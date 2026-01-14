CFO JPMorgan Memperingatkan Stablecoin Berbunga Berisiko terhadap Stabilitas Perbankan

JPMorgan Menyatakan Kehati-hatian Terhadap Stablecoin di Tengah Kekhawatiran Regulasi

Selama panggilan pendapatan kuartal keempat baru-baru ini, JPMorgan Chase menyoroti lanskap stablecoin yang terus berkembang, menekankan baik janji teknologi maupun potensi risiko terhadap sistem perbankan tradisional. Para eksekutif bank menyuarakan dukungan yang hati-hati terhadap inovasi blockchain sambil memperingatkan terhadap desain stablecoin tertentu yang dapat merusak perlindungan regulasi.

JPMorgan selaras dengan upaya regulasi untuk menetapkan batasan seputar penerbitan stablecoin, mendukung GENIUS Act.

Chief Financial Officer Jeremy Barnum memperingatkan terhadap stablecoin berbunga yang meniru perbankan tradisional tanpa pengawasan yang tepat.

Bank mengadvokasi evolusi terkontrol dalam adopsi aset digital, menekankan pentingnya perlindungan regulasi.

Para pembuat undang-undang sedang meneliti imbalan stablecoin, bertujuan untuk mencegah stablecoin berfungsi sebagai deposito bank yang tidak diatur.

JPMorgan Mempertimbangkan Risiko dan Regulasi Stablecoin

Di JPMorgan Chase, para eksekutif membahas implikasi stablecoin selama panggilan pendapatan mereka, menekankan pentingnya melindungi ekosistem keuangan. Jeremy Barnum, CFO JPMorgan, mengomentari bahwa bank mendukung inovasi tetapi tetap menentang penciptaan sistem perbankan paralel yang beroperasi di luar pengawasan yang mapan. Dia menyatakan kekhawatiran terhadap stablecoin berbunga yang menyerupai rekening deposito tetapi tidak memiliki perlindungan kehati-hatian yang dikembangkan melalui puluhan tahun regulasi perbankan.

Sumber: Radar w Archie

Meskipun JPMorgan menyambut kompetisi teknologi dan inovasi di ruang aset digital, bank ini menegaskan pentingnya regulasi untuk mencegah munculnya "sistem perbankan paralel" yang dapat mengancam stabilitas keuangan. Sikap ini menggemakan kekhawatiran dari industri perbankan yang lebih luas, yang memandang stablecoin berbunga sebagai ancaman yang mengganggu. Token-token ini telah mendapat daya tarik sebagai alat untuk pembayaran yang cepat dan hemat biaya, penyelesaian on-chain, dan akses dolar, tetapi prospek mendapatkan bunga dari mereka menimbulkan alarm regulasi.

Fokus Regulasi pada Imbalan Stablecoin

Sementara itu, para pembuat undang-undang AS secara aktif meneliti imbalan stablecoin dalam proposal legislatif terbaru. Draf Digital Asset Market Clarity Act mengusulkan untuk melarang penyedia layanan membayar bunga atau hasil semata-mata berdasarkan kepemilikan stablecoin, bertujuan untuk mencegah token ini berfungsi sebagai instrumen deposito. Namun, ini memungkinkan insentif yang terkait dengan aktivitas partisipasi yang lebih luas, seperti penyediaan likuiditas, tata kelola, dan staking, daripada aliran pendapatan pasif.

Sumber: US Senate Banking Committee

Upaya legislatif ini menggarisbawahi upaya berkelanjutan oleh regulator untuk menyeimbangkan inovasi dengan stabilitas keuangan, memastikan bahwa stablecoin melayani tujuan yang dimaksudkan tanpa menyerupai produk perbankan yang tidak diatur. Debat ini adalah aspek kunci dari diskusi regulasi yang lebih luas yang akan membentuk lintasan masa depan aset digital di Amerika Serikat dan seterusnya.

