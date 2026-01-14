DZ Bank Jerman Mendapatkan Persetujuan MiCAR untuk Meluncurkan Platform Kripto Ritel

DZ Bank memperoleh persetujuan MiCAR, memungkinkan bank-bank koperasi untuk menawarkan perdagangan kripto ritel yang diatur melalui platform meinKrypto yang terintegrasi.

Grup perbankan terbesar kedua di Jerman, DZ Bank telah menerima persetujuan MiCAR dari BaFin pada akhir Desember. Persetujuan ini memungkinkannya untuk mulai menggunakan platform kripto barunya, meinKrypto. Langkah ini menunjukkan adopsi institusional aset digital yang meningkat. Selain itu, ini menawarkan bank-bank koperasi akses yang diatur ke dalam bisnis layanan mata uang kripto ritel.

DZ Bank Membuka Akses Kripto yang Diatur untuk Bank-Bank Koperasi

DZ Bank mengatakan meinKrypto akan melayani institusi perbankan koperasi dengan perdagangan kripto ritel. Pada awalnya, platform ini mendukung BTC, ETH, LTC dan ADA. Selanjutnya, layanan ini akan segera aktif setelah notifikasi regulasi. Perkembangan ini memperkuat penawaran digital dalam jaringan keuangan koperasi di Jerman.

Dengan meinKrypto, DZ Bank mengembangkan solusi kripto standar untuk institusi afiliasi. Oleh karena itu, Volksbanken dan Raiffeisenbanken dapat memberikan pelanggan mereka perdagangan langsung dalam aset kripto. Namun, untuk notifikasi terpisah BaFin untuk MiCAR, setiap bank harus mengajukan permohonan. Setelah disetujui, implementasi dapat dilanjutkan secara independen.

Layanan ini terintegrasi ke dalam aplikasi VR Banking yang sudah ada. Dengan demikian, pelanggan dapat berinvestasi 100% melalui saluran digital. Yang penting, meinKrypto hanya ditujukan untuk investor mandiri. Ini bukan bagian dari layanan konsultasi yang disediakan oleh staf perbankan ritel.

Bitcoin, Ethereum, Litecoin, dan Cardano masih tersedia saat peluncuran. Namun, setiap bank koperasi menentukan secara individual mengenai adopsi. Menurut studi Jerman oleh Asosiasi Perbankan Koperasi dari September 2025, lebih dari 33% berencana untuk mengadopsinya segera.

Atruvia mengembangkan meinKrypto bersama dengan DZ Bank. Sementara itu, operasi kustodian kripto ditangani oleh Stuttgart Stock Exchange Digital. Selain itu, EUWAX AG terlibat dalam pelaksanaan perdagangan. Struktur ini memisahkan kustodian dan eksekusi untuk kejelasan operasional dan keselarasan regulasi yang lebih baik.

MiCAR, yang secara resmi dikenal sebagai Markets in Crypto-Assets Regulation, pada dasarnya adalah penciptaan kerangka hukum Eropa yang terpadu. Akibatnya, institusi keuangan memerlukan otorisasi khusus untuk layanan kripto. Tujuan kerangka kerja ini adalah untuk melindungi investor, mempromosikan inovasi dan meningkatkan stabilitas pasar di Eropa.

Persetujuan MiCAR Menandakan Pergeseran yang Lebih Luas dalam Strategi Perbankan Jerman

Persetujuan yang diberikan pada Desember 2025 adalah tonggak regulasi untuk DZ Bank. Oleh karena itu, bank-bank koperasi mendapatkan akses ke infrastruktur kripto yang patuh. Ini menurunkan risiko operasional sekaligus mendiversifikasi opsi investasi digital. Selain itu, ini menunjukkan kejelasan regulasi yang berkembang di pasar kripto Eropa.

Peluncuran MeinKrypto didasarkan pada notifikasi bank-bank individual. Setelah disetujui, pelanggan mendapatkan akses ke layanan perdagangan dan kustodian kripto. Yang penting, semua layanan sepenuhnya diatur oleh aturan MiCAR. Struktur ini menjamin peserta ritel yang mencari eksposur yang patuh.

Ada sekitar 700 bank koperasi di Jerman secara keseluruhan. Setiap institusi memutuskan apakah akan mengaktifkan meinKrypto atau tidak. Akibatnya, adopsi mungkin berbeda secara regional. Namun, dimungkinkan untuk dengan cepat menerapkan platform standar setelah izin regulasi diterima dari BaFin.

DZ Bank menekankan bahwa meinKrypto mendukung daya saing koperasi. Bank-bank tradisional mulai merasakan banyak persaingan dari platform fintech. Oleh karena itu, akses kripto yang diatur membantu mempertahankan pelanggan yang berfokus pada digital. Ini juga membawa bank-bank koperasi sejalan dengan preferensi investasi yang berubah.

Industri perbankan Jerman yang lebih luas memandang aset digital dengan hati-hati. Dengan kepastian regulasi yang disediakan oleh kepatuhan MiCAR, ambiguitas berkurang. Akibatnya, layanan kripto dilihat oleh lebih banyak institusi sebagai perluasan yang layak.

Dari sudut pandang investor, meinKrypto adalah cara yang mudah untuk mengakses. Pengguna tidak menggunakan dompet luar atau platform yang tidak diatur. Sebaliknya, aset disimpan dalam lingkungan perbankan yang familiar. Ini dapat menghasilkan lebih banyak partisipasi dari investor ritel konservatif.

Secara keseluruhan, persetujuan DZ Bank untuk MiCAR adalah langkah besar bagi sektor perbankan Jerman. Platform ini memiliki keseimbangan inovasi dan kepatuhan. Oleh karena itu, ini menciptakan jalur yang aman untuk adopsi mata uang kripto ritel. Momentum institusional dalam sistem keuangan Eropa yang diatur terus membangun secara stabil.

