Pada malam terbaik CJ Cansino, TNT yang lolos ke final bermain sebagai pengganggu

MANILA, Filipina – Bahkan penampilan terbaik karier dari CJ Cansino tidak mampu menghentikan TNT melaju ke final PBA untuk keempat kalinya berturut-turut.

Tropang 5G menjadi pengganggu ledakan skor Cansino saat mereka menyingkirkan Meralco Bolts di Game 5 dari seri semifinal Philippine Cup best-of-seven dengan kemenangan mendebarkan 99-96 di Araneta Coliseum pada Rabu, 14 Januari.

"Luar biasa, pertandingan yang luar biasa," kata pelatih TNT Chot Reyes tentang ledakan permainan Cansino.

Secara keseluruhan, Cansino mencetak 17 dari total 36 poin tertingginya dalam pertandingan di kuarter keempat dan terakhir saja.

Dengan Cansino mengambil alih permainan Meralco di akhir pertandingan, Bolts yang tanpa Chris Newsome tampak siap memperpanjang seri ke Game 6, mempertahankan keunggulan 96-91 dengan hanya 27 detik tersisa dalam pertandingan.

Namun TNT punya rencana lain.

TNT menutup pertandingan dengan laju dahsyat 8-0, ditandai dengan tembakan clutch empat poin oleh Rey Nambatac, diikuti dengan steal cepat dan basket dari Jordan Heading yang menempatkan Tropang 5G di posisi unggul.

Pada akhirnya, Heading dan Reyes hanya bisa memberikan penghargaan kepada Cansino, yang hampir sendirian membawa Meralco menuju kemenangan, meledak dengan 36 poin terbaik dalam kariernya dengan tembakan 12-dari-20 dan 8-dari-10 dari garis lemparan bebas.

"CJ bermain basket dengan sangat percaya diri di akhir pertandingan, yang mengingat momennya, sangat mengesankan dengan berapa lama dia berada di liga ini," kata Heading, yang juga tampil gemilang untuk TNT dengan 31 poin.

"Jadi saya hanya ingin memberikan pujian dan penghormatan saya kepadanya. Sebagai kompetitor, dia mengalahkan saya di beberapa kepemilikan bola."

Setelah TNT membangun keunggulan 86-76 dengan 5:46 tersisa di kuarter keempat, Cansino melakukan tembakan empat poin yang menggelegar, yang memicu rally cepat Meralco 9-0 untuk memangkas keunggulan Tropang 5G menjadi hanya satu poin dengan 3:38 tersisa.

Cansino terus membakar pertahanan TNT di akhir kuarter keempat, mencetak 8 poin lagi dalam tiga menit terakhir, termasuk fadeaway jumper sulit melewati Simon Enciso yang memberikan Meralco keunggulan 95-91.

Namun, guard sophomore dari University of the Philippines ini kehabisan tenaga di detik-detik terakhir, melakukan turnover mahal dari backcourt yang menghasilkan layup go-ahead Heading, sebelum melewatkan dua percobaan terakhirnya dari lapangan.

Saat TNT kini menunggu pemenang dari pasangan semifinal lainnya antara San Miguel Beermen dan Barangay Ginebra Gin Kings, Reyes menekankan pentingnya istirahat dan pemulihan, terutama dengan Tropang 5G yang sudah kehilangan jasa Roger Pogoy karena cedera hamstring.

Beermen memimpin seri 3-2 atas Gin Kings dalam pertandingan best-of-seven mereka menyusul kemenangan Game 5 115-109 pada Rabu.

"Ini akan menjadi perubahan besar dalam pola pikir. Sejujurnya, memasuki seri ini, kami sedikit diunggulkan untuk menang. Namun memasuki seri berikutnya, entah itu San Miguel atau Ginebra, kami akan menjadi underdog, jelas karena kami tidak memiliki ukuran tubuh, kedalaman skuad, bakat, dan dukungan penonton seperti mereka," kata Reyes.

"Saat ini, fokus kami adalah istirahat dan pemulihan, serta mempersiapkan diri sebaik mungkin sambil menunggu hasil seri lainnya." – Rappler.com