Prediksi Harga XRP: Apakah XRP Sedang Membangun Menuju $8–$27 Berdasarkan Analisis Fibonacci dan Wyckoff?

Meskipun konsolidasi baru-baru ini mendekati $2,14, berbagai indikator, termasuk ekstensi Fibonacci dan pola akumulasi Wyckoff, menunjukkan XRP mungkin bersiap untuk pergerakan naik terukur, bergantung pada volume yang berkelanjutan dan level breakout yang terkonfirmasi.

Konsolidasi Harga XRP di Atas Level Teknikal Kunci

Per 14 Januari 2026, XRP diperdagangkan mendekati $2,14, sedikit di atas resistensi terbaru di $2,12–$2,17 dengan volume yang meningkat. Meskipun pergerakan ini mungkin menunjukkan momentum bullish awal, XRP tetap berada dalam kisaran satu tahun yang terdefinisi dengan baik yaitu $1,80–$2,30.

XRP/USD mendekati resistensi kunci; breakout dengan volume dapat menandakan kelanjutan bullish, tetapi pergerakan palsu mungkin terjadi. Sumber: HoneySpotTrading di TradingView

Analis mencatat bahwa perdagangan dalam kisaran mencerminkan kondisi pasar yang lebih luas, perkembangan regulasi, dan akumulasi institusional, bukan jaminan breakout.

Ekstensi Fibonacci sebagai Target Jangka Panjang Bersyarat

Analisis teknikal menggunakan ekstensi Fibonacci dari pola segitiga simetris historis (sejak tahun 2014) menunjukkan target potensial berikut, asalkan XRP mencapai kondisi breakout yang berkelanjutan:

Ekstensi 1.272 mendekati $8

Ekstensi 1.414 sekitar $15

Ekstensi 1.618 mendekati $27

Postingan menganalisis XRP/USD menggunakan ekstensi Fibonacci dari segitiga simetris jangka panjang, menyoroti target kenaikan potensial $8–$27 yang bergantung pada breakout di atas $2,71, di tengah sentimen pasar yang beragam. Sumber: ChartNerd via X

Level ini diturunkan dari metodologi measured move, di mana ukuran pola konsolidasi sebelumnya diproyeksikan ke luar. Analis menekankan bahwa ini adalah proyeksi jangka panjang, bukan prediksi harga jangka pendek. XRP perlu menembus level resistensi kunci dan mempertahankan volume untuk mendekati ekstensi ini. Kegagalan mempertahankan support mendekati $1,80 dapat membatalkan skenario ini.

Akumulasi Wyckoff Menjelaskan Struktur Range-Bound

Perdagangan sideways XRP mungkin juga mencerminkan akumulasi Wyckoff, sebuah teori yang menggambarkan akumulasi strategis oleh pembeli profesional sebelum tren besar. Fitur kunci yang saat ini diamati pada XRP meliputi:

Volatilitas harga yang teredam

Sentimen beragam di antara trader ritel

Volume yang meningkat dalam fase pullback tertentu

Siklus Wyckoff menunjukkan bagaimana smart money menggerakkan pasar melalui fase akumulasi, markup, distribusi, dan markdown. Sumber: Finance_Lozha di TradingView

Para edukator pasar mencatat bahwa akumulasi semacam itu sering mendahului ekspansi, tetapi waktunya bisa tidak pasti, dan breakout yang gagal dapat menyebabkan perilaku range-bound yang berkepanjangan daripada rally segera.

Untuk memberikan kejelasan:

Perdagangan momentum jangka pendek mungkin menargetkan breakout kecil di atas $2,17–$2,30, bergantung pada konfirmasi volume.

Skenario siklus jangka panjang mempertimbangkan potensi retracement atau fase konsolidasi XRP jika kondisi kripto yang lebih luas atau tren likuiditas berubah.

Pendekatan multi-timeframe ini memastikan pembaca memahami bahwa sinyal bullish jangka pendek tidak menjamin hasil jangka panjang.

Level Support dan Resistensi Kunci

Support: $1,80, diperkuat oleh minat beli berulang pada pullback

Resistensi langsung: $2,17–$2,30

Target bersyarat: $8, $15, $27 (proyeksi Fibonacci, hanya valid jika resistensi ditembus dengan volume)

Panduan skenario:

Break dan bertahan di atas $2,30 → potensi kelanjutan momentum

Kegagalan bertahan di atas $2,12 → perdagangan kisaran berkelanjutan atau penilaian ulang akumulasi jangka panjang

Konteks Pasar dan Sentimen

XRP telah naik sekitar 16% year-to-date, mengungguli beberapa rekan berkapitalisasi besar. Analis menyarankan untuk menafsirkan pola teknikal bersama dengan kejelasan regulasi, adopsi institusional, dan likuiditas pasar yang lebih luas, daripada hanya mengandalkan grafik.

XRP diperdagangkan sekitar 2,092, turun 3,74% dalam 24 jam terakhir pada saat diterbitkan. Sumber: harga XRP via Brave New Coin

Berbagai analis dan edukator pasar berkontribusi pada perspektif ini, mengurangi ketergantungan pada satu sumber dan memperkuat penilaian editorial.

Pemikiran Akhir:

Meskipun pola Fibonacci dan Wyckoff memberikan kerangka kerja terstruktur untuk memahami potensi XRP, semua proyeksi tetap bersyarat. XRP saat ini berada dalam fase persiapan yang ditandai dengan kompresi harga, akumulasi, dan sentimen beragam.

Breakout terkonfirmasi di atas resistensi, disertai dengan volume yang kuat, akan menjadi sinyal kunci untuk potensi momentum naik. Sebaliknya, kegagalan mempertahankan support dapat membuat XRP tetap range-bound atau menyebabkan konsolidasi yang berkepanjangan.

Para trader dan pengamat jangka panjang harus memantau level teknikal kunci, mempertahankan perspektif multi-timeframe, dan memandang semua proyeksi harga sebagai skenario daripada kepastian.