Wikipedia telah menandatangani kesepakatan berbayar dengan Microsoft, Meta, Amazon, Perplexity, dan Mistral AI untuk memonetisasi penggunaan data situs mereka untuk melatih AI.

Wikipedia menambahkan Microsoft dan Meta ke ekosistem data AI-nya

Penulis: CryptopolitanSumber: Cryptopolitan
2026/01/15 18:10
Wikipedia mengambil pendekatan baru untuk menghasilkan uang dengan mengenakan biaya kepada perusahaan teknologi besar atas jumlah data besar yang mereka gunakan. Pada hari Kamis, kelompok yang mengelola situs tersebut mengumumkan serangkaian kesepakatan dengan nama seperti Microsoft, Meta, dan Amazon.

Selama bertahun-tahun, Wikimedia Foundation telah menyaksikan raksasa teknologi menggunakan artikel gratisnya untuk membangun produk mereka. Kini, organisasi nirlaba tersebut akhirnya mengubah ketergantungan itu menjadi sumber pendapatan. Selama setahun terakhir, mereka telah menandatangani kontrak dengan pemain baru seperti startup AI Perplexity dan Mistral AI dari Prancis. Perusahaan-perusahaan ini bergabung dengan daftar yang terus bertambah yang sudah mencakup Meta dan Amazon, serta Google, yang menandatangani kesepakatan pada tahun 2022.

Biaya tinggi pelatihan AI

Data Wikipedia adalah harta karun teknologi. Chatbot dan asisten virtual dilatih untuk berbicara dan merespons pertanyaan menggunakan 65 juta artikelnya, yang ditulis dalam lebih dari 300 bahasa. Namun, ada biaya tambahan. Server Wikipedia sangat terbebani ketika perusahaan-perusahaan ini "mengikis" atau mengekstrak volume data besar dari situs web. Biaya-biaya ini biasanya ditanggung oleh kontribusi sederhana dari masyarakat umum, tetapi peningkatan permintaan dari perusahaan AI telah meningkatkan biaya tersebut.

Untuk mengatasi hal ini, Wikimedia mendorong layanan "Enterprise"-nya. Ini memungkinkan perusahaan besar membayar untuk konten yang mereka butuhkan dalam format yang lebih cocok untuk sistem berteknologi tinggi mereka. Lane Becker, yang memimpin cabang Enterprise, mengatakan perusahaan-perusahaan ini menyadari mereka perlu membantu mendanai situs jika mereka ingin situs tersebut bertahan. Dia mengatakan butuh waktu untuk mengetahui dengan tepat fitur apa yang harus ditawarkan agar perusahaan beralih dari situs gratis ke versi berbayar.

Mendukung komunitas relawan

Situs itu sendiri masih terus berjalan oleh tim besar yang terdiri dari 250.000 relawan yang menulis dan memeriksa fakta secara gratis. Tim Frank dari Microsoft mengatakan bahwa memiliki akses ke informasi yang jujur dan berkualitas tinggi adalah bagian besar dari bagaimana mereka melihat masa depan AI. Dia mencatat bahwa dengan bekerja sama dengan Wikimedia, mereka membantu menjaga sistem di mana orang-orang yang menulis konten masih didukung.

Di tengah perubahan bisnis ini, yayasan juga mendapatkan pemimpin baru. Bernadette Meehan, mantan Duta Besar AS, akan menjabat sebagai chief executive pada 20 Januari.

