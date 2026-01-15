Bitcoin Mencapai Rekor Baru: Bagaimana Ekspansi Moneter yang Akan Datang Dapat Mendorong Harga

Ahli Memprediksi Bitcoin akan Mencapai Rekor Tertinggi Baru di Tengah Antisipasi Ekspansi Moneter

Meskipun berkinerja lebih rendah dibandingkan emas dan saham teknologi dalam beberapa tahun terakhir, Bitcoin siap mengalami lonjakan bullish menurut ahli industri berpengaruh Arthur Hayes, co-founder BitMEX. Hayes menyarankan bahwa ekspansi kondisi moneter di Amerika Serikat dapat menjadi katalis reli signifikan untuk cryptocurrency unggulan ini di tahun-tahun mendatang.

Poin-Poin Penting

Hayes memperkirakan Bitcoin akan mencapai rekor tertinggi baru sepanjang masa, didorong oleh peningkatan likuiditas dolar.

Ekspansi neraca Federal Reserve AS melalui pelonggaran moneter adalah katalis utama.

Pengeluaran geopolitik dan militer diperkirakan akan mempertahankan tren ekspansi moneter.

Nilai Bitcoin terkait erat dengan debasemen mata uang fiat dan dinamika likuiditas global.

Ticker yang disebutkan: $BTC, $ETH

Sentimen: Bullish

Dampak harga: Positif. Prospek likuiditas yang meningkat dan pelonggaran moneter menunjukkan potensi momentum ke atas untuk Bitcoin.

Ide trading (Bukan Nasihat Keuangan): Hold. Ekspansi moneter yang diantisipasi dapat mendorong Bitcoin menuju rekor tertinggi baru, namun kehati-hatian tetap disarankan mengingat volatilitas pasar di masa lalu.

Konteks pasar: Lingkungan makroekonomi yang lebih luas terus menguntungkan aset berisiko di tengah kebijakan moneter yang sedang berlangsung.

Analis Menyoroti Masa Depan Bitcoin di Tengah Tren Makro

Arthur Hayes menekankan bahwa lintasan masa depan Bitcoin terkait erat dengan pergerakan makroekonomi, khususnya tindakan kebijakan moneter oleh Federal Reserve AS. Analisisnya menunjukkan bahwa jika likuiditas dolar terus berkembang melalui langkah-langkah seperti "pencetakan uang," Bitcoin dapat mengalami "peningkatan drastis," berpotensi mencapai rekor tertinggi bersejarah pada tahun 2026.

Hayes menunjuk beberapa katalis yang mendukung lonjakan potensial ini. Ini termasuk ekspansi neraca Fed yang sedang berlangsung, penurunan suku bunga hipotek seiring pelonggaran likuiditas, dan peningkatan pinjaman ke industri strategis yang didukung oleh pemerintah AS. Langkah-langkah tersebut kemungkinan akan memperkuat lingkungan risk-on, yang secara tradisional menguntungkan Bitcoin.

Dia mencatat bahwa meskipun Bitcoin menghadapi penurunan 14,4% pada tahun 2025, kinerja pasar kripto yang lebih luas sangat dipengaruhi oleh pembatasan likuiditas. Sebaliknya, emas melonjak 44,4% selama periode yang sama, menggambarkan respons aset yang berbeda terhadap pergeseran makroekonomi. Hayes menyoroti bahwa Bitcoin pada dasarnya tetap merupakan teknologi moneter, nilainya berakar pada debasemen mata uang fiat.

Bitcoin mengalami peningkatan 12,2% selama sebulan terakhir, mencerminkan minat investor yang diperbarui. Sumber: CoinMarketCap

Hayes menyimpulkan bahwa agar Bitcoin mendekati $100,000 per koin, debasemen mata uang fiat yang terus-menerus adalah prasyarat. Meskipun terjadi kemunduran baru-baru ini, pandangannya tetap optimis, memposisikan Bitcoin sebagai penerima manfaat utama dari kebijakan makroekonomi yang sedang berlangsung yang berfokus pada ekspansi moneter dan pengeluaran pemerintah yang strategis.

Artikel ini awalnya dipublikasikan sebagai Bitcoin Mencapai Rekor Tertinggi Baru: Bagaimana Ekspansi Moneter yang Akan Datang Dapat Mendorong Harga di Crypto Breaking News – sumber terpercaya Anda untuk berita kripto, berita Bitcoin, dan update blockchain.