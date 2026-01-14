Para pengunjuk rasa Nueva Vizcaya terus memblokir perusahaan tambang meski ada perintah pengadilan

ILOCOS SUR, Filipina – Para pengunjuk rasa memblokir sebuah perusahaan pertambangan untuk memasuki lokasi mineral pada Selasa, 13 Januari, meskipun ada perintah pengadilan untuk menghapus barikade di Dupax del Norte, Nueva Vizcaya.

Pengadilan regional di Bambang minggu lalu mengeluarkan surat perintah penangguhan sementara yang memungkinkan Woggle Corporation untuk mengakses lokasi eksplorasi mineral. Pengadilan menguatkan perintah sebelumnya untuk menghapus barikade yang didirikan oleh warga pada bulan September yang menghalangi perusahaan melakukan operasi pertambangan di area tersebut.

Biro Pertambangan dan Geologi (MGB) memberikan izin kepada Woggle pada bulan Agustus yang mencakup sekitar 3.100 hektar di lima desa.

Sementara itu, Wakil Pemimpin Minoritas DPR dan Perwakilan Partylist Mamamayang Liberal (ML) Leila de Lima pada Rabu, 14 Januari, menyerukan penyelidikan kongres terhadap operasi pertambangan di Dupax del Norte. Dia mencatat ketegangan yang sedang berlangsung akibat penentangan dari warga, pemimpin agama, kelompok pemuda, dan advokat lingkungan.

"Kami menyerukan rekan-rekan kami di Kongres untuk menjalankan fungsi pengawasan dan legislatifnya untuk menentukan apakah kegiatan pertambangan Woggle Corporation sepenuhnya mematuhi undang-undang yang ada yang mempromosikan perlindungan lingkungan, perlindungan masyarakat, dan akuntabilitas lembaga pemerintah dan entitas swasta terkait," kata De Lima.

Edgardo Balgos, pengacara para pengunjuk rasa, mengatakan mereka meminta beberapa hari untuk membujuk warga yang memprotes untuk pergi dan membuka kembali Jalan Keon, tetapi Woggle tidak setuju.

Pihak berwenang menghapus gerbang logam, salah satu blokade, di sepanjang jalan menuju Sitio Keon, lokasi eksplorasi utama, tetapi warga terus memblokir akses.

Dia mengatakan terdakwa yang disebutkan dalam perintah penangguhan tidak hadir, dan mereka yang menjaga barikade adalah warga peduli lainnya yang menolak pergi meskipun ada peringatan tentang kemungkinan tuduhan dan hukuman penjara.

Pemimpin komunitas Florentino Daynos, dalam postingan Facebook, mengatakan pengacara mereka bernegosiasi dengan sheriff, polisi, dan pengacara perusahaan, yang memungkinkan peristiwa hari itu tetap damai.

"Para sheriff dan PNP juga dipandu dengan baik dalam secara sadar mengikuti penilaian mereka untuk mempertimbangkan kebaikan rakyat, serta karyawan Woggle Corp," katanya.

Toleransi maksimum

Balgos mengatakan sheriff pengadilan tidak menekan lebih jauh karena warga barikade "siap untuk melawan." Polisi berhati-hati, mengingat penghapusan paksa barikade yang dikritik luas pada 17 Oktober di bawah perintah penangguhan sementara.

"Juga membantu bahwa berbagai organisasi, para rohaniwan, dan pejabat pemerintah ada di sana. Ada tekanan publik yang kuat," katanya.

Kantor Polisi Provinsi Nueva Vizcaya (NVPPO) mengerahkan 317 petugas untuk menjaga keamanan, mendukung proses hukum, dan mencegah gangguan.

Pengacara untuk Woggle dan kelompok anti-pertambangan membahas poin-poin kunci dan setuju untuk melanjutkan pembicaraan untuk resolusi yang dapat diterima bersama. Polisi telah mengurangi kehadiran di lokasi tetapi tetap waspada.

Lagu dan doa

Salah satu warga, Miriam Dela Paz, menggambarkan suasana tegang, mengingat TRO yang sebelumnya memungkinkan personel dan peralatan Woggle masuk. Dia mendokumentasikan peristiwa hari itu, menyiarkan langsung di Facebook.

"Kami berpegang pada harapan. Semua orang berdoa, menahan air mata dan hal-hal yang ingin kami teriakkan, karena di sana kami merasakan apa artinya ditindas," katanya.

Rochelle Dela Cruz, streaming langsung dari sudut lain, mengatakan hari itu lebih tenang daripada konfrontasi sebelumnya.

Kehadiran pengacara, Wakil Walikota Ric Asuncion, dan anggota dewan lokal, bersama dengan lagu dan doa, membantu meredakan ketegangan.

Dalam satu video, para pengunjuk rasa menyanyikan "Pilipinas Kong Mahal," diikuti oleh himne provinsi dalam bahasa Ilokano, dan doa panjang saat gerbang dihapus.

Dela Cruz mengatakan banyak yang siap berbaring di jalan jika perlu.

"Rakyat tidak lagi menginginkan pengeboran apa pun dilanjutkan, dan mereka bertekad untuk mengusir Woggle," katanya. – Rappler.com