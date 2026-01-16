Wikimedia Enterprise Menjalin Kemitraan AI Krusial dengan Raksasa Teknologi, Mengamankan Masa Depan Wikipedia

BitcoinWorld



Wikimedia Enterprise Menjalin Kemitraan AI Penting dengan Raksasa Teknologi, Mengamankan Masa Depan Wikipedia

Dalam langkah bersejarah yang mendefinisikan ulang hubungan antara pengetahuan terbuka dan kecerdasan buatan, Wikimedia Foundation telah mengumumkan serangkaian kemitraan strategis dengan perusahaan AI terkemuka, termasuk Amazon, Meta, Microsoft, dan Perplexity. Diumumkan pada 15 Januari 2025, sebagai bagian dari perayaan ulang tahun ke-25 Wikipedia, kesepakatan ini berpusat pada divisi komersial yayasan, Wikimedia Enterprise, dan mewakili strategi penting untuk mempertahankan ensiklopedia terbesar di dunia di era yang didominasi AI. Akibatnya, inisiatif ini memastikan bahwa pengetahuan yang dikurasi manusia dari Wikipedia tetap menjadi pilar fundamental bagi teknologi yang membentuk masa depan digital kita.

Wikimedia Enterprise: Mesin di Balik Kemitraan AI Wikipedia

Dikembangkan dan diluncurkan oleh Wikimedia Foundation, Wikimedia Enterprise berfungsi sebagai produk API komersial yang dirancang untuk penggunaan ulang konten berskala besar dan bervolume tinggi dari Wikipedia dan proyek-proyek saudaranya. Pada dasarnya, ini memiliki dua tujuan. Pertama, ini menyediakan perusahaan teknologi dengan akses yang andal, terstruktur, dan cepat ke data faktual yang terverifikasi. Kedua, ini menciptakan aliran pendapatan berkelanjutan untuk yayasan nirlaba, yang terutama bergantung pada donasi. Sebelumnya, yayasan hanya secara publik mengonfirmasi kemitraan dengan Google, yang didirikan pada 2022. Namun, pengumuman baru mengungkapkan ekosistem yang lebih luas dari klien komersial yang diamankan selama setahun terakhir.

Mitra yang baru dikonfirmasi meliputi:

Amazon: Kemungkinan untuk meningkatkan basis pengetahuan Alexa dan layanan AI AWS.

Kemungkinan untuk meningkatkan basis pengetahuan Alexa dan layanan AI AWS. Meta: Berpotensi untuk asisten AI di Facebook, Instagram, dan WhatsApp.

Berpotensi untuk asisten AI di Facebook, Instagram, dan WhatsApp. Microsoft: Untuk memperkuat Copilot, Bing, dan penawaran Azure AI lainnya.

Untuk memperkuat Copilot, Bing, dan penawaran Azure AI lainnya. Mistral AI: Kompetitor model open-weight Eropa.

Kompetitor model open-weight Eropa. Perplexity AI: Startup mesin jawaban yang banyak mengutip sumber.

Selain itu, yayasan mencatat hubungan berkelanjutan dengan entitas lain seperti mesin pencari Ecosia, dan perusahaan seperti Pleias, ProRata, Nomic, dan Reef Media. Daftar klien yang beragam ini menggarisbawahi permintaan universal untuk data terpercaya Wikipedia.

Kebutuhan Kritis untuk Feed Komersial Terstruktur

Sebelum Wikimedia Enterprise, perusahaan AI biasanya mengambil data dari situs web publik Wikipedia, sebuah proses yang bisa tidak efisien, lambat, dan membebani server situs. Produk komersial ini mengatasi masalah ini dengan menawarkan pipeline khusus. Yang penting, ini memberikan konten dalam format yang dapat dibaca mesin dengan lisensi yang jelas, tingkatan volume, dan dukungan profesional. Struktur ini sangat penting bagi perusahaan yang membangun aplikasi waktu nyata yang memerlukan akses segera ke informasi yang diperbarui, seperti biografi berita terkini atau penemuan ilmiah terbaru. Oleh karena itu, Wikimedia Enterprise tidak hanya memonetisasi akses; ini meresmikan dan meningkatkannya, menciptakan hubungan simbiosis antara proyek yang diedit relawan dan sektor teknologi komersial.

Mempertahankan Pengetahuan Manusia di Era AI

Waktu dari kemitraan ini sangat signifikan. Karena model bahasa besar (LLM) dan asisten AI menjadi di mana-mana, mereka semakin bergantung pada korpus teks yang ditulis manusia yang luas untuk pelatihan dan menjawab pertanyaan waktu nyata. Wikipedia, dengan kebijakan sumber yang ketat dan sudut pandang netral, mewakili standar emas data publik yang andal. Selena Deckelmann, Chief Product and Technology Officer di Wikimedia Foundation, menekankan poin ini dalam sebuah pernyataan: "Wikipedia menunjukkan bahwa pengetahuan adalah manusiawi, dan pengetahuan membutuhkan manusia. Terutama sekarang, di era AI, kita membutuhkan pengetahuan bertenaga manusia dari Wikipedia lebih dari sebelumnya."

Pengumuman ini secara langsung mengatasi ketegangan sentral dalam AI modern: ketergantungan pada konten yang dibuat manusia. Dengan membangun kemitraan formal, Yayasan memastikan bahwa nilai yang diberikan Wikipedia kepada ekosistem AI diakui dan berkontribusi pada kelangsungan hidupnya sendiri. Pendapatan mendukung infrastruktur teknis yang sangat besar yang diperlukan untuk meng-host situs web global sepuluh besar, yang melayani hampir 15 miliar tampilan halaman per bulan di lebih dari 300 bahasa. Selanjutnya, ini mendanai alat dan sumber daya yang digunakan oleh komunitas global editor relawan yang merupakan mesin sebenarnya dari proyek ini.

