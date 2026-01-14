Pakistan dalam pembicaraan proyek pertambangan dengan perusahaan Saudi

Usulan penggalian di Pakistan

Kesepakatan dengan Manara gagal tahun lalu

Future Minerals Forum di Riyadh minggu ini

Pakistan berencana mengumumkan sejumlah usaha patungan pertambangan dengan Arab Saudi pada bulan April setelah negosiasi untuk penjualan ekuitas profil tinggi gagal tahun lalu.

Seorang pejabat di Frontier Works Organization, lengan teknik Angkatan Darat Pakistan yang terlibat dalam operasi pertambangan negara tersebut, mengatakan bahwa pembicaraan sedang berlangsung untuk sejumlah inisiatif di Pakistan dengan perusahaan pertambangan Saudi, termasuk Saudi Geological Survey, yang mengawasi pemetaan geologis di Arab Saudi.

Kesepakatan yang sedang dibahas mencakup penggalian eksplorasi untuk tembaga, seng, emas dan kromit bersama dengan mineral lainnya, kata Muhammad Imran Akhtar, wakil direktur di Frontier Works.

"Ini adalah proyek-proyek yang kami tawarkan," katanya. "Semoga kami akan mencapai terobosan segera."

Akhtar mengatakan bahwa mereka berharap untuk mengumumkan usaha patungan ini pada bulan April di Pakistan Minerals Investment Forum yang akan datang di Islamabad.

Tahun lalu diskusi antara Manara, perusahaan pertambangan terdaftar Saudi yang didukung oleh Public Investment Fund kerajaan senilai $930 miliar, dan Pakistan mengenai Manara mengakuisisi saham di tambang tembaga dan emas Reko Diq di barat daya Pakistan terbukti tidak berhasil.

Manara telah mencari saham 10-20 persen di tambang tersebut, yang saat ini 50 persen dimiliki oleh perusahaan pertambangan Kanada Barrick Gold dengan sisanya dipegang oleh entitas pemerintah Pakistan nasional dan regional.

Akhtar mengatakan bahwa kesepakatan yang diusulkan dengan Manara sekarang "ditunda" karena Pakistan tidak ingin menjual sahamnya di tambang tersebut. Barrick Gold telah mengatakan bahwa fase pertama pengembangan tambang membutuhkan investasi $6,6 miliar. Akhtar mengatakan bahwa Pakistan mencari bentuk pembiayaan lain dari pemberi pinjaman internasional tetapi ingin menghindari penjualan ekuitas di tambang tersebut.

Akhtar berbicara di sela-sela Future Minerals Forum, konferensi pertambangan tahunan empat hari yang diadakan di Riyadh.

Arab Saudi ingin menjadikan pertambangan sebagai "pilar ketiga ekonomi nasional", menurut rencana pembangunan Vision 2030-nya. Negara ini berharap untuk meningkatkan kontribusi pertambangan terhadap PDB dari $17 miliar pada 2019 menjadi $75 miliar pada 2030.

Akhtar mengatakan bahwa Frontier Work Organization tidak memiliki rencana langsung untuk berinvestasi di Arab Saudi.