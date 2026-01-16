Orang Dalam Bank Dituduh Menarik $27.000 dari Rekening Nasabah untuk 'Keuntungan Pribadi': Federal Reserve

Federal Reserve mengambil tindakan terhadap mantan karyawan bank AS atas dugaan pencurian dana nasabah.

Federal Reserve mengatakan sedang mengambil berbagai tindakan disipliner terhadap Jason Lovell karena diduga mencuri ribuan dolar dari nasabah Regions Bank selama periode sekitar enam minggu.

"Antara 19 Desember 2023 dan 30 Januari 2024, Lovell secara tidak sah dan tanpa otorisasi nasabah menarik sekitar $27.000 dari rekening nasabah Bank untuk keuntungan pribadinya."

Menurut Federal Reserve, Lovell telah mengganti sebagian uang yang diduga dicurinya kepada Regions Bank. Lovell, yang bekerja sebagai manajer cabang di Regions Bank, dipecat dari lembaga pemberi pinjaman tersebut pada 13 Februari 2024.

Perintah pelarangan melarang Lovell untuk bekerja di atau berpartisipasi dalam kegiatan institusi keuangan mana pun yang diatur oleh Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Federal Reserve. Lovell telah menyetujui ketentuan perintah pelarangan tanpa mengakui atau menyangkal tuduhan yang diajukan terhadapnya.

"Tindakan Lovell merupakan pelanggaran hukum atau peraturan, praktik perbankan yang tidak aman atau tidak sehat, dan pelanggaran kewajiban fidusia, dan melibatkan ketidakjujuran pribadinya serta pengabaian yang disengaja dan berkelanjutan terhadap keamanan dan kesehatan Bank."

Meskipun Federal Reserve mengatakan tidak akan mengejar tindakan lebih lanjut terhadap Lovell, perintah pelarangan tidak mencegah lembaga pemerintah AS lainnya untuk mengambil tindakan lain yang mereka anggap tepat.

Regions Bank adalah bank terbesar ke-26 di AS dengan total aset sekitar $158,6 miliar.

Ikuti kami di X, Facebook dan Telegram

Jangan Lewatkan – Berlangganan untuk mendapatkan notifikasi email langsung ke kotak masuk Anda

Periksa Aksi Harga

Jelajahi The Daily Hodl Mix

Penafian: Pendapat yang diungkapkan di The Daily Hodl bukan merupakan nasihat investasi. Investor harus melakukan uji tuntas sebelum melakukan investasi berisiko tinggi dalam Bitcoin, mata uang kripto, atau aset digital. Harap diperhatikan bahwa transfer dan perdagangan Anda berisiko sendiri, dan segala kerugian yang mungkin Anda alami adalah tanggung jawab Anda. The Daily Hodl tidak merekomendasikan pembelian atau penjualan mata uang kripto atau aset digital, dan The Daily Hodl juga bukan penasihat investasi. Harap dicatat bahwa The Daily Hodl berpartisipasi dalam pemasaran afiliasi.

Gambar yang Dihasilkan: Midjourney

Postingan Orang Dalam Bank Dituduh Menarik $27.000 Dari Rekening Nasabah untuk 'Keuntungan Pribadi': Federal Reserve muncul pertama kali di The Daily Hodl.