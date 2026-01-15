Bursa Kripto India Mendesak Reformasi Pajak Menjelang Anggaran Persatuan 2023

Industri Kripto India Mengadvokasi Reformasi Pajak Menjelang Anggaran Belanja

Saat India bersiap mengumumkan Anggaran Belanjanya pada bulan Februari, sektor kripto negara yang berkembang pesat mendesak para pembuat kebijakan untuk mempertimbangkan kembali regulasi pajak saat ini, yang menurut kalangan industri menghambat pertumbuhan dan inovasi. Dorongan untuk reformasi ini muncul di tengah kepatuhan regulasi yang semakin ketat dan meningkatnya kekhawatiran tentang keberlanjutan jangka panjang kerangka kerja yang ada.

Poin-Poin Penting

Kebijakan pajak kripto saat ini memberlakukan pajak tetap 30% atas keuntungan dan pajak dipotong dari sumber 1% untuk semua transaksi.

Pemimpin industri berpendapat bahwa pajak, terutama di tingkat transaksi, menghambat aktivitas dalam negeri dan upaya kepatuhan yang lebih baik.

Pejabat percaya bahwa reformasi dapat mendorong kepatuhan yang lebih baik dan memperkuat pasar aset digital domestik.

Langkah-langkah penegakan yang lebih ketat mendorong bursa untuk mencari pendekatan regulasi yang seimbang guna melindungi kepentingan investor sambil mempromosikan inovasi.

Ticker yang disebutkan: Tidak ada

Sentimen: Netral

Dampak harga: Netral. Kejelasan regulasi dapat menstabilkan pasar tetapi masih belum pasti hingga kebijakan diselesaikan.

Konteks pasar: Sektor kripto India berada di persimpangan jalan, dengan meningkatnya seruan untuk reformasi di tengah tren global menuju regulasi yang lebih progresif dan pengetatan penegakan domestik.

Meninjau Kembali Kerangka Pajak Kripto India

Rezim pajak India saat ini untuk cryptocurrency, yang diperkenalkan pada tahun 2022, memberlakukan pajak 30% atas keuntungan apa pun, bersama dengan pajak dipotong dari sumber 1% yang berlaku untuk sebagian besar transaksi, terlepas dari profitabilitas. Yang penting, kerugian dari perdagangan saat ini tidak dapat mengimbangi keuntungan, yang semakin memperumit strategi para trader dan investor. Industri berpendapat bahwa rezim seperti itu menghambat inovasi dan likuiditas dengan membuat kepatuhan terlalu membebani dan mengurangi partisipasi di pasar dalam negeri.

Eksekutif dari bursa domestik terkemuka menekankan bahwa langkah-langkah pajak yang ada, terutama pungutan di tingkat transaksi, tidak sejalan dengan evolusi pasar aset digital global maupun kemajuan India sendiri dalam mengatur sektor ini. Nischal Shetty, pendiri WazirX, menyatakan bahwa Anggaran Belanja yang akan datang menawarkan peluang utama untuk mengkalibrasi ulang kebijakan guna mendorong transparansi dan inovasi.

"India memiliki kesempatan untuk menyempurnakan kerangka kerjanya agar lebih mendukung kepatuhan sambil mendorong pertumbuhan," kata Shetty. Dia mengadvokasi pengurangan yang bijaksana dalam TDS berbasis transaksi dan penilaian ulang aturan kompensasi kerugian untuk memulihkan likuiditas dan mempertahankan aktivitas ekonomi domestik.

Demikian pula, COO ZebPay Raj Karkara percaya bahwa pendekatan rasional untuk mengurangi pajak dan menyempurnakan TDS 1% yang ada dapat membuat sektor ini lebih menarik dan mendorong ekosistem dalam negeri yang lebih sehat. Sektor seperti pemimpin APAC Binance, SB Seker, juga menyarankan bahwa fokus pada capital gains dengan kompensasi kerugian terbatas dan menghilangkan pungutan transaksi yang berlebihan akan menandai langkah menjauh dari rezim "pajak-dan-cegah" yang menghukum, mendorong investasi dan pertumbuhan yang bertanggung jawab.

Tantangan dari Peningkatan Penegakan

Di tengah seruan untuk reformasi, otoritas India telah mengintensifkan persyaratan kepatuhan untuk platform kripto. Arahan terbaru dari Unit Intelijen Keuangan mengamanatkan prosedur KYC yang ketat, termasuk verifikasi selfie langsung, pelacakan geolokasi, dan autentikasi rekening bank. Bersamaan dengan itu, departemen pajak penghasilan telah membunyikan alarm tentang tantangan yang ditimbulkan oleh bursa luar negeri, dompet pribadi, dan alat keuangan terdesentralisasi dalam melacak pendapatan kripto yang dapat dikenakan pajak, yang menyoroti upaya penegakan yang sedang berlangsung.

Perkembangan ini menggarisbawahi ketegangan antara pengawasan regulasi dan ambisi pertumbuhan sektor, dengan banyak pemangku kepentingan industri mengadvokasi reformasi yang seimbang yang mendukung inovasi sambil memastikan kepatuhan dan perlindungan investor.

Artikel ini awalnya diterbitkan sebagai Indian Crypto Exchanges Urge Tax Reforms Ahead of Union Budget 2023 di Crypto Breaking News – sumber terpercaya Anda untuk berita kripto, berita Bitcoin, dan pembaruan blockchain.