BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFuturesBTCTabunganPusat Acara
Lainnya
Gala Tanpa Biaya
PEPE coin naik 50% YTD di 2026! Bisakah katak ini menembus descending triangle? Berikut target harga utama dan % upside untuk prediksi pepe di 2026.PEPE coin naik 50% YTD di 2026! Bisakah katak ini menembus descending triangle? Berikut target harga utama dan % upside untuk prediksi pepe di 2026.

Harga PEPE Naik 50% YTD: Bisakah PEPE Coin Menembus Segitiga Menurun?

Penulis: Crypto TickerSumber: Crypto Ticker
2026/01/13 18:12
Pepe
PEPE$0.000005907-0.47%

Pasar meme coin telah memulai tahun 2026 dengan lonjakan eksplosif, dan PEPE memimpin dengan kenaikan 50% YTD yang masif hanya dalam dua minggu pertama Januari. Sementara Bitcoin dan mata uang kripto utama lainnya masih mencari pijakan, token bertema katak ini kembali menarik perhatian investor ritel, didorong oleh ledakan volume perdagangan sebesar 370%. Namun, analisis teknikal menunjukkan bahwa PEPE saat ini berada pada titik krusial dalam pola descending triangle yang masif.

Analisis Harga PEPE: Descending Triangle

Menurut grafik terbaru dari awal Januari 2026, PEPE saat ini diperdagangkan dalam pola descending triangle yang signifikan. Formasi ini biasanya mengindikasikan periode konsolidasi di mana penjual menciptakan puncak yang lebih rendah, sementara pembeli mempertahankan level support horizontal.

  • Support Krusial: Dasar segitiga ini terbentuk dengan kuat di sekitar zona permintaan $0,00000400 hingga $0,00000450.
  • Dinding Resistance: Trendline menurun saat ini membatasi kenaikan di dekat level $0,00000650.

PEPE/USD 1D - TradingView

Meskipun mengalami reli 50% sejak 1 Januari, harga kini mendekati batas atas trendline ini. Breakout di atas level ini, yang didukung oleh volume tinggi saat ini, dapat memicu "short squeeze," karena banyak trader memposisikan diri untuk penurunan.

Area Harga Penting & Target 2026

Untuk memahami ke mana arah PEPE-USD, kita harus melihat titik pivot kunci dalam roadmap 2026. Tabel berikut menyoroti level-level penting bagi trader:

Jenis LevelTarget HargaSignifikansi Pasar
Support 1$0,00000500Batas psikologis langsung untuk bull.
Resistance Utama$0,00000650Titik breakout dari descending triangle.
Target Pertengahan 2026$0,00000950Retest zona likuiditas sebelumnya.
Target Bullish 2026$0,00001500Prediksi tertinggi untuk siklus meme 2026.

Prediksi Harga PEPE: Bisakah PEPE Naik 3x?

Outlook untuk sisa tahun 2026 sebagian besar bullish jika segitiga breakout ke atas. Analis menyarankan bahwa breakout yang terkonfirmasi dapat menghasilkan potensi kenaikan 200% hingga 250% sebelum akhir tahun. Ini akan membawa PEPE lebih dekat ke all-time high sebelumnya dan berpotensi mengalahkan kompetitor utama lainnya seperti Shiba Inu.

Namun, jika pasar yang lebih luas mengalami "guncangan makro" dan PEPE gagal mempertahankan support $0,00000400, pola ini bisa berbalik ke sisi bawah. Selalu pastikan Anda menggunakan exchange kripto terbaik untuk mengelola perdagangan Anda dan simpan "moon bags" jangka panjang Anda di hardware wallet yang aman untuk menghindari risiko exchange.

Peluang Pasar
Logo Pepe
Harga Pepe(PEPE)
$0.000005907
$0.000005907$0.000005907
+2.35%
USD
Grafik Harga Live Pepe (PEPE)
Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

Anda Mungkin Juga Menyukai

Harga XMR melonjak karena pola langka menunjuk Monero mencapai $1.000

Harga XMR melonjak karena pola langka menunjuk Monero mencapai $1.000

Harga XMR melonjak ke rekor tertinggi hari ini, 15 Januari, seiring meningkatnya permintaan untuk token privasi.
Bagikan
Crypto.news2026/01/17 04:37
Dogecoin (DOGE) atau GeeFi (GEE)? Trader Memilih $GEE karena Para Ahli Memprediksi Valuasi $3 Setelah Pembaruan Roadmap

Dogecoin (DOGE) atau GeeFi (GEE)? Trader Memilih $GEE karena Para Ahli Memprediksi Valuasi $3 Setelah Pembaruan Roadmap

Volatilitas koin meme sekali lagi mencuri perhatian, dengan Dogecoin diperdagangkan mendekati $0,14 sementara analis teknikal mengamati potensi breakout 22%. Spekulatif ini
Bagikan
Techbullion2026/01/17 04:00
Sinyal Beli Pudgy Penguins (PENGU) Menunjuk ke Target $0,0138

Sinyal Beli Pudgy Penguins (PENGU) Menunjuk ke Target $0,0138

Pudgy Penguins (PENGU) saat ini sedang mengalami koreksi jangka pendek dari pergerakan naik baru-baru ini, namun struktur pasar secara keseluruhan tetap positif. Diamati
Bagikan
Tronweekly2026/01/17 04:30