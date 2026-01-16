Ketua SEC memprediksi timeline 2 tahun untuk menempatkan AS sepenuhnya pada blockchain tetapi peluang nyata senilai $12,6 triliun bukan pada ekuitas

Ketua SEC Paul Atkins mengatakan kepada Fox Business pada bulan Desember bahwa dia memperkirakan pasar keuangan AS akan beralih ke on-chain "dalam beberapa tahun." Pernyataan tersebut berada di antara ramalan dan arahan kebijakan, terutama karena berasal dari arsitek "Project Crypto," inisiatif formal Komisi untuk memungkinkan infrastruktur pasar yang ditokenisasi.

Namun, apa arti "on-chain" ketika diterapkan pada $67,7 triliun dalam ekuitas publik, $30,3 triliun dalam Treasuries, dan $12,6 triliun dalam eksposur repo harian? Dan bagian mana yang secara realistis dapat bergerak lebih dulu?

Jawabannya memerlukan presisi. "On-chain" bukanlah satu hal tunggal: ini adalah tumpukan empat lapisan, dan sebagian besar dari apa yang dijelaskan Atkins berada di lapisan tengah, bukan endpoint asli DeFi yang dibayangkan oleh crypto Twitter.

Empat jenis on-chain

Kesenjangan antara pembungkus yang ditokenisasi dan otomatisasi siklus hidup penuh menentukan apa yang mungkin dalam dua tahun versus dua dekade, jadi definisi penting.

Lapisan satu adalah penerbitan dan representasi: token mewakili sekuritas yang mendasarinya, tetapi infrastrukturnya tetap tradisional. Pikirkan sertifikat saham yang didigitalkan. Atkins secara eksplisit membingkai tokenisasi sebagai kontrak pintar yang mewakili sekuritas yang tetap tunduk pada aturan SEC, bukan sebagai kelas aset paralel.

Lapisan dua adalah catatan hak kepemilikan dan transfer: buku besar "siapa memiliki apa" bergerak melalui blockchain, tetapi penyelesaian masih terjadi melalui lembaga kliring yang ada. Surat no-action DTCC tanggal 11 Desember dari SEC Trading & Markets mengotorisasi model ini dengan tepat.

The Depository Trust Company sekarang dapat menerbitkan "Tokenized Entitlements" kepada peserta melalui blockchain yang disetujui. Namun, penawaran hanya berlaku untuk dompet terdaftar. Cede & Co. tetap menjadi pemilik hukum, dan tidak ada jaminan awal atau nilai penyelesaian yang ditetapkan.

Terjemahannya: kustodi on-chain dan transfer 24/7 tanpa menggantikan netting NSCC besok.

Lapisan tiga memerlukan penyelesaian on-chain dengan leg tunai on-chain, yang terdiri dari delivery-versus-payment menggunakan stablecoin, deposit yang ditokenisasi, atau mata uang digital bank sentral grosir. Atkins membahas DvP dan kemungkinan teoritis T+0, tetapi dia juga mengakui bahwa netting adalah inti dari desain lembaga kliring.

Penyelesaian bruto waktu nyata mengubah kebutuhan likuiditas, model margin, dan jalur kredit intraday. Itu lebih sulit daripada peningkatan perangkat lunak.

Lapisan empat adalah solusi siklus hidup penuh on-chain yang mencakup tindakan korporat, pemungutan suara, pengungkapan, posting jaminan, dan margin call, yang dieksekusi melalui kontrak pintar. Ini adalah keadaan akhir yang menyentuh tata kelola, finalitas hukum, perlakuan pajak, dan pembatasan transfer.

Ini juga yang paling jauh dari otoritas SEC saat ini dan insentif struktur pasar.

Garis waktu dua tahun Atkins paling jelas dipetakan ke lapisan dua dan tiga, bukan migrasi grosir ke pasar DeFi yang dapat dikomposisikan.

Mengukur alam semesta yang dapat dialamatkan

Kerangka kerja empat lapisan yang menggambarkan bagaimana pasar keuangan AS dapat beralih ke on-chain, dari pembungkus yang ditokenisasi hingga otomatisasi siklus hidup penuh.

