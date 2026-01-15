Bitcoin Magazine



Kondisi Self-Custody Bitcoin di 2026 Bersama CEO Casa

Saat Bitcoin memasuki tahun 2026 dengan adopsi institusional yang berkelanjutan dan stabilitas harga setelah bull run 2024-2025, self-custody tetap menjadi fondasi janji kedaulatan aset ini. Namun lanskap telah berkembang secara signifikan. ETF Bitcoin Spot telah membuka akses bagi investor pasif yang nyaman dengan model pialang "percaya saja, bro" ala Wall Street, sementara serangan fisik terhadap pengguna kripto melonjak ke level rekor, yang dikenal sebagai "serangan kunci inggris". Jadi, apakah self-custody sudah menjadi masa lalu, meme mati yang banyak dari kita percayai, atau sedang bertransformasi seiring Bitcoin matang?

Dalam wawancara terbaru dengan Bitcoin Magazine, CEO Casa Nick Neuman memberikan perspektif jujur tentang dinamika ini, memposisikan solusi multisig perusahaannya sebagai jembatan antara visi kedaulatan murni dan kegunaan praktis untuk pemegang bernilai tinggi, yang dibuat khusus untuk menangani tantangan keamanan modern dan bahkan risiko geopolitik.

Casa, didirikan pada 2018, menargetkan pengguna yang mengamankan jumlah Bitcoin yang signifikan—biasanya lima digit atau lebih—di mana kebebasan finansial lebih penting daripada kenyamanan. Neuman menggambarkan bintang utara Casa sebagai "memaksimalkan kedaulatan dan keamanan di dunia" melalui Bitcoin dan kriptografi kunci pribadi. Dalam beberapa tahun terakhir, ini telah menjadi "membangun bank Swiss untuk individu berdaulat"—layanan untuk mereka yang memandang uang sebagai bagian integral dari otonomi pribadi.

Bitcoin Magazine telah meliput kemajuan perusahaan secara ekstensif selama bertahun-tahun, termasuk wawancara November 2024 dengan Neuman oleh Frank Corva dan artikel Juni 2025 tentang kemitraannya dengan platform Swiss Relai untuk keamanan multisig dan perencanaan warisan.

ETF dan Janji Kenyamanan

"Tidak semua orang ingin menjadi individu berdaulat saat ini," kata Neuman saat membahas tantangan yang dihadapi self-custody di 2026, menunjukkan realitas yang semakin jelas: self-custody Bitcoin membutuhkan tanggung jawab pribadi yang tinggi dan kompetensi teknis yang signifikan. Ini tetap benar meskipun ada upaya terbaik dalam desain antarmuka pengguna. NVK, pendiri Coldcard Q, pernah bercanda di publik bahwa mencoba merancang produk self-custody yang mampu melawan intrusi negara, dengan tingkat kemudahan penggunaan "nenek", mungkin adalah mimpi yang mustahil. Paling tidak, tipe kepribadian dan kompetensi teknis yang dibutuhkan untuk self-custody maksimum tetap menjadi faktor pembatas pada realisasi utopia cypherpunk.

ETF menawarkan eksposur plug-and-play kepada basis pengguna baru dan luas, sementara self-custody menarik sebagian besar pengguna beragensi tinggi yang tidak mau menerima risiko kustodian kotak hitam — dan itu adalah berita baik, "dalam skala besar, Anda tidak bisa mempercayai bahwa Coinbase atau siapa pun melakukan setiap proses dengan benar," katanya.

Institusi seperti kantor keluarga, korporasi, bank kustodian, dan dana investasi juga mulai memahami risiko outsourcing kustodi Bitcoin. Neuman mengungkapkan bahwa "Semakin meningkat selama setahun terakhir, Casa membantu institusi besar yang perlu memiliki keamanan yang dapat dibuktikan dan kontrol yang dapat dibuktikan untuk mengamankan aset mereka," menambahkan bahwa institusi "mulai menyadari bahwa dalam banyak hal regulator mengharuskan mereka untuk memiliki kontrol aktual atas aset ini."

