Paus Buang Pepe & Shiba! BlockDAG Kumpulkan $441 Juta, Pakar Ramalkan Ledakan ROI 3000x Besar-besaran Tahun Ini!

Pasar kripto berada di angka $3,11 triliun, namun para trader menginginkan lebih dari sekadar stabilitas. Sementara harga koin Pepe dan harga Shiba Inu berfluktuasi, para pengamat mencatat ukuran besar mereka membatasi lonjakan eksplosif. Jendela untuk keuntungan yang mengubah hidup di sana telah ditutup secara efektif.

Di mana nilainya sekarang? Masuk BlockDAG (BDAG) . Para ahli menyebutnya sebagai pembangkit tenaga Layer 1 yang superior. Dengan Whale Alert sebesar $441 juta yang terkumpul, para analis melihatnya sebagai pilihan yang lebih baik, bersiap untuk listing bursa Tier-1 besar-besaran pada 16 Februari.

Dengan dukungan seperti itu, market maker memperkirakan lonjakan hingga $0,43. Melewatkan batas waktu 26 Januari berarti membayar 100x lebih banyak nanti. "Pintunya sedang terkunci. Institusi sudah di dalam. Anda punya 72 jam untuk bergabung dengan mereka di harga $0,003". BlockDAG bisa menjadi cryptocurrency paling populer.

BlockDAG menulis ulang aturan untuk jaringan Layer 1. Dengan menggabungkan keamanan Proof-of-Work dengan kecepatan Directed Acyclic Graph, ini memecahkan teka-teki blockchain yang menahan yang lain. Karena terobosan teknis ini, analis pasar menyarankan bahwa ini memposisikan dirinya untuk menjadi cryptocurrency paling populer untuk bull run berikutnya.

Dukungan finansial di sini bersejarah. BlockDAG telah mengamankan lebih dari $441 juta dalam presale-nya, menjual lebih dari 12 miliar koin. Pundi-pundi perang besar ini memisahkannya dari koin meme yang sesaat. Ini menandakan bahwa pemain besar telah mengambil posisi mereka, mengharapkan peluncuran 16 Februari akan monumental.

Orang dalam melaporkan bahwa bursa Tier-1 besar sedang bersiap untuk listing simultan pada "Day Zero." Tingkat dukungan ini biasanya memicu ledakan harga yang dahsyat. Market maker saat ini sedang mempersiapkan likuiditas untuk rally yang dapat mengirim token dari harga peluncuran $0,05 melonjak ke antara $0,30 dan $0,43 dalam hitungan hari.

Perhitungan untuk yang terlambat sangat brutal. Presale berakhir pada 26 Januari. Jika investor mengabaikan jendela ini, mereka kemungkinan akan dipaksa untuk membeli dari whale awal dengan markup 100x. Kesempatan untuk mengamankan alokasi pada fraksi sen menghilang dengan cepat.

Dengan para ahli memproyeksikan ROI potensial 3000x, BlockDAG tidak dapat disangkal adalah cryptocurrency paling populer di radar semua orang. Pilihannya sederhana: masuk sekarang atau kejar pump nanti.

Prospek Pasar: Tantangan Harga Pepe Coin

Pepe tetap menjadi raksasa di sektor meme, didorong oleh komunitas yang loyal dan pengakuan viral yang besar. Namun, ukurannya yang besar sekarang bertindak sebagai jangkar bagi investor baru yang mencari return eksplosif. Saat ini diperdagangkan di $0,00000574, token telah mencapai titik jenuh di mana pengganda cepat secara matematis sulit. Analis yang melacak harga koin Pepe menyarankan bahwa sementara itu tetap permainan aman untuk stabilitas, fase "moonshot" eksplosif kemungkinan telah berakhir.

Masalah utama adalah modal yang diperlukan untuk menggerakkan jarum. Dengan token berada di $0,00000574 hari ini, menggandakan nilainya menuntut miliaran dalam uang baru, rintangan yang sulit di pasar yang ramai. Sementara harga koin Pepe mungkin naik secara bertahap, itu tidak dapat menyamai kecepatan proyek yang lebih muda yang dimulai dari basis yang lebih rendah. Bagi mereka yang mencari pertumbuhan agresif, kapitalisasi pasar Pepe yang berat membatasi potensinya untuk keuntungan jangka pendek yang besar.

Pemeriksaan Realitas Harga Shiba Inu

Shiba Inu adalah legenda sejati. Ini telah membangun pasukan besar dan tetap menjadi anjing teratas di sektor meme. Tetapi menjadi kelas berat datang dengan biaya. Memindahkan gunung lebih sulit daripada memindahkan batu. Saat ini diperdagangkan di $0,0000086, token telah stabil. Meskipun baik untuk keamanan, itu membunuh mimpi jutaan dalam semalam. Analis yang mengamati harga Shiba Inu mencatat bahwa hari-hari lompatan vertikal yang liar kemungkinan di masa lalu.

Matematika adalah rintangan terbesar. Agar koin dapat berlipat ganda dari level saat ini $0,0000086, itu memerlukan miliaran dalam uang baru. Ini adalah tugas besar di pasar yang penuh dengan pesaing yang lebih cepat. Investor yang mencari keuntungan besar mungkin menemukan pergerakan harga Shiba Inu terlalu lambat. Meskipun hold yang solid, fase pertumbuhan eksplosif yang membuatnya terkenal kemungkinan telah selesai, meninggalkan pencari sensasi untuk dengan cepat mencari di tempat lain.

Kesimpulan

Raksasa lama melambat. Kapitalisasi pasar besar di balik harga koin Pepe dan harga Shiba Inu membuat keuntungan 100x hampir tidak mungkin. Mereka aman, tetapi sensasi keuntungan besar telah pindah ke tempat lain.

Pasar telah bergeser ke BlockDAG. Dengan $441 juta yang terkumpul, analis mengatakan itu siap untuk rally listing yang dahsyat pada 16 Februari. Market maker bersiap untuk lonjakan harga dari $0,05 ke $0,43 secara instan.

Waktu terus berjalan. Para ahli memproyeksikan ROI 3000x, menyebutnya cryptocurrency paling populer tahun 2026. Presale berakhir 26 Januari. Melewatkan jendela ini berarti membeli dengan harga premium. "Pintunya sedang terkunci. Institusi sudah di dalam. Anda punya 72 jam untuk bergabung dengan mereka di harga $0,003."

Presale: https://purchase.blockdag.network

Website: https://blockdag.network

Telegram: https://t.me/blockDAGnetworkOfficial

Discord: https://discord.gg/Q7BxghMVyu

