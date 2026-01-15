Short squeeze menghantam 500 kripto teratas saat trader menutup taruhan bearish

Pasar kripto mengalami short squeeze terbesar sejak Oktober ketika posisi short dilikuidasi dan Bitcoin mengungguli dolar AS di tengah ketidakpastian geopolitik.

Pasar cryptocurrency mengalami short squeeze terbesar sejak penjualan tajam di awal Oktober, ketika rebound harga memaksa trader bearish menutup posisi dan memicu harapan pemulihan yang lebih luas.

Likuidasi short di seluruh kontrak futures dan perpetual kripto naik menjadi sekitar $200 juta pada hari Rabu, level tertinggi sejak sekitar $1 miliar posisi short terhapus selama crash pasar Oktober, menurut data yang dibagikan oleh perusahaan analitik Glassnode. Perusahaan tersebut mengatakan ini adalah peristiwa likuidasi short terbesar di 500 cryptocurrency terbesar sejak penjualan 10 Oktober.

Rebound ini mengikuti pemulihan signifikan dalam sentimen investor, yang berbalik dari ketakutan menjadi keserakahan untuk pertama kalinya sejak awal Oktober, Cointelegraph melaporkan lebih awal pada hari Kamis.

Baca selengkapnya