Pada tahun 2025, misalnya, OCC mengklarifikasi bahwa bank nasional dan asosiasi tabungan federal memiliki kebebasan untuk mengkustodi aset kripto untuk klien, dengan peringatan bahwa "Seperti aktivitas apa pun, bank harus melakukan aktivitas kustodi aset kripto, termasuk melalui sub-kustodian, dengan cara yang aman dan sehat serta sesuai dengan hukum yang berlaku". GENIUS Act memberikan struktur lebih lanjut dengan memberikan lampu hijau untuk Stablecoin cadangan penuh di pasar keuangan AS.

Pencabutan SAB 121 (melalui SAB 122) oleh SEC pada Januari 2025 menghapus penalti modal untuk kustodi kripto, membuatnya lebih praktis bagi bank. Beberapa bank yang secara publik diketahui sedang mengembangkan platform kustodi kripto independen untuk pengguna mereka termasuk BNY Mellon, State Street, Citi, dan JPMorgan. Ini berbeda dengan outsourcing semua kustodi ke kustodian paling populer seperti Coinbase, yang beberapa orang khawatir menimbulkan risiko sistemik bagi jaringan Bitcoin dan investornya.

Neuman menunjukkan bahwa platform multi-tanda tangan self-custody seperti Casa menangani kekhawatiran dan kebutuhan pemain institusional. Multisig memerlukan beberapa kunci untuk menandatangani transaksi yang valid, tetapi juga memungkinkan rotasi kunci untuk perubahan personel, dengan tambahan auditabilitas. "Jika seseorang yang mengendalikan kunci pergi, Anda dapat merotasi kunci itu sepenuhnya… Kami membuat proses itu mudah, dan untuk institusi, kami telah menambahkan pagar pembatas ekstra, auditabilitas, dan visibilitas," kata Neuman.

Sebagai hasil dari tren yang berkembang ini, kita mungkin akan segera melihat gelombang kompetisi dalam layanan mirip bank kustodian yang menghadap ritel di AS, sementara pemain institusional mungkin mulai terlepas dari outsourcing kustodi plug-and-play yang telah kita lihat sejauh ini, langkah menuju desentralisasi kustodi Bitcoin.

Mengalahkan Serangan Kunci Inggris

Serangan paksaan fisik—dikenal sebagai "serangan kunci inggris $5"—mencapai level yang belum pernah terjadi sebelumnya pada tahun 2025. Jameson Lopp, chief security officer Casa, memelihara database selama satu dekade, mendokumentasikan sekitar 65–70 insiden, tertinggi yang tercatat, dengan setidaknya empat kematian. Alena Vranova, co-founder Trezor, yang sekarang menjalankan startup pencegahan serangan kunci inggris bernama Glok.me, menempatkan angka pada 292, memecah data ke berbagai kategori.

Prancis muncul sebagai hotspot, dengan setidaknya 10 serangan kunci inggris yang dilaporkan pada tahun 2025, sering dikaitkan dengan pelaporan pajak, yang berpotensi mengekspos alamat dan identitas, termasuk kasus di mana seorang pejabat pajak dihukum karena menjual data pembayar pajak kepada penjahat. Amerika Serikat memimpin dalam jumlah total serangan terkait kripto yang diketahui.

Namun, penting untuk menimbang data semacam ini dengan sebutir garam. Ini harus dipertimbangkan berdasarkan per kapita, karena negara seperti AS memiliki hampir 400 juta penduduk dibandingkan dengan Prancis dengan sekitar 70 juta. Perbandingan dengan penipuan fiat seperti pencurian identitas dan bentuk kejahatan kekerasan lainnya sering tidak termasuk dalam statistik jenis ini. Namun demikian, ini adalah tren yang mengkhawatirkan dan topik pembicaraan umum, membuat pengguna kripto berpikir dua kali saat memutuskan untuk mengambil self-custody.

