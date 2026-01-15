James Wynn Keluar dari HyperLiquid Menutup Long $ETH dan $PEPE

James Wynn, seorang trader kripto populer, baru-baru ini membuat keputusan mengejutkan terkait posisi asetnya. Secara khusus, James Wynn telah menutup posisi long $ETH dan $PEPE-nya di HyperLiquid. Berdasarkan data dari Lookonchain, James Wynn juga telah menarik sebagian besar modalnya dari platform tersebut. Penarikan ini terjadi di tengah pasar yang sangat volatil dan perubahan sentimen.

James Wynn Menarik Sebagian Besar Modal dari Hyperliquid

Dengan penutupan posisi long $ETH dan $PEPE-nya, James Wynn meninggalkan Hyperliquid. Dalam hal ini, ia juga telah menarik sejumlah besar dananya saat volatilitas pasar meningkat. Selain itu, aktivitas dompet Wynn menunjukkan likuidasi posisi yang lebih luas dan transfer aset dalam jumlah besar. Dengan demikian, langkah ini menunjukkan kalibrasi ulang strategi trading dalam skala besar.

Sejalan dengan data pasar, alamat dompet James Wynn, "0x507…bedb6," menunjukkan aktivitas yang meningkat beberapa jam sebelumnya. Ini mencakup 3 transfer "Close Long" utama. Transfer pertama terdiri dari 102.117.558 $kPEPE-USD, dengan total $629.092,21 pada tingkat rata-rata $0,001615. Selain itu, transfer kedua mencakup 140,66 $ETH-USD, dengan total $467.084,89 dengan tingkat rata-rata $3.320,65. Selain itu, yang ketiga mencakup posisi $kPEPE-USD yang ia tutup pada hampir $0,010815, dengan total $276.059,61.

Kekhawatiran Komunitas Meningkat di Tengah Keberangkatan Wynn dari Hyperliquid

Menurut Lookonchain, terlepas dari kepergiannya, James Wynn telah menghasilkan daya tarik besar dengan kode referralnya, WYNN (822). Hadiah kumulatif telah mencapai $160.416,06 di berbagai stablecoin seperti $USDH ($10,11), $USDT ($1,23), $USDE ($12,02), dan $USDC ($160.392,79). Namun, kepergiannya dengan penutupan posisi long telah menimbulkan kekhawatiran di antara komunitas saat pasar menghadapi kondisi yang volatil.