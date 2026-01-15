Pabrik baterai Kanada-Saudi untuk mengurangi ketergantungan pada Tiongkok

Northern Graphite akan membangun di Yanbu

China memasok 95% grafit

Akan memproduksi anoda untuk kendaraan listrik dan robot

Produsen grafit asal Kanada telah menandatangani kesepakatan untuk membangun pabrik material anoda baterai pertama Arab Saudi yang akan memasok bahan utama untuk baterai kendaraan listrik.

Fasilitas yang direncanakan di Yanbu, kota industri di pesisir Laut Merah, awalnya diperkirakan akan memproduksi cukup material untuk mendukung sekitar 2,5 juta kendaraan listrik (EV).

Grafit adalah material penting yang digunakan dalam anoda baterai, di mana ia menyimpan dan melepaskan energi dalam kendaraan listrik dan perangkat isi ulang lainnya.

Pabrik tersebut, yang ditargetkan beroperasi pada 2028, bertujuan memproduksi 25.000 ton material anoda baterai per tahun dalam fase pertamanya tetapi dapat "dengan sangat mudah" menggandakan kapasitasnya, kata CEO Northern Graphite kepada AGBI.

"Yang akan mendorong kami adalah permintaan," kata Hugues Jacquemin.

Fasilitas ini akan menjadi yang pertama dari jenisnya di Arab Saudi karena negara tersebut meningkatkan upaya untuk memposisikan dirinya dalam rantai pasokan energi bersih global.

Fasilitas ini akan dimiliki 51 persen oleh perusahaan investasi Saudi Al Obeikan Group dan 49 persen oleh Northern Graphite Corporation.

Supplied

Hugues Jacquemin

Konstruksi awal akan menelan biaya $200 juta, dengan Saudi Industrial Development Fund menyediakan antara 50 dan 75 persen dan sisanya berasal dari bank komersial, kata Jacquemin.

"Ini memberi kami posisi dari mana kami dapat mulai melayani Amerika Utara dan Eropa pada 2028. Tidak ada orang lain yang benar-benar bisa melakukan itu."

Dia mengatakan bahwa kesepakatan terbaru ini sebagian terinspirasi oleh upaya untuk mendukung rantai pasokan non-China guna menghindari biaya yang terkait dengan tarif perdagangan. China saat ini menyumbang sekitar 95 persen dari pasokan grafit tingkat baterai dunia.

"Arab Saudi bahkan tidak masuk radar dua tahun lalu," kata Jacquemin.

"Saat ini, dunia membutuhkan rantai pasokan di luar China dan untuk grafit tidak ada," katanya. "Dengan melakukan ini, Anda akan menciptakan yang pertama di bidang itu."

International Energy Agency memproyeksikan bahwa permintaan global untuk grafit akan meningkat 130 persen pada 2040 dibandingkan dengan permintaan pada 2024.

Pabrik Yanbu akan memproses grafit yang bersumber dari tambang Okanjande milik Northern Graphite di Namibia.

Jacquemin mengatakan bahwa sebagian besar material yang diproduksi akan digunakan untuk kendaraan listrik tetapi menambahkan, "tentu saja, pasar yang lebih besar bukan hanya kendaraan listrik. Ada penyimpanan energi, ada robot, jadi industri baterai jauh lebih dari sekadar kendaraan listrik."

Northern Graphite mengatakan sedang dalam pembicaraan "lanjutan" dengan sekitar 30 produsen sel di Eropa dan Amerika Utara untuk menandatangani perjanjian off-take. Saat ini, kata Jacquemin, tidak ada pembeli potensial di Arab Saudi. "Tapi akan ada," tambahnya.

Supplied

Jacquemin dengan CEO Al Obeikan Group Abdallah Obeikan dan Claude Guay, sekretaris parlemen menteri energi dan sumber daya alam Kanada

Arab Saudi ingin mengembangkan industri teknologi bersih. Di antara proyek paling terkenal adalah produsen kendaraan listrik Lucid, yang didukung oleh Public Investment Fund senilai $930 miliar.

Mobil-mobil tersebut, sebagian besar dibangun di Arizona, sekarang sedang dirakit di Jeddah dengan rencana membawa lebih banyak proses manufaktur ke Arab Saudi tahun ini. Saat ini tidak ada produsen sel komersial di negara tersebut.

Jacquemin menambahkan bahwa perusahaan juga melihat Arab Saudi bukan hanya untuk perlindungan tarif yang dirasakan, tetapi juga sebagai basis manufaktur berbiaya rendah.

Insentif dari pemerintah dan biaya tenaga kerja dan energi yang murah dapat membuat manufaktur di Arab Saudi 20 hingga 30 persen lebih murah dibandingkan dengan Eropa, kata Jacquemin.

"Memiliki posisi biaya yang sangat rendah penting bagi kami karena, meskipun ada tarif dan bea yang telah diterapkan, pembuat sel tidak benar-benar menghasilkan banyak uang, jadi Anda harus sangat agresif dan murah," katanya.

Bacaan lebih lanjut:

Arab Saudi mempelajari platform perdagangan material baterai

Arab Saudi menggandakan perkiraan kekayaan mineral menjadi $60 miliar

Penambang Kanada memulai eksplorasi lithium di Arab Saudi

Pabrik tersebut berencana mempekerjakan 60 persen pekerja migran untuk mengisi fasilitas dan akan mengandalkan air hasil desalinasi untuk pendinginan.

Pabrik tidak memiliki rencana untuk memasang kapasitas energi terbarukan independen dan akan mengandalkan listrik dari jaringan, yang hampir seluruhnya ditenagai oleh bahan bakar fosil.

Jacquemin mengatakan bahwa keputusan ini seharusnya tidak bertentangan dengan komitmen lingkungan, sosial dan tata kelola perusahaan, mengutip permintaan energi pabrik yang "relatif rendah", tetapi menambahkan bahwa dampak ESG bukan merupakan perhatian terbesar perusahaan.

"Bagi kami, hal terpenting adalah masuk ke produksi secepat mungkin karena tidak ada material yang tersedia di luar China saat ini," katanya.

"Jadi ESG menjadi prioritas kedua saat ini sampai pasar dapat dipenuhi."