Neuman percaya, bagaimanapun, bahwa publik salah memahami masalah yang ada, berpikir bahwa memberikan kustodi kepada pihak ketiga sebenarnya adalah solusinya; itu tidak. Dia membagikan kasus non-kekerasan yang menantang narasi "gunakan saja kustodian" ini: Seorang klien Casa dibius dan dipaksa di bar. Dana di multisig Casa tetap aman karena kunci yang tersebar — pengguna tidak memiliki cukup kunci padanya untuk menandatangani transaksi — tetapi saldo Coinbase kecil dikuras dari aplikasi ponsel klien. "Ini benar-benar membalik kebijaksanaan yang berlaku," kata Neuman, "Sebenarnya, itu tidak selalu menyelesaikan masalah."



Praktik terbaik di bidang ini berkisar pada tidak menjadi target di tempat pertama, seperti tidak menjadi influencer yang memamerkan kekayaan kripto. Tetapi ini juga berarti tidak mengekspos data yang mengungkapkan Anda memiliki kekayaan kripto, risiko privasi yang sangat rentan bagi keuangan lama, seperti yang terlihat dari peningkatan luar biasa dalam peretasan data keuangan dan pencurian identitas. Meskipun produsen dompet perangkat keras seperti Ledger telah menderita beberapa peretasan terkait infrastruktur pembayaran yang mengakibatkan data pengguna dikompromikan, menempatkan pengguna pada risiko.

Casa melawan ancaman fisik semacam ini dengan distribusi kunci multisig, membuatnya sehingga pengguna tidak memiliki akses yang cukup ke Bitcoin mereka untuk dapat mengirim semuanya di bawah tekanan. Aplikasi ini juga mencakup fitur lockdown darurat, dan kunci pemulihan yang dipegang Casa dalam akun multi-sig ini tidak akan ikut menandatangani transaksi tanpa otentikasi yang tepat. Pengguna dapat mengonfigurasi layanan Casa mereka untuk memerlukan verifikasi video dan prosedur tekanan yang telah diatur sebelumnya. "Jika Anda telah menggunakan produk kami dengan benar dan mengikuti panduan kami, Anda dapat yakin bahwa penyerang setidaknya tidak akan mendapatkan uang Anda," jelas Neuman.

Dukungan pseudonim Casa—memungkinkan pengguna menghindari berbagi nama, wajah, atau lokasi—berasal dari pengalaman Lopp sendiri, termasuk di-swatted, dan tertanam dalam DNA perusahaan yang berfokus pada privasi.

Lindung Nilai Geopolitik

Model pialang kustodi Bitcoin, seperti ETF, lebih melindungi pengguna dari jenis serangan kunci inggris kejahatan terorganisir, tetapi memperkenalkan risiko baru seperti rehypothecation – penjualan saham palsu atau Bitcoin kertas yang kurang beragunan. Selanjutnya, Neuman menunjukkan bahwa penjahat masih bisa mengejar pengguna ETF, berpikir mereka juga memiliki bitcoin self-custody, "itu tidak benar-benar menyelesaikan masalah Anda terluka." ETF juga rentan terhadap penganiayaan yang dimotivasi secara politis.

Casa telah mengamati kasus penggunaan spesifik ini, yang disebut sebagai lindung nilai geopolitik, di mana operatif politik atau influencer melindungi kekayaan mereka dari administrasi politik saat ini di negara mereka, di saat mereka menemukan diri mereka dalam posisi lemah. "Saat ini, kami melihat bahwa Demokrat khawatir tentang administrasi Trump menyita uang mereka… Tetapi empat tahun yang lalu… kami memiliki orang-orang yang Republikan melakukan hal yang persis sama," jelas Neuman.

