Harga XRP semakin mendekati kehilangan support garis tren kunci yang secara historis telah berfungsi sebagai lantai yang kuat, dari mana rebound sebelumnya sering dimulai. Menurut

Apakah penurunan lebih lanjut akan datang saat harga XRP berada di support multi-bulan?

Penulis: Crypto.newsSumber: Crypto.news
2026/01/13 19:39
Harga XRP semakin mendekati kehilangan support garis tren kunci yang secara historis telah berfungsi sebagai lantai yang kuat, dari mana pemulihan sebelumnya sering dimulai.

Ringkasan
  • Harga XRP telah turun hampir 14% selama seminggu terakhir.
  • Trader memperhatikan level support garis tren kunci di $2.
  • Pasokan stablecoin dan arus masuk kumulatif spot XRP ETF telah melonjak dalam beberapa minggu terakhir.

Menurut data dari crypto.news, harga XRP (XRP) memulai tahun ini dengan kuat, rally hampir 30% dari 1 Jan hingga $2,39 pada 6 Jan di tengah pemulihan pasar di semua cryptocurrency, terutama berkat efek Januari yang memainkan peran kunci.

Namun, seperti halnya kebanyakan cryptocurrency lain yang mengalami lonjakan dua digit serupa, XRP kehilangan sebagian keuntungan ini karena investor mulai mengambil untung. Sentimen yang mendingin semakin intensif karena ekspektasi kebijakan Fed yang hawkish mengirim pasar kembali ke mode ketakutan. Pada saat penulisan, harga XRP diperdagangkan di $2,06, turun 13,6% dari puncak minggu lalu.

Dengan trader sekarang mengurangi taruhan pada pemotongan suku bunga untuk paruh pertama 2026, cryptocurrency terbesar kelima ini sedang menguji zona permintaan kritis di dekat $2,00 untuk melihat apakah bulls dapat mempertahankan cengkeraman mereka pada tren jangka pendek.

Grafik harian menunjukkan bahwa penurunan di bawah $2 akan berisiko kehilangan garis tren menurun multi-bulan kunci yang baru-baru ini berubah dari resistance menjadi support. Selain itu, $2 telah berfungsi sebagai support garis tren horizontal beberapa kali sejak Desember 2024, menjadikannya lantai psikologis dan teknis yang sangat penting bagi aset.

Harga XRP sedang menguji level support $2.

Pada saat penulisan, indikator momentum menunjukkan tanda-tanda bahwa bears memiliki keunggulan. Terutama, garis MACD berada di ambang membentuk crossover bearish dengan garis sinyal, sementara RSI telah membentuk divergensi bearish karena turun dari level overbought untuk menyentuh ambang batas netral.

Dengan demikian, penurunan tajam di bawah $2 dapat memicu penurunan lebih lanjut untuk mencapai posisi terendah Desember di $1,77, yang turun hampir 14% dari harga saat ini. Namun, jika bulls berhasil mendorong harga XRP melewati level resistance psikologis $2,2, pengaturan bearish kemungkinan akan dibatalkan.

Fundamental bullish masih berlaku

Meskipun prediksi bearish, perlu dicatat bahwa harga XRP masih memiliki beberapa katalis yang sedang berkembang di latar belakang.

Pertama, data dari DeFiLlama menunjukkan bahwa pasokan stablecoin di jaringan XRP Ledger telah meningkat lebih dari 10% dalam tujuh hari terakhir, sebagian besar didorong oleh pertumbuhan Ripple USD (RLUSD), yang baru-baru ini melewati kapitalisasi pasar $1,3 miliar.

Pasokan stablecoin yang lebih kuat berarti lebih banyak likuiditas untuk protokol keuangan terdesentralisasi di chain, yang pada gilirannya dapat meningkatkan utilitas XRP sebagai aset jembatan untuk transaksi ini.

Juga, permintaan untuk spot XRP ETF, meskipun memiliki satu periode yang lebih lemah akhir-akhir ini, telah bertahan sejak peluncurannya. Kendaraan investasi ini sekarang memegang $1,23 miliar dalam arus masuk bersih sejak debut mereka.

Karena permintaan institusional untuk eksposur kripto yang diatur terus berkembang, hal ini juga dapat mendorong permintaan lanjutan dari investor ritel yang melihat arus masuk ini sebagai tanda stabilitas jangka panjang, yang berpotensi meningkatkan harga token dalam jangka panjang.

Pengungkapan: Artikel ini tidak mewakili nasihat investasi. Konten dan materi yang ditampilkan di halaman ini hanya untuk tujuan edukasi.

