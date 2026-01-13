Cara mengubah ponsel pertama anak Anda menjadi pelajaran tentang uang

Narasi tentang penggunaan smartphone di kalangan remaja sedang berubah. Dalam beberapa tahun terakhir, semakin banyak dorongan untuk menjauhkan layar ponsel dari anak-anak pra-remaja dan remaja. Beberapa dewan sekolah melarang ponsel di ruang kelas di beberapa provinsi pada tahun 2024, sementara seruan untuk mengikuti langkah Australia dalam melarang media sosial bagi mereka yang berusia di bawah 16 tahun telah berkembang di Kanada.

Meski begitu, banyak orang tua hanya bisa menunda sebentar untuk memberikan anak mereka smartphone pertama. Dan ketika Anda melakukannya, para ahli mengatakan tanggung jawab ada pada orang tua untuk mengatur batasan yang tepat pada perangkat tersebut, terutama karena sebagian besar ponsel dirancang untuk memudahkan pengeluaran, dan terkadang, tidak terlihat.

Jadikan ponsel pertama sebagai pelajaran tentang uang

"Memberikan anak Anda ponsel pertama mereka bisa menjadi momen yang sangat baik untuk mengajar—kesempatan untuk membangun pelajaran tentang uang secara alami ke dalam kehidupan sehari-hari Anda," kata Robin Taub, penulis buku The Wisest Investment: Teaching Your Kids to be Responsible, Independent and Money-Smart for Life.

Langkah pertama, katanya, adalah mendudukkan mereka dan membahas berbagai biaya yang terkait dengan kepemilikan ponsel, dan menjelaskan siapa yang bertanggung jawab atas biaya tersebut. Ada beberapa biaya yang jelas—ponsel itu sendiri, paket ponsel, casing, dan terkadang paket perlindungan ponsel.

Taub mengatakan jika seorang anak masih lebih muda—sekitar 13 atau 14 tahun—Anda dapat mulai dengan mengajari mereka tentang kelebihan data, menghubungkan ke jaringan nirkabel, dan mematikan roaming data saat bepergian untuk menghindari tagihan yang besar. Dengan remaja yang lebih tua, katanya orang tua dapat secara bertahap mengalihkan tanggung jawab membayar tagihan ponsel kepada mereka.

Ketika biaya ponsel melampaui tagihan

Tetapi ada banyak lagi biaya yang kurang terlihat, seperti pembelian dalam aplikasi atau pendaftaran untuk uji coba yang dapat secara diam-diam ditambahkan ke kartu kredit.

Rebecca Snow mengingat anak-anaknya bermain game membangun dunia online yang populer, Roblox, yang sering memerlukan pembelian dalam aplikasi untuk avatar baru atau pakaian untuk karakter. "Mereka biasa bertanya kepada saya, 'Bisakah kami mendapatkan Robux?'" kata Snow, salah satu pendiri cabang Toronto dari Unplugged Canada, kelompok yang mengadvokasi masa kecil tanpa smartphone. "Mereka tidak menyadari bahwa itu sebenarnya saya yang menghabiskan uang untuk Robux, membeli token digital kecil ini untuk mendapatkan pakaian kecil untuk avatar mereka."

Perencana keuangan bersertifikat Kalee Boisvert juga akrab dengan permintaan pembelian token game. Ketika putri Boisvert yang berusia 11 tahun—yang memiliki smartphone tanpa paket seluler—meminta pembelian dalam aplikasi, itu memulai percakapan. "Ini hanya percakapan prioritas dan meninjau dengan mereka apa yang penting," katanya. Misalnya, Boisvert mengingatkan putrinya tentang perjalanan mendatang ke Disneyland dan bagaimana akan lebih baik untuk menabung untuk sesuatu yang mungkin ingin dia beli di sana.

Bangun literasi keuangan sebelum kemandirian digital

Snow mengatakan ada kebutuhan kuat untuk literasi keuangan sebelum anak-anak mendapatkan smartphone pertama mereka. Dia mengatakan putranya yang berusia 12 tahun, yang belum memiliki smartphone, menggunakan aplikasi uang saku bernama Mydoh di komputer atau ponsel Snow untuk memahami konsep tabungan dan penghasilan melalui pekerjaan rumah tangga.

"Saya bisa mengatakan, 'Oke, jika kamu mengeluarkan kotak makan siangmu dari tasmu setiap hari, klik tombol ini di Mydoh dan kamu akan mendapatkan $2 per minggu untuk melakukan itu,'" kata Snow. Dia mengatakan kebiasaan keuangan online yang sehat ini akan berguna ketika dia akhirnya mendapatkan smartphone pertamanya.

Margot Denomme menyamakan memberikan smartphone kepada anak pra-remaja dan remaja dengan mengemudi. "Ini seperti anak-anak kita membawa mobil keluar tepat setelah mereka mendapatkan SIM mereka," kata Denomme, pendiri kelompok advokasi Raising Awareness About Digital Dangers. "Kami tidak hanya memberikan mereka kunci dan tidak bertanya ke mana mereka pergi."

Sebelum menyerahkan ponsel mereka, Denomme mengatakan orang tua harus menonaktifkan pembelian dalam aplikasi dan mengaktifkan persetujuan orang tua untuk setiap pembelian. Bahkan setelah mengatur ponsel mereka untuk digunakan, dia menyarankan untuk memeriksa anak-anak setiap minggu, atau bahkan setiap hari pada awalnya dan bertanya tentang jenis aktivitas apa yang mereka lakukan secara online.

"Saya mendorong orang tua untuk terlibat dengan anak-anak mereka secara online sehingga mereka memahami dan mereka membantu mereka menunjukkan tanda-tanda bahaya," katanya. Denomme mengatakan orang tua sering menganggap privasi anak-anak mereka terlalu serius. "Tidak—itu ponsel Anda. Anda telah membeli ponsel itu dan tidak apa-apa untuk menerapkan ketentuan ini," katanya.

Postingan Cara mengubah ponsel pertama anak Anda menjadi pelajaran tentang uang pertama kali muncul di MoneySense.