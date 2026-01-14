BursaDEX+
DZ Bank Mendapatkan Lisensi MiCAR untuk Meluncurkan Platform Trading Kripto bagi Bank Koperasi Jerman

DZ Bank Mendapatkan Lisensi MiCAR untuk Meluncurkan Platform Trading Kripto bagi Bank Koperasi Jerman

Penulis: BlockonomiSumber: Blockonomi
2026/01/14 12:24
TLDR:

  • DZ Bank mendapatkan otorisasi MiCAR dari BaFin pada bulan Desember untuk mengoperasikan platform cryptocurrency meinKrypto.
  • Lebih dari sepertiga bank koperasi berencana mengadopsi solusi kripto dalam beberapa bulan mendatang, menurut studi Genoverband.
  • Platform ini akan mendukung Bitcoin, Ethereum, Litecoin, dan Cardano melalui akses aplikasi VR Banking yang terintegrasi.
  • Boerse Stuttgart Digital Custody menangani penyimpanan aset sementara EUWAX mengelola eksekusi perdagangan untuk platform tersebut.

Kelompok perbankan terbesar kedua Jerman, DZ Bank, telah memperoleh persetujuan regulasi dari BaFin untuk mengoperasikan platform cryptocurrency "meinKrypto." 

Otorisasi yang diberikan pada akhir Desember di bawah kerangka kerja MiCAR UE ini memungkinkan lembaga anggota dalam jaringan perbankan koperasi untuk menawarkan layanan perdagangan aset digital. 

Platform ini akan mendukung Bitcoin, Ethereum, Litecoin, dan Cardano untuk pelanggan ritel pada tahap awal.

Otorisasi MiCAR Memungkinkan Masuknya Jaringan Perbankan Koperasi

DZ Bank menerima lisensi Markets in Crypto-Assets Regulation dari Otoritas Pengawas Keuangan Federal pada akhir Desember 2025. 

Persetujuan ini menandai perkembangan signifikan untuk strategi aset digital kelompok keuangan koperasi. Setiap Volksbanken dan Raiffeisenbanken kini harus mengajukan notifikasi MiCAR mereka sendiri kepada BaFin sebelum menawarkan layanan kepada pelanggan.

Platform ini merupakan hasil kolaborasi antara DZ Bank dan Atruvia, penyedia layanan TI untuk kelompok keuangan koperasi. 

Boerse Stuttgart Digital Custody akan menangani penyimpanan aset kripto. Eksekusi perdagangan akan dilakukan melalui EUWAX, memastikan kepatuhan regulasi di seluruh rantai layanan.

Setiap bank koperasi mempertahankan otoritas pengambilan keputusan independen terkait adopsi platform. 

Menurut studi oleh Genoverband dari September 2025, lebih dari sepertiga bank merencanakan implementasi dalam beberapa bulan mendatang. Pendekatan sukarela ini memungkinkan institusi untuk mengevaluasi permintaan pelanggan di pasar masing-masing.

Integrasi Platform Menargetkan Investor Ritel yang Mandiri

Dompet "meinKrypto" akan terintegrasi langsung ke dalam aplikasi VR Banking yang digunakan oleh pelanggan bank koperasi. 

Solusi ini secara khusus menargetkan investor mandiri daripada saluran penasihat tradisional. Penawaran ini ditujukan untuk investor mandiri dan bukan bagian dari layanan penasihat pelanggan ritel, menurut pengumuman tersebut.

Empat cryptocurrency akan tersedia saat peluncuran: Bitcoin, Ethereum, Litecoin, dan Cardano. Pilihan ini memberikan eksposur terhadap aset digital yang sudah mapan dengan karakteristik teknis yang berbeda. 

Setelah persetujuan diberikan dan solusi telah diimplementasikan, pelanggan akan dapat berinvestasi dalam aset kripto secara sepenuhnya digital.

Regulasi MiCAR menetapkan standar hukum yang seragam untuk layanan aset kripto di seluruh Uni Eropa. 

Lembaga keuangan harus memperoleh otorisasi khusus berdasarkan aktivitas bisnis mereka. Kerangka kerja ini bertujuan memberikan kejelasan hukum sambil mempertahankan standar perlindungan konsumen di seluruh negara anggota.

Otorisasi DZ Bank menunjukkan meningkatnya adopsi institusional layanan cryptocurrency dalam perbankan tradisional Eropa. 

Struktur koperasi memungkinkan bank regional yang lebih kecil mengakses infrastruktur perdagangan kripto tanpa biaya pengembangan individual. 

Lembaga anggota dapat memanfaatkan kepatuhan regulasi dan infrastruktur teknis DZ Bank sambil mempertahankan hubungan pelanggan.