Klien semacam ini mengatur dompet Bitcoin yang berada di luar jangkauan langsung administrasi saat ini, dengan, misalnya, memberikan kunci kepada firma hukum di luar negeri, ditempatkan di kotak deposit aman asing, dengan wali, atau anggota keluarga, memastikan mobilitas jika aset domestik dibekukan. Kunci pemulihan Casa juga menyediakan kegunaan sehari-hari tanpa perjalanan yang sering, dengan otentikasi manual pengguna. Bitcoin, dalam contoh ini, berfungsi sebagai solusi untuk apa yang bisa Anda sebut serangan kunci inggris tingkat negara-bangsa.

Asuransi Self-Custody

Generasi baru asuransi juga telah muncul untuk melayani pemegang Bitcoin yang mengambil self-custody. Secara khusus, perusahaan seperti AnchorWatch dan Bitsurance melindungi kekayaan pengguna hingga batas tertentu yang didukung oleh raksasa seperti Lloyd's of London. Jika pengguna diculik, mereka berpotensi dapat menyerahkan koin yang diasuransikan, meminimalkan bahaya bagi diri mereka sendiri, dan kemudian menelepon perusahaan asuransi mereka, yang akan memiliki insentif kuat untuk mencegah hal itu terjadi.

Neuman mengakui inovasi tetapi menyoroti keterbatasan: "Ketika banyak orang berpikir tentang asuransi dengan self-custody mereka, mereka berpikir tentang… asuransi yang terjangkau… Dan itu tidak ada." Cakupan luas sering memerlukan persetujuan transaksi, meningkatkan ketergantungan penyedia—kompromi yang ditolak banyak pengguna berdaulat. Casa, bagaimanapun, telah menjajaki kemitraan dengan industri asuransi yang sedang berkembang ini.

Spesialis Self-Custody

Casa juga telah mengembangkan tim penasihat khusus, yang berfokus pada melayani basis kliennya dengan alat yang dikembangkan perusahaan. Penasihat menyelesaikan program pelatihan enam bulan, mengikuti para ahli yang melayani klien dalam situasi darurat, serta menjawab pertanyaan normal dan mendidik pengguna mereka. "Penasihat kami membawa kemanusiaan ke Bitcoin, dan mereka membawa kemanusiaan untuk membantu Anda menjadi individu berdaulat… itu sangat berharga di dunia jangan percaya verifikasi ini," kata Neuman.

Klien memuji penasihat dengan nama. Misi penyelamatan dompet Bitcoin baru-baru ini oleh Casa menyelamatkan 100 BTC untuk klien pseudonim dengan dompet perangkat keras Ledger yang layarnya mati—penasihat mengirimkan Ledger pengganti dan membimbing pengguna untuk mengganti layar sendiri. Studi kasus akan datang.

Open-Source dan Self-Custody

Dengan tim ramping sekitar 35 orang, Casa mengoptimalkan untuk umur panjang, membuat produk perangkat lunak open-source secara selektif, seperti integrasi YubiKey terbaru mereka. Dompet mereka, meskipun bukan open-source, tidak cenderung melakukan penandatanganan transaksi, karena basis penggunanya terutama menandatangani transaksi dengan dompet perangkat keras yang sering sudah open-source. Aplikasi Casa terutama membantu pengguna mengumpulkan materi kunci yang diperlukan, dan menurut Neuman, perilaku aplikasi Casa dapat diverifikasi dan direplikasi dengan menggunakan dompet desktop canggih seperti Sparrow.

Secara keseluruhan, sementara beberapa tren terbaru tampaknya menempatkan self-custody pada posisi defensif, visi cypherpunk terus bergerak maju, berusaha mengatasi kebutuhan dan ancaman pengguna dunia nyata, selangkah demi selangkah. Diam-diam mengembangkan lapisan baru pertahanan hak properti yang kini sangat disadari oleh pemain beragensi tertinggi di dunia.

