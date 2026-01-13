Nigeria Membuat Kripto Dapat Dilacak dengan Identitas Terverifikasi melalui Sistem Pajak yang Direformasi

Nigeria telah memperkenalkan undang-undang pajak baru untuk transaksi mata uang kripto, menempatkannya di bawah pengawasan dan juga memberikan kesempatan kepada individu untuk memperoleh keuntungan kripto dalam jumlah kecil. Tujuan utama dari langkah ini adalah untuk mereformasi sistem pajak dan meningkatkan kapasitas pemantauan dengan memberikan pengguna Nomor Identifikasi Pajak (TIN) dan Nomor Identifikasi Nasional (NIN) yang unik.

Dengan bantuan nomor identifikasi ini, pemerintah Nigeria dapat melacak transaksi kripto dengan lancar dan dengan akurasi terbaik. Selain itu, dalam proses ini, keamanan blockchain tidak akan dikompromikan dalam bentuk apa pun. Analisis TechCable terhadap Nigerian Tax Administration Act (NTAA) 2025 mengungkapkan bagaimana pemerintah berencana menghubungkan transaksi dengan identitas nyata melalui TIN dan NIN. Wu Blockchain, jurnalis dan media kripto terkemuka, telah merilis berita ini melalui akun media sosial resmi X mereka.

Menghubungkan TIN dan NIN untuk Keterlacakan Transaksi Penuh

Tujuan utama menghubungkan TIN dan NIN dengan transaksi mata uang kripto yang tidak terlihat adalah untuk membuatnya dapat dilacak oleh otoritas pajak tanpa merusak transparansi dan keamanan transaksi. Dengan cara ini, Penyedia Layanan Aset Virtual (VASP) perlu mengumpulkan rincian pengguna untuk menyerahkan laporan transaksi bulanan kepada otoritas pajak. Rincian ini mencakup TIN/NIN, nama, dan alamat untuk tujuan akurasi.

Secara keseluruhan, satu-satunya tujuan di balik langkah ini adalah untuk memastikan cakupan transaksi kripto di seluruh dunia untuk pengguna Nigeria. Pemerintah ingin mencakup setiap transaksi kripto di bawah sistem pajak yang direformasi ini untuk menutup celah apa pun dalam sistem pajak. Kerangka kerja ini telah aktif bekerja sejak 1 Januari 2026 dan seterusnya.

Jenis informasi tentang pelanggan kripto ini membantu mengumpulkan pajak dengan mudah, karena Inggris adalah contoh terbaik dari sistem ini. Inggris secara aktif mengikuti pola ini untuk memastikan pengumpulan pajak dari setiap pengguna kripto.

Nigeria Mengikuti Model Inggris untuk Memperkuat Kepatuhan Pajak Kripto

Di Inggris, pengguna perlu memberikan informasi terperinci mereka, seperti nama pengguna, tanggal lahir, nomor Asuransi Nasional atau nomor Referensi Pembayar Pajak Unik untuk penduduk, dan Nomor Identifikasi Pembayar Pajak. Oleh karena itu, Nigeria mencoba menerapkan sistem ini di negaranya untuk hasil yang diinginkan.

Pasar mata uang kripto Nigeria diperkirakan secara kasar telah memperoleh nilai $92,1 miliar antara Juli 2024 dan Juni 2025, yang akan menempatkannya di antara yang terbesar di dunia. Jadi, Nigeria berharap dapat meningkatkan rasio pajak terhadap PDB dari di bawah 10% menjadi 18% pada tahun 2027.

Langkah strategis Nigeria ini pasti akan terbukti sebagai dorongan kuat dalam mendorong pertumbuhan PDB-nya. Undang-undang tersebut menyatakan, "Pembayar pajak yang terlibat dalam kegiatan aset virtual harus menyimpan catatan dan buku besar sesuai dengan ketentuan Pasal 31 Undang-Undang ini dan melaporkan kegiatan aset virtual kepada otoritas pajak yang relevan."