Hadiahnya sangat besar, bahkan jika adopsi dimulai dari yang kecil, karena persentase kecil dari pasar raksasa adalah raksasa.

Ekuitas publik AS memiliki kapitalisasi pasar sebesar $67,7 triliun pada akhir 2025, menurut SIFMA. Intensitas perdagangan rata-rata 17,6 miliar saham per hari pada tahun 2025, dengan perkiraan nilai perdagangan harian rata-rata sekitar $798 miliar.

Satu persen dari kapitalisasi pasar ekuitas, yang dikonversi menjadi hak kepemilikan yang ditokenisasi, sama dengan $677 miliar. Setengah persen dari nilai perdagangan harian sama dengan $4 miliar dalam throughput penyelesaian bruto per hari, dengan asumsi blockchain dapat menghilangkan netting yang saat ini meruntuhkan miliaran perdagangan menjadi kewajiban bersih yang jauh lebih kecil.

Treasuries lebih besar berdasarkan aliran. Pasar berada pada $30,3 triliun dalam volume beredar pada kuartal ketiga 2025, dengan volume perdagangan harian rata-rata $1,047 triliun.

Namun monster sebenarnya adalah repo: Office of Financial Research memperkirakan eksposur repo harian rata-rata $12,6 triliun pada kuartal ketiga 2025, mencakup pengaturan yang dibersihkan, tri-party, dan bilateral.

Jika argumen tokenisasi adalah mengurangi risiko penyelesaian dan meningkatkan mobilitas jaminan, repo adalah tempat argumen menjadi jelas. Dua persen dari eksposur repo harian adalah $252 miliar, irisan awal yang masuk akal jika institusi melihat kemenangan operasional dan transparansi.

Kredit korporat dan produk sekuritisasi menambah dimensi lain.

Obligasi korporat yang beredar total $11,5 triliun, dengan volume perdagangan harian rata-rata $27,6 miliar. Sekuritas yang didukung hipotek agensi diperdagangkan $351,2 miliar per hari pada tahun 2025, sementara MBS non-agensi dan sekuritas yang didukung aset digabungkan untuk $3,74 miliar lainnya setiap hari.

Total perdagangan pendapatan tetap mencapai $1,478 triliun per hari pada tahun 2025. Pasar-pasar ini sudah beroperasi melalui rantai kustodi dan infrastruktur kliring yang dapat disederhanakan tokenisasi tanpa operasi regulasi.

Saham dana mewakili titik masuk yang berbeda. Dana pasar uang memegang $7,8 triliun dalam aset pada awal Januari 2026. Reksa dana memiliki $31,3 triliun, dan ETF memegang $13,17 triliun.

Saham dana yang ditokenisasi tidak memerlukan perancangan ulang lembaga kliring, karena mereka berada di lapisan pembungkus produk. FOBXX Franklin Templeton memposisikan dirinya sebagai dana uang on-chain, BUIDL BlackRock mencapai hampir $3 miliar dalam aset tahun lalu.

Treasuries yang ditokenisasi yang dilacak oleh RWA.xyz total $9,25 miliar, menjadikannya kategori aset dunia nyata on-chain terkemuka.

Real estat terbagi menjadi dua kategori. Perumahan AS yang ditempati pemilik memiliki nilai pasar $46,09 triliun pada kuartal ketiga 2025. Namun, registri akta county tidak akan ditokenisasi dalam skala besar dalam dua tahun, karena hukum properti dan realitas administratif bergerak lebih lambat daripada perangkat lunak.

Irisan yang difinansialkan, yang terdiri dari REIT, sekuritas hipotek, dan eksposur real estat yang disekuritisasi, sudah hidup dalam infrastruktur sekuritas dan dapat bergerak lebih awal.

Apa yang bergerak lebih dulu: tangga gesekan regulasi

Pasar keuangan AS mencakup $67,7 triliun dalam ekuitas publik hingga $7,8 triliun dalam dana pasar uang, diukur berdasarkan nilai saham.

