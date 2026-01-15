Fed Memaparkan Prospek Taruhan Tinggi untuk Harga 2026

Federal Reserve tidak mungkin menurunkan suku bunga dalam waktu dekat karena data ekonomi baru yang dirilis minggu ini menunjukkan bahwa inflasi masih belum menurun secepat yang diantisipasi.

Data terbaru ini sudah diperiksa oleh para ahli Federal Reserve untuk memperkirakan perubahan harga potensial hingga 2026. Sepanjang tahun ini, informasi ini akan menjadi dasar utama untuk penentuan suku bunga mereka.

Departemen Tenaga Kerja merilis laporan yang tertunda pada hari Rabu yang menunjukkan kenaikan 3% pada harga grosir di bulan November. Ini terjadi setelah kenaikan 2,8% di bulan Oktober.

Lonjakan biaya energi memainkan peran besar dalam mendorong angka-angka ini naik. Namun, bahkan ketika mengecualikan kategori yang volatile seperti makanan, energi, dan layanan perdagangan, harga grosir naik 3,5% untuk tahun yang berakhir di bulan November. Ini sesuai dengan kenaikan 3,5% yang terlihat kembali di bulan Maret, menandai level tertinggi dalam beberapa bulan.

Stephen Brown, seorang ekonom dari Capital Economics, mencatat bahwa dampak tarif pada angka-angka ini tampaknya minimal untuk saat ini.

Biaya konsumen dan tujuan Fed

Data yang dirilis pada hari Selasa mengenai harga konsumen untuk bulan Desember menunjukkan tren serupa dari inflasi yang "lengket". Indeks Harga Konsumen "inti", yang tidak termasuk makanan atau energi, berada di 2,6%. Meskipun ini sedikit lebih rendah dari 2,7% yang diprediksi para ahli, ini adalah tingkat yang sama yang terlihat sejak September. Yang paling penting, ini tetap di atas target resmi Federal Reserve sebesar 2%.

Brown memprediksi bahwa indeks Personal Consumption Expenditures, metrik yang disukai Fed, mungkin naik menjadi 3% berdasarkan statistik gabungan ini. Selama tiga bulan terakhir, indeks ini tetap stabil di sekitar 2,8%.

Tarif menjadi kekhawatiran besar di awal Januari, menurut "Beige Book" Federal Reserve, yang menyusun laporan dari perusahaan di seluruh negara. Sementara beberapa perusahaan awalnya mencoba membayar biaya tambahan ini, banyak yang sekarang mulai menaikkan harga pelanggan untuk melindungi pendapatan mereka. Namun, sektor tertentu kurang bersedia mengalihkan biaya tersebut, seperti restoran dan bisnis ritel. Bisnis umumnya mengharapkan harga tetap tinggi saat mereka menghadapi peningkatan biaya ini.

Ekonomi secara keseluruhan telah menunjukkan tanda-tanda kekuatan meskipun ada pembatasan harga ini. Dibandingkan dengan empat bulan sebelumnya, ketika sebagian besar lokasi mengalami sedikit atau tidak ada peningkatan aktivitas, delapan dari dua belas distrik Fed melaporkan perbaikan kecil.

Pandangan beragam di antara pemimpin fed

Implikasi statistik untuk masa depan dilihat secara berbeda oleh berbagai eksekutif Federal Reserve.

Presiden Fed Philadelphia, Anna Paulson, menyatakan pada hari Rabu bahwa dia percaya kenaikan harga terkait tarif terutama terbatas pada barang berwujud daripada layanan. Dia tidak berpikir bahwa ini akan menghasilkan inflasi jangka panjang sebagai akibatnya. Dia mengantisipasi bahwa inflasi barang akan kembali ke target 2% pada akhir 2026, dengan dampak paling besar terjadi di paruh pertama tahun ini.

Paulson menyatakan, "Saya merasa optimis dengan hati-hati," menyiratkan bahwa tren jangka pendek akan mencapai batas 2% pada bulan Desember, meskipun angka sepanjang tahun mungkin tampak berlebihan. Dia mengantisipasi beberapa penurunan suku bunga yang "sederhana" di akhir tahun ini jika inflasi melambat dan pasar tenaga kerja tetap stabil.

Gubernur Fed Stephen Miran bahkan lebih agresif. Dia memprediksi bahwa harga yang turun di layanan dan perumahan akan menyeimbangkan kenaikan barang. Miran telah mencatat 150 basis poin pemotongan suku bunga untuk 2026, jauh lebih banyak dari pemotongan 25 basis poin tunggal yang diprediksi oleh sebagian besar rekan-rekannya.

Miran berpendapat bahwa suku bunga harus turun karena "tingkat netral", level di mana Fed tidak membantu atau merugikan ekonomi, telah turun. Dia percaya pertumbuhan populasi yang lebih rendah karena perubahan imigrasi pada akhirnya akan menurunkan inflasi. Dia menambahkan bahwa masih merupakan "pertanyaan terbuka" tentang apa yang mendorong harga barang naik jika bukan tarif, mengutip kemungkinan efek yang tertinggal dari pandemi atau pembatasan ekspor teknologi.

Kehati-hatian mengenai keluarga berpenghasilan rendah

Neel Kashkari, presiden Fed Minneapolis, kurang yakin tentang garis waktu. Meskipun dia percaya inflasi sedang turun, dia tidak yakin apakah akan mencapai 2,5% atau tetap lebih tinggi pada akhir tahun.

Kashkari mencatat bahwa sementara keluarga berpenghasilan tinggi melakukannya dengan baik, orang Amerika berpenghasilan rendah sedang berjuang. Namun, dia menjelaskan bahwa perjuangan mereka adalah karena biaya hidup yang tinggi, bukan kurangnya pekerjaan. Dia memperingatkan bahwa menurunkan suku bunga terlalu cepat untuk membantu pasar tenaga kerja sebenarnya bisa menjadi bumerang dengan membuat inflasi lebih buruk untuk keluarga yang sama.

"Secara keseluruhan, ekonomi tampak cukup tangguh," kata Kashkari. Dia mencatat bahwa pengeluaran konsumen yang kuat dan investasi baru dalam Artificial Intelligence menjaga ekonomi tetap bergerak. Fakta bahwa ekonomi belum melambat lebih banyak meskipun suku bunga tinggi telah membuatnya bertanya-tanya apakah kebijakan saat ini sebenarnya "ketat" seperti yang terlihat.

Federal Reserve secara luas diharapkan untuk menjaga suku bunga tepat di mana mereka berada, antara 3,5% dan 3,75%, pada pertemuan mereka akhir bulan ini. Ini mengikuti periode musim gugur lalu ketika bank sentral memotong suku bunga tiga kali.

