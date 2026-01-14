Bagaimana kontrak Solar Philippines yang dibatalkan oleh Leviste mempengaruhi Anda

MANILA, Filipina – Bagi Menteri Energi Sharon Garin, kontroversi mengenai kontrak energi Solar Philippines milik anggota kongres Batangas Leandro Leviste bermuara pada satu isu penting: bagaimana hal itu mempengaruhi biaya listrik di negara ini.

Pada 2024-2025, Solar Philippines Power Project Holdings Incorporated gagal menyediakan 11.427 megawatt (MW) atau sekitar 63% dari 17.903 MW kapasitas potensial dari 163 proyek energi terbarukan. Itu berarti pasokan listrik keseluruhan negara tidak akan mampu memenuhi permintaan energi yang meningkat, yang diterjemahkan sebagai kegagalan menurunkan biaya listrik.

"Dahil dito, manipis ang supply, umaakyat ang demand, so kulang, at hindi bababa 'yung presyo," kata Garin kepada radio DZMM pada Rabu, 14 Januari. (Karena ini, pasokan tipis, tetapi permintaan naik, jadi harga [listrik] tidak akan turun.)

Pada hari Selasa, Garin mengumumkan bahwa departemennya telah menjatuhkan denda P24 miliar pada Solar Philippines milik Leviste untuk setidaknya 28 kontrak energi terbarukan (RE) yang dibatalkan dari total 163 kontrak RE yang dihentikan.

"Sa projections namin, basta pumasok lang itong contracts na ibinigay namin sa mga nakansela, at least mababawasan ng at least by 2030 by 2 pesos [per kilowatt hour, from 4-5 pesos]," tambahnya.

(Berdasarkan proyeksi kami, jika kontrak yang dibatalkan yang kami berikan itu masuk, harganya akan turun setidaknya 2 pesos [per kilowatt jam, dari 4-5 pesos] pada tahun 2030.)

Selain itu, ia mengatakan kontrak yang dibatalkan ini dapat menyebabkan lebih banyak peringatan merah karena cadangan pasokan yang tipis.

Garin mengatakan bahwa bahkan jika Leviste tidak terlibat dalam kontroversi politik mengenai file mendiang Wakil Menteri Pekerjaan Umum Cathy Cabral, DOE tetap akan mengejar perusahaan listrik Leviste karena kegagalan komitmen proyeknya.

Dalam wawancara terpisah pada Rabu, Garin ditanya di radio DZBB apakah Leviste masih memiliki Solar Philippines, menyusul janji sebelumnya untuk melepas investasi di perusahaan listriknya setelah terpilih sebagai perwakilan distrik pertama Batangas dalam pemilihan paruh waktu 2025.

"'Pag DOE kasi ang tinanong mo, 'pag naglipat ka ng ownership, dapat sabihan mo ang DOE kasi tina-transfer mo eh. As far as we're concerned, wala pong request for assignment…so hindi pa naililipat. Ang ownership ng Solar Philippines is about 99% kay Congressman Leviste."

(Jika Anda bertanya pada DOE, jika Anda mentransfer kepemilikan, Anda harus memberi tahu DOE. Sejauh yang kami ketahui, tidak ada permintaan untuk penugasan…jadi belum ditransfer. Anggota Kongres Leviste masih memiliki sekitar 99% Solar Philippines.)

'Oportunis'

Tetapi ada alasan lain mengapa konsumen harus peduli dengan masalah ini, dan itu terkait dengan yang diangkat oleh Ombudsman Jesus Crispin "Boying" Remulla: penjualan waralaba bisnis energi surya Leviste kepada grup Manila Electric Company (Meralco), menuduhnya memanfaatkan waralaba nasional untuk keuntungan pribadi.

Wajib Baca Ombudsman Remulla mengatakan Leviste sedang diselidiki karena 'menjual' waralaba surya kepada Pangilinan

Garin mengatakan pertanyaan mengenai waralaba yang diberikan kepada Solar Para sa Bayan milik Leviste selama pemerintahan Rodrigo Duterte terserah Kongres untuk memutuskan. Tetapi sehubungan dengan kontrak energi yang dibatalkan, ia mengatakan perusahaan-perusahaan ini, yang gagal menyampaikan, harus dimintai pertanggungjawaban.

"The DOE should be like a disciplinarain. Kasi kung pagbibigyan lang namin yan, eh walang mangyayari sa bansa natin. The future of our energy security rests on these companies. We don't want these kinds of companies na sumali ulit, lalo na kung perennial, 'yung paulit-ulit, ang dami-daming contracts na hindi naman pala natutuloy," katanya.