Tidak semua adopsi on-chain menghadapi tingkat resistensi yang sama. Jalan dengan gesekan paling sedikit dimulai dengan produk yang berperilaku seperti uang tunai dan berakhir dengan registri yang tertanam dalam administrasi pemerintah lokal.

Produk tunai yang ditokenisasi dan tagihan berjangka pendek sudah terjadi.

Treasuries yang ditokenisasi sebesar $9,25 miliar mewakili skala yang bermakna relatif terhadap aset dunia nyata lainnya di on-chain. Jika distribusi berkembang melalui saluran broker-dealer dan kustodi, ekspansi lima hingga dua puluh kali lipat selama dua tahun, dari $40 miliar hingga $180 miliar, menjadi masuk akal, terutama ketika infrastruktur penyelesaian stablecoin matang.

Mobilitas jaminan mengikuti dari dekat. Jejak harian repo sebesar $12,6 triliun menjadikannya target paling kredibel untuk argumen delivery-versus-payment tokenisasi.

Bahkan jika hanya 0,5% hingga 2% dari eksposur repo beralih ke representasi on-chain, itu adalah $63 miliar hingga $252 miliar dalam transaksi di mana jaminan yang ditokenisasi mengurangi risiko penyelesaian dan overhead operasional.

Langkah berikutnya adalah transfer yang diizinkan dari hak kepemilikan sekuritas utama.

Pilot DTCC mengotorisasi hak kepemilikan yang ditokenisasi untuk ekuitas Russell 1000, Treasuries, dan ETF indeks utama, yang dipegang melalui dompet terdaftar di blockchain yang disetujui.

Jika peserta memperlakukan ini sebagai peningkatan neraca dan operasi, seperti pergerakan 24/7, logika transfer yang dapat diprogram, dan transparansi yang lebih baik, 0,1% hingga 1% dari kapitalisasi pasar ekuitas AS dapat menjadi "hak kepemilikan yang memenuhi syarat on-chain" dalam dua tahun. Itu adalah $67,7 miliar hingga $677 miliar dalam klaim yang ditokenisasi, bahkan sebelum nilai penyelesaian ditetapkan.

Penyelesaian ekuitas dan desain ulang netting berada lebih tinggi di tangga gesekan. Berpindah ke T+0 atau penyelesaian bruto waktu nyata mengubah persyaratan likuiditas, perhitungan margin, dan eksposur kredit intraday.

Kliring pihak lawan sentral ada karena netting mengurangi jumlah uang tunai yang harus bergerak.

Menghilangkan netting berarti menemukan sumber likuiditas intraday baru atau menerima bahwa penyelesaian bruto hanya berlaku untuk subset aliran.

Kredit swasta dan pasar swasta membawa nilai nosional yang cukup besar, dengan perkiraan mulai dari $1,7 triliun hingga $2,28 triliun. Namun, pembatasan transfer, kompleksitas layanan, dan ketentuan kesepakatan yang disesuaikan membuat mereka lebih lambat untuk distandardisasi.

Tokenisasi membantu dengan kepemilikan fraksional dan likuiditas sekunder, tetapi kejelasan regulasi seputar pengecualian dan model kustodi masih tertinggal.

Registri dunia nyata berada di peringkat terakhir. Menokenisasi akta properti tidak membebaskannya dari statuta pencatatan lokal atau persyaratan asuransi hak. Bahkan jika eksposur keuangan bergerak on-chain melalui sekuritisasi, infrastruktur hukum yang mendukung klaim kepemilikan tidak akan.

Lebih kecil dari hype, lebih besar dari nol

Sebagian besar sekuritas yang ditokenisasi akan berada di on-chain tetapi tidak terbuka untuk publik.

Model pilot DTCC diizinkan bahkan di blockchain publik, dengan dompet terdaftar, peserta yang dimasukkan dalam daftar izin, dan kustodi institusional. Itu masih "on-chain" dalam arti transparansi dan efisiensi operasional yang dijelaskan Atkins. Hanya saja bukan "siapa pun dapat menyediakan likuiditas."