Metrik Statistik Tampilan Halaman Bulanan ~15 Miliar Total Artikel >65 Juta Bahasa Aktif >300 Peringkat Situs Web Global 10 Besar Model Pendanaan Utama Donasi & API Enterprise

Ulang Tahun ke-25 yang Fokus pada Masa Depan

Jangkauan Global & Dampak Wikipedia (Data 2025)

Berita kemitraan ini menjadi jangkar serangkaian pengumuman yang merayakan ulang tahun ke-25 Wikipedia. Yayasan meluncurkan kampanye ulang tahun yang menampilkan seri dokumenter video yang menyoroti relawan di seluruh dunia. Yayasan juga merilis kapsul waktu interaktif "25 Tahun Wikipedia", yang dinarasikan oleh pendiri Jimmy Wales, menjelajahi sejarah dan masa depan situs. Acara ulang tahun yang disiarkan langsung pada 15 Januari menawarkan permainan dan hiburan di seluruh saluran sosial Wikipedia.

Di luar perayaan, yayasan menyoroti investasi yang berorientasi masa depan. Ini termasuk peningkatan signifikan pada infrastruktur teknisnya untuk menangani pertumbuhan masa depan, pendekatan berprinsip sendiri untuk mengintegrasikan alat AI untuk editor, dan eksperimen dengan format baru seperti permainan dan video bentuk pendek untuk melibatkan audiens yang lebih luas. Secara kolektif, upaya ini melukiskan gambaran organisasi yang tidak berpuas diri dengan warisannya tetapi secara aktif berevolusi untuk mempertahankan relevansinya.

Implikasi yang Lebih Luas untuk Industri AI

Langkah Wikimedia Foundation ini menetapkan preseden yang kuat untuk kreator pengetahuan terbuka dan konten lainnya. Ini menunjukkan model yang layak untuk berkolaborasi dengan industri AI yang mengakui pertukaran nilai. Untuk perusahaan AI, bermitra dengan Wikimedia Enterprise mengurangi risiko hukum dan etika yang terkait dengan pengambilan data tanpa izin. Ini memberikan lisensi yang jelas untuk penggunaan komersial dan memastikan akses ke data berkualitas tinggi yang diperbarui secara konsisten. Ketika pengawasan regulasi terhadap data pelatihan AI mengintensif secara global, perjanjian formal semacam itu dapat menjadi standar industri. Pada akhirnya, ini mendorong ekosistem yang lebih transparan dan berkelanjutan untuk mengembangkan teknologi AI.

Kesimpulan

Pengumuman Wikimedia Foundation tentang kemitraan AI besar melalui Wikimedia Enterprise menandai bab transformatif untuk Wikipedia. Dengan secara formal terlibat dengan raksasa teknologi seperti Amazon, Meta, dan Microsoft, yayasan telah mengamankan mekanisme penting untuk keberlanjutan sambil memperkuat peran yang sangat diperlukan dari pengetahuan yang dikurasi manusia di era AI. Pergeseran strategis ini memastikan bahwa donasi jutaan pembaca dilengkapi dengan dukungan dari entitas komersial yang paling langsung mendapat manfaat dari data Wikipedia. Seperti yang ditegaskan Selena Deckelmann, dengan bantuan komunitas globalnya, Wikipedia siap untuk tetap menjadi pusat penting untuk pengetahuan bertenaga manusia selama 25 tahun ke depan dan seterusnya.

FAQ

Q1: Apa itu Wikimedia Enterprise?

Wikimedia Enterprise adalah produk API komersial dari Wikimedia Foundation. Ini menyediakan perusahaan teknologi dengan akses bervolume tinggi, berkecepatan tinggi, dan andal ke data terstruktur dari Wikipedia dan proyek Wikimedia lainnya di bawah ketentuan lisensi yang jelas.

Q2: Mengapa perusahaan AI perlu bermitra dengan Wikipedia?

Model dan asisten AI memerlukan jumlah data yang akurat, faktual, dan terstruktur dengan baik yang sangat besar untuk pelatihan dan untuk menjawab pertanyaan pengguna. Wikipedia adalah salah satu repositori terbesar dan paling terpercaya dari pengetahuan yang dikurasi manusia seperti itu, menjadikannya sumber daya yang sangat berharga. Kemitraan formal memastikan akses yang efisien dan legal.

Q3: Apakah ini berarti Wikipedia tidak lagi gratis?

Tidak. Wikipedia tetap sepenuhnya gratis untuk dibaca dan diedit oleh semua orang. Wikimedia Enterprise adalah layanan terpisah untuk pengguna komersial skala besar yang memerlukan tingkat layanan terjamin, format data spesifik, dan akses bervolume tinggi yang melampaui penggunaan publik biasa.

Q4: Bagaimana ini membantu mempertahankan Wikipedia?

Pendapatan yang dihasilkan dari kemitraan Wikimedia Enterprise menyediakan aliran pendapatan yang signifikan dan terdiversifikasi untuk Wikimedia Foundation yang nirlaba. Pendanaan ini membantu membayar infrastruktur server yang masif, pengembangan perangkat lunak, dan alat dukungan editor yang diperlukan untuk menjaga Wikipedia online dan berkembang, mengurangi ketergantungan hanya pada kampanye donor.

Q5: Perusahaan apa lagi yang menggunakan Wikimedia Enterprise?

Selain mitra yang baru diumumkan (Amazon, Meta, Microsoft, Mistral AI, Perplexity), yayasan sebelumnya telah mengumumkan kemitraan dengan Google, Ecosia, Pleias, ProRata, Nomic, dan Reef Media.