(DOE harus seperti disiplinarian. Jika kami tidak mengejar mereka, tidak akan terjadi apa-apa pada negara kami. Masa depan keamanan energi kami bergantung pada perusahaan-perusahaan ini. Kami tidak ingin perusahaan-perusahaan semacam ini bergabung lagi, terutama jika mereka terus-menerus, berulang [gagal menyampaikan], dengan begitu banyak kontrak yang tidak diimplementasikan.)

Mirip dengan kritik Remulla terhadap Leviste karena "membalik" waralabanya, Garin juga menyerang perusahaan yang mengikuti tender untuk kontrak ini dan kemudian menjual perusahaan mereka kepada investor asing hanya untuk menghasilkan uang.

"Oportunista [sila]…. Dati kasi, kahit hindi sa kanila 'yung lote, nirereserba nila sa sarili nila para maggawa ng proyekto, then after 5, 10 years, wala pa rin ginagawa, so medyo style na 'yan — 'I'll reserve this, I'll get the service contract for this for this area, 'pag may naghanap na mga foreign investors, ibebenta ko sa kanila.' Puhunan nila? Wala. Bebenta lang sila ng kontrata. Because they know the Philippines is the most popular destination for renewable energy investments," kata Garin.

(Oportunis. Sebelumnya, bahkan jika mereka tidak memiliki lot itu, mereka menyimpannya untuk diri mereka sendiri sehingga mereka bisa mendirikan proyek. Kemudian setelah 5, 10 tahun, masih tidak ada pekerjaan yang dilakukan, jadi itu menjadi seperti gaya — "Saya akan menyimpan ini, saya akan mendapatkan kontrak layanan untuk area ini, ketika mereka menemukan investor asing, saya akan menjualnya kepada mereka." Apa investasi mereka? Tidak ada. Mereka hanya menjual kontrak. Karena mereka tahu Filipina adalah tujuan paling populer untuk investasi energi terbarukan.)

Dia mengatakan DOE telah memperketat aturannya sebelum memberikan kontrak energi. Misalnya, penawar sekarang harus memiliki hak atas properti di mana proyek akan didirikan, dan izin dari National Grid Corporation of the Philippines.

Ketika ditanya mengapa DOE memberikan kontrak kepada Solar Philippines sejak awal, Garin mengatakan perusahaan itu lolos evaluasi, mengikuti lelang, memenangkan lelang, tetapi pada akhirnya gagal menyampaikan karena hanya menyelesaikan 2% dari komitmennya.

Dia mengatakan kepada ABS-CBN News bahwa Solar Philippines "mengambil untung" dari beberapa kontrak mereka dengan menjual kepada grup Meralco.

Garin mengatakan DOE telah mengeluarkan perintah show-cause kepada Solar Philippines, bahkan memberikan perpanjangan, tetapi perusahaan belum merespons, mendorong badan untuk menghentikan kontrak. Instansi pemerintah sekarang sedang mengevaluasi tuduhan apa yang akan diajukan terhadap perusahaan, terutama jika gagal membayar denda P24 miliar.

"Jika mereka tidak membayar [denda], kami akan membawa mereka ke pengadilan," katanya. "Mali naman na palalampasin namin dahil nasa posisyon 'yung may-ari." (Akan salah untuk tidak mengejar mereka hanya karena pemiliknya berada dalam posisi berkuasa).

Garin mengatakan DOE akan melelang ulang proyek energi terbarukan ini dan akan lebih selektif tentang perusahaan dan investor, menambahkan bahwa ada banyak perusahaan, lokal dan asing, yang mampu memenuhi komitmen mereka.

"Maraming magaling. Etong iba, 'yung kumukuha lang ng kontrata…we don't want that kind of company…. Dapat, we only deal with companies that deliver, we only deal with companies na hindi flippers," katanya.

(Ada banyak yang bagus. Ada beberapa yang hanya mendapatkan kontrak, kami tidak menginginkan jenis perusahaan itu. Kami hanya harus berurusan dengan perusahaan yang menyampaikan, kami hanya berurusan dengan perusahaan yang bukan flippers.)

Dalam posting media sosial pada Rabu, Leviste mengatakan dia telah diberitahu sejak September 2025 bahwa kasus akan diajukan terhadapnya karena mengekspos file Cabral, dan bahwa dia harus diam demi kepentingannya sendiri.

Dia juga membela perusahaan energi suryanya, mengatakan mereka mampu mendirikan kapasitas terbesar energi terbarukan di negara ini, selain membawa investasi asing pada tahun 2025.

Leviste mengatakan investasi telah menurun sejak itu, mengklaim pengusaha sedang ditekan. Dia tidak menjelaskan lebih lanjut. – Rappler.com

Untuk analisis lebih mendalam mengenai kontroversi ini, baca artikel Vantage Point ini:

Wajib Baca [Vantage Point] Siasat Leviste: Mengambil untung dari energi bersih untuk keuntungan politik?