Irisan yang dapat dialamatkan DeFi paling besar di mana aset sudah berperilaku seperti uang tunai.

Tagihan yang ditokenisasi dan saham dana pasar uang sudah menjadi jaminan dalam infrastruktur pasar crypto, dan BUIDL BlackRock adalah contoh yang terlihat.

Bacaan Terkait BlackRock menargetkan pasar derivatif crypto dengan BUIDL sebagai jaminan Langkah ini dapat meningkatkan secara signifikan kapitalisasi pasar hampir $550 juta yang disajikan oleh BUIDL, dana treasuries AS yang ditokenisasi terbesar.

Stablecoin menyediakan lapisan penghubung, dengan pasokan $308 miliar, berfungsi sebagai basis aset penyelesaian on-chain yang membuat delivery-versus-payment masuk akal tanpa CBDC grosir. Sebelum saham beralih ke on-chain, dolar melakukannya.

Cara konkret untuk mengukur ini: menggunakan produk tunai yang ditokenisasi sebagai pembilang awal, menerapkan potongan untuk pembatasan transfer dan model kustodi, dan memperkirakan fraksi yang dapat berinteraksi dengan kontrak pintar.

Jika produk Treasuries yang ditokenisasi dan dana pasar uang mencapai $100 miliar hingga $200 miliar, dan 20% hingga 50% dapat diposting ke dalam kontrak pintar yang diizinkan atau semi-diizinkan, itu berarti $20 miliar hingga $100 miliar jaminan on-chain yang masuk akal.

Ini cukup untuk penting bagi alur kerja repo, posting margin, dan DeFi institusional.

Apa artinya dalam praktik

Eksposur repo harian sebesar $12,6 triliun mengerdilkan aliran pasar lainnya, termasuk $1,05 triliun dalam perdagangan Treasury dan $798 miliar dalam ekuitas.

Atkins tidak menawarkan peta jalan terperinci, tetapi bagian-bagiannya terlihat.

SEC memberikan surat no-action kepada DTCC pada Desember 2025 untuk merintis hak kepemilikan yang ditokenisasi. Treasuries yang ditokenisasi dan dana pasar uang berkembang. Pasokan stablecoin menyediakan lapisan tunai on-chain. Pasar repo mengerdilkan ekuitas berdasarkan aliran harian, dan mobilitas jaminan adalah di mana argumen pengurangan risiko tokenisasi paling kuat.

Garis waktu dua tahun bukan tentang setiap sekuritas berpindah ke Ethereum. Ini tentang massa kritis di lapisan tengah: hak kepemilikan lapisan dua yang hidup di on-chain tetapi diselesaikan melalui infrastruktur yang familiar, dan eksperimen lapisan tiga di mana delivery-versus-payment terjadi on-chain untuk kelas aset dan pihak lawan tertentu.

Bahkan pada adopsi 1% di seluruh Treasuries, dana pasar uang, dan hak kepemilikan ekuitas, itu lebih dari satu triliun dolar dalam representasi on-chain.

AS tidak sendirian. Inggris membuka Digital Securities Sandbox. Hong Kong menerbitkan HK$10 miliar dalam obligasi hijau digital. Rezim Pilot DLT UE menetapkan kerangka kerja untuk eksperimen yang diatur dalam penerbitan, perdagangan, dan penyelesaian di buku besar terdistribusi.

Ini adalah siklus modernisasi infrastruktur pasar global, bukan overhang spekulatif.

Metrik kuartalan DTCC tentang hak kepemilikan yang ditokenisasi, seperti nilai total, transfer harian, dompet terdaftar, dan rantai yang disetujui, berguna untuk pelacakan.

Hal yang sama berlaku untuk data transparansi repo dari Office of Financial Research, aset Treasury dan dana pasar uang yang ditokenisasi yang dikelola, dan pasokan stablecoin sebagai proksi untuk kapasitas penyelesaian.

Angka-angka tersebut akan menunjukkan apakah "on-chain dalam beberapa tahun" adalah kebijakan atau aspirasi.

