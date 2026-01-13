BursaDEX+
Paspor PHL berada di peringkat ke-73 dalam peringkat global

Penulis: BworldonlineSumber: Bworldonline
2026/01/13 18:06
Paspor Filipina menempati peringkat ke-73 secara global, naik dua peringkat dibandingkan tahun sebelumnya, dalam hal hak istimewa bebas visa di destinasi global, menurut Henley Passport Index (HPI) yang berbasis di London pada hari Selasa.

"Dengan latar belakang di mana banyak paspor mengalami penurunan mobilitas karena rezim visa-on-arrival dihapuskan secara bertahap, paspor Filipina telah berkinerja secara luas sejalan dengan rata-rata global," kata Kepala Klien Swasta Henley & Partners Asia Scott Moore dalam sebuah pernyataan.

HPI memberi peringkat paspor secara global berdasarkan jumlah destinasi yang dapat dimasuki pemegangnya tanpa visa sebelumnya. Dalam HPI Januari 2026, pemegang paspor Filipina memiliki akses ke 64 negara, penurunan tiga poin dari tahun lalu.

"Seperti halnya banyak paspor secara global, ini mencerminkan hilangnya akses ke Pakistan, Mauritania, dan Somalia, yang semuanya memperkenalkan sistem eVisa selama setahun terakhir," kata Mr. Moore.

Singapura tetap menjadi paspor terkuat dengan akses ke 192 negara, diikuti oleh Jepang dan Korea Selatan, yang memiliki akses bebas visa ke 188 negara.

Denmark, Luksemburg, Spanyol, Swedia, dan Swiss mengikuti di belakang di posisi ketiga dengan 186 negara.

Negara-negara Eropa lainnya, seperti Austria, Belgia, Finlandia, Prancis, Jerman, Yunani, Irlandia, Italia, Belanda, dan Norwegia, menempati peringkat keempat dengan akses bebas visa ke 185 negara.

Akses terbatas bagi warga Filipina ke destinasi luar negeri juga terlihat dalam Henley Openness Index, di mana hanya 28,63% dari destinasi global yang bebas visa bagi pemegang paspor Filipina.

Mr. Moore menekankan bahwa meskipun mobilitasnya terbatas, Filipina telah berkinerja "kuat" dalam keterbukaan, menempati peringkat ke-16 tertinggi secara global dan menawarkan akses bebas visa kepada 81,31% dari kebangsaan di dunia.

"Asimetri ini sebagian besar didorong oleh persepsi internasional tentang risiko migrasi dan overstay, serta kesenjangan pendapatan," katanya. "Seiring waktu, memperkuat data kepatuhan perjalanan keluar, meningkatkan tingkat pendapatan, dan mengejar diplomasi pembebasan visa yang ditargetkan akan menjadi tuas kunci untuk meningkatkan mobilitas global paspor Filipina."

Dia menambahkan bahwa langkah untuk memberikan akses bebas visa bagi warga India juga telah membantu kinerja Filipina dalam hal keterbukaan.

"Keputusan untuk membuka akses ke India datang pada waktu yang kritis: dengan kedatangan turis Tiongkok menurun tajam pada tahun 2025, akses bebas visa bagi wisatawan India diharapkan dapat membantu mendiversifikasi pasar sumber, mengimbangi kerugian pengunjung, dan mendukung pendapatan pariwisata domestik."

Pada Juni 2025, Filipina memberikan akses bebas visa kepada warga negara India dengan masa tinggal maksimum 14 hari untuk tujuan wisata atau masa tinggal 30 hari bagi mereka yang memiliki visa atau izin tinggal Amerika, Jepang, Australia, Kanada, Schengen, Singapura, atau Inggris (AJACSSUK) yang valid dan berlaku.

India adalah sumber kedatangan turis terbesar ke-11 untuk Filipina, menyumbang 85.885, atau 1,64% dari total kedatangan dari periode Januari hingga November 2025. — Almira Louise S. Martinez

