $4,04 miliar, naik sekitar 34% dari $3,01 miliar pada tahun 2024. Lonjakan ini didorong oleh kelemahan dalam sistem terpusat dan kampanye rekayasa sosial yang lebih agresif.

Menurut laporan tersebut, pola pencurian bergeser ke arah insiden yang lebih sedikit namun lebih besar, daripada serangan kecil dalam jumlah banyak. Peretasan kripto menyumbang kerugian sebesar $2,67 miliar, meningkat 24% dari tahun 2024. Selama periode ini, penipuan mencapai total $1,37 miliar, naik lebih dari 64% secara tahunan.

PeckShield mengungkapkan bahwa hanya sekitar $334,9 juta dana curian yang berhasil dipulihkan atau dibekukan pada tahun 2025, turun tajam dari $488,5 juta pada tahun 2024. Lebih banyak dana berpindah dengan cepat melalui jembatan, mixer, dan rute lintas rantai, yang mengurangi peluang pemulihan.

Data bulanan menunjukkan bahwa Februari memimpin pencurian kripto dengan $1,77 miliar, didorong oleh pelanggaran Bybit. Mei dan April menyusul dengan masing-masing $593 juta dan $407 juta.

Pelanggaran Bybit: Insiden Terbesar Tahun 2025

Insiden terbesar tahun ini adalah serangan terhadap bursa berbasis Dubai, Bybit, pada bulan Februari. Ini merupakan pencurian kripto tunggal terbesar yang pernah tercatat. Para peretas mengeksploitasi kebocoran kunci pribadi dalam sistem dompet panas Bybit untuk mencuri sekitar $1,4 miliar.

Pelanggaran besar lainnya termasuk bursa terdesentralisasi Cetus, yang kehilangan $223 juta pada bulan Mei. Pada bulan November, protokol berbasis Ethereum Balancer juga mengalami eksploitasi senilai $128 juta.

Secara bersama-sama, insiden-insiden besar ini menyumbang sebagian besar dari total kerugian tahunan.

Korea Utara Memimpin Aktivitas Ancaman

Aktor yang terkait dengan Korea Utara menjadi sumber dominan pencurian kripto tahun lalu. Menurut laporan Chainalysis bulan Desember, mereka mencuri setidaknya $2,02 miliar dalam aset digital pada tahun 2025, meningkat 51% dari tahun sebelumnya.

Serangan-serangan ini mewakili sekitar 76% dari semua pelanggaran terkait layanan. Estimasi kumulatif dana yang dicuri oleh Korea Utara kini mencapai hampir $6,75 miliar.

next

Artikel 2025 Crypto Theft Hits Record $4B, Hacks Still Dominate pertama kali muncul di Coinspeaker.