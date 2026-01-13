Harga PEPE Naik 50% YTD: Bisakah PEPE Coin Menembus Segitiga Menurun?

Pasar meme coin telah memulai tahun 2026 dengan lonjakan eksplosif, dan PEPE memimpin dengan kenaikan 50% YTD yang masif hanya dalam dua minggu pertama Januari. Sementara Bitcoin dan mata uang kripto utama lainnya masih mencari pijakan, token bertema katak ini kembali menarik perhatian investor ritel, didorong oleh ledakan volume perdagangan sebesar 370%. Namun, analisis teknikal menunjukkan bahwa PEPE saat ini berada pada titik krusial dalam pola descending triangle yang masif.

Analisis Harga PEPE: Descending Triangle

Menurut grafik terbaru dari awal Januari 2026, PEPE saat ini diperdagangkan dalam pola descending triangle yang signifikan. Formasi ini biasanya mengindikasikan periode konsolidasi di mana penjual menciptakan puncak yang lebih rendah, sementara pembeli mempertahankan level support horizontal.

Support Krusial: Dasar segitiga ini terbentuk dengan kuat di sekitar zona permintaan $0,00000400 hingga $0,00000450 .

Dasar segitiga ini terbentuk dengan kuat di sekitar zona permintaan hingga . Dinding Resistance: Trendline menurun saat ini membatasi kenaikan di dekat level $0,00000650.

PEPE/USD 1D - TradingView

Meskipun mengalami reli 50% sejak 1 Januari, harga kini mendekati batas atas trendline ini. Breakout di atas level ini, yang didukung oleh volume tinggi saat ini, dapat memicu "short squeeze," karena banyak trader memposisikan diri untuk penurunan.

Area Harga Penting & Target 2026

Untuk memahami ke mana arah PEPE-USD, kita harus melihat titik pivot kunci dalam roadmap 2026. Tabel berikut menyoroti level-level penting bagi trader:

Jenis Level Target Harga Signifikansi Pasar Support 1 $0,00000500 Batas psikologis langsung untuk bull. Resistance Utama $0,00000650 Titik breakout dari descending triangle. Target Pertengahan 2026 $0,00000950 Retest zona likuiditas sebelumnya. Target Bullish 2026 $0,00001500 Prediksi tertinggi untuk siklus meme 2026.

Prediksi Harga PEPE: Bisakah PEPE Naik 3x?

Outlook untuk sisa tahun 2026 sebagian besar bullish jika segitiga breakout ke atas. Analis menyarankan bahwa breakout yang terkonfirmasi dapat menghasilkan potensi kenaikan 200% hingga 250% sebelum akhir tahun. Ini akan membawa PEPE lebih dekat ke all-time high sebelumnya dan berpotensi mengalahkan kompetitor utama lainnya seperti Shiba Inu.

Namun, jika pasar yang lebih luas mengalami "guncangan makro" dan PEPE gagal mempertahankan support $0,00000400, pola ini bisa berbalik ke sisi bawah. Selalu pastikan Anda menggunakan exchange kripto terbaik untuk mengelola perdagangan Anda dan simpan "moon bags" jangka panjang Anda di hardware wallet yang aman untuk menghindari risiko exchange.