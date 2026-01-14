Tesla setuju untuk mediasi dengan EEOC terkait gugatan pelecehan rasial 2023 di pabrik Fremont

Tesla telah setuju untuk melakukan negosiasi penyelesaian dengan lembaga federal yang menggugat pembuat mobil listrik tersebut atas tuduhan pelecehan rasial di pabriknya di California.

Dokumen pengadilan yang diajukan hari Selasa menunjukkan Tesla akan berpartisipasi dalam mediasi pribadi dengan Komisi Kesempatan Kerja Setara AS. Kedua pihak diperkirakan akan segera memilih mediator, dengan pembicaraan dijadwalkan pada Maret atau April.

Jika mediasi gagal menghasilkan kesepakatan, para pengacara mengatakan mereka akan mengajukan proposal ke pengadilan pada 17 Juni 2026, yang menguraikan cara melanjutkan gugatan tersebut.

Lembaga federal mengajukan gugatan terhadap Tesla pada tahun 2023, mengklaim pekerja Kulit Hitam di pabrik Fremont mengalami pelecehan rasial yang berkelanjutan. Pengaduan tersebut juga menuduh para pemimpin perusahaan membalas dendam terhadap karyawan yang mengangkat kekhawatiran tentang perlakuan tersebut.

Ini bukan upaya penyelesaian pertama

Tesla dan komisi sudah melalui mediasi wajib pada Juni 2023, tetapi pembicaraan tersebut tidak berhasil. Baik Tesla maupun komisi ketenagakerjaan tidak memberikan komentar ketika dihubungi.

Nomor kasus adalah Komisi Kesempatan Kerja Setara AS v. Tesla, 3:23-cv-04984, yang diajukan di pengadilan federal di California Utara.

Ketika komisi pertama kali mengajukan gugatan, komisi menuduh pembuat mobil yang berbasis di Austin tersebut menciptakan lingkungan yang tidak bersahabat bagi minoritas rasial di pabrik California. Pekerja Kulit Hitam menghadapi pelecehan rasial yang parah dan terus-menerus, menurut pengaduan tersebut. Pejabat perusahaan kemudian menghukum pekerja yang mengeluh tentang apa yang terjadi.

Tesla mengungkapkan bahwa perusahaan sedang dalam penyelidikan federal dalam pengajuan April 2022 kepada regulator. Penyelidikan tersebut datang sebelum lembaga hak sipil California mengajukan gugatannya sendiri yang terpisah yang menuduh Tesla menutup mata terhadap rasisme yang merajalela terhadap pekerja Kulit Hitam di Fremont dan fasilitas lain di seluruh negara bagian.

Tuduhan yang Kembali ke 2015

Menurut gugatan federal, masalah di pabrik Fremont kembali setidaknya ke tahun 2015. Pekerja non-Kulit Hitam secara teratur menggunakan kata-kata kasar rasial dan membuat suara monyet, klaim komisi. Manajer kadang-kadang menyapa karyawan Kulit Hitam—baik secara individu maupun sebagai kelompok—menggunakan kata-N. Pekerja menemukan grafiti rasis di sekitar tempat kerja, termasuk tali gantungan dan swastika yang digambar di meja, di lift, dan bahkan di kendaraan yang bergerak di jalur produksi.

Komisi ingin pengadilan melarang Tesla memaparkan pekerja Kulit Hitam pada rasisme dan pembalasan dendam atau mempertahankan tempat kerja yang tidak bersahabat. Komisi mencari kompensasi finansial untuk tekanan emosional dan kehilangan upah pekerja, baik melalui pembayaran mundur atau pemulihan jabatan.

Kasus federal diajukan di Oakland, California.

Lembaga hak sipil California telah membuat klaim serupa, mengatakan Tesla mengabaikan keluhan karyawan selama bertahun-tahun tentang kata-kata kasar rasial di pabrik tempat perusahaan membangun mobil Model S, X, 3, dan Y-nya. Pembelaan Tesla di pengadilan berpendapat bahwa negara bagian melampaui kewenangannya dan "menggunakan litigasi sebagai taktik intimidasi dan untuk memajukan perang wilayahnya" dengan komisi federal. Kasus negara bagian tersebut, yang diajukan tahun lalu, masih tertunda.

