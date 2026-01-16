BursaDEX+
Federal Reserve mengambil tindakan terhadap mantan karyawan bank AS atas dugaan pencurian dana nasabah. Federal Reserve mengatakan sedang mengambil berbagai tindakan disipliner

Orang Dalam Bank Dituduh Menarik $27.000 dari Rekening Nasabah untuk 'Keuntungan Pribadi': Federal Reserve

Penulis: The Daily HodlSumber: The Daily Hodl
2026/01/16 01:45
Federal Reserve mengambil tindakan terhadap mantan karyawan bank AS atas dugaan pencurian dana nasabah.

Federal Reserve mengatakan sedang mengambil berbagai tindakan disipliner terhadap Jason Lovell karena diduga mencuri ribuan dolar dari nasabah Regions Bank selama periode sekitar enam minggu.

"Antara 19 Desember 2023 dan 30 Januari 2024, Lovell secara tidak sah dan tanpa otorisasi nasabah menarik sekitar $27.000 dari rekening nasabah Bank untuk keuntungan pribadinya."

Menurut Federal Reserve, Lovell telah mengganti sebagian uang yang diduga dicurinya kepada Regions Bank. Lovell, yang bekerja sebagai manajer cabang di Regions Bank, dipecat dari lembaga pemberi pinjaman tersebut pada 13 Februari 2024.

Perintah pelarangan melarang Lovell untuk bekerja di atau berpartisipasi dalam kegiatan institusi keuangan mana pun yang diatur oleh Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Federal Reserve. Lovell telah menyetujui ketentuan perintah pelarangan tanpa mengakui atau menyangkal tuduhan yang diajukan terhadapnya.

"Tindakan Lovell merupakan pelanggaran hukum atau peraturan, praktik perbankan yang tidak aman atau tidak sehat, dan pelanggaran kewajiban fidusia, dan melibatkan ketidakjujuran pribadinya serta pengabaian yang disengaja dan berkelanjutan terhadap keamanan dan kesehatan Bank."

Meskipun Federal Reserve mengatakan tidak akan mengejar tindakan lebih lanjut terhadap Lovell, perintah pelarangan tidak mencegah lembaga pemerintah AS lainnya untuk mengambil tindakan lain yang mereka anggap tepat.

Regions Bank adalah bank terbesar ke-26 di AS dengan total aset sekitar $158,6 miliar.

Penafian: Pendapat yang diungkapkan di The Daily Hodl bukan merupakan nasihat investasi. Investor harus melakukan uji tuntas sebelum melakukan investasi berisiko tinggi dalam Bitcoin, mata uang kripto, atau aset digital. Harap diperhatikan bahwa transfer dan perdagangan Anda berisiko sendiri, dan segala kerugian yang mungkin Anda alami adalah tanggung jawab Anda. The Daily Hodl tidak merekomendasikan pembelian atau penjualan mata uang kripto atau aset digital, dan The Daily Hodl juga bukan penasihat investasi. Harap dicatat bahwa The Daily Hodl berpartisipasi dalam pemasaran afiliasi.

Gambar yang Dihasilkan: Midjourney

Postingan Orang Dalam Bank Dituduh Menarik $27.000 Dari Rekening Nasabah untuk 'Keuntungan Pribadi': Federal Reserve muncul pertama kali di The Daily Hodl.

Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

