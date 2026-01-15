BursaDEX+
Pasar kripto mengalami short squeeze terbesar sejak Oktober karena posisi short dilikuidasi dan Bitcoin mengungguli dolar AS di tengah ketidakpastian geopolitik

Short squeeze menghantam 500 kripto teratas saat trader menutup taruhan bearish

Penulis: CoinstatsSumber: Coinstats
2026/01/15 20:41
Pasar kripto mengalami short squeeze terbesar sejak Oktober ketika posisi short dilikuidasi dan Bitcoin mengungguli dolar AS di tengah ketidakpastian geopolitik.

Pasar cryptocurrency mengalami short squeeze terbesar sejak penjualan tajam di awal Oktober, ketika rebound harga memaksa trader bearish menutup posisi dan memicu harapan pemulihan yang lebih luas.

Likuidasi short di seluruh kontrak futures dan perpetual kripto naik menjadi sekitar $200 juta pada hari Rabu, level tertinggi sejak sekitar $1 miliar posisi short terhapus selama crash pasar Oktober, menurut data yang dibagikan oleh perusahaan analitik Glassnode. Perusahaan tersebut mengatakan ini adalah peristiwa likuidasi short terbesar di 500 cryptocurrency terbesar sejak penjualan 10 Oktober.

Rebound ini mengikuti pemulihan signifikan dalam sentimen investor, yang berbalik dari ketakutan menjadi keserakahan untuk pertama kalinya sejak awal Oktober, Cointelegraph melaporkan lebih awal pada hari Kamis.

Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

