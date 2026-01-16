Prediksi Harga Ethereum: Akankah ETH Menembus $4.000 di Q1 2026?

Ethereum ($ETH) telah memulai tahun 2026 dengan menunjukkan kekuatan yang signifikan. Setelah periode konsolidasi, "Raja Altcoin" akhirnya membuat langkah yang menarik perhatian trader institusional dan ritel. Dengan peningkatan Glamsterdam yang akan datang dan arus masuk ETF yang masif, pertanyaannya bukan hanya apakah Ethereum akan naik, tetapi seberapa tinggi ia bisa mencapai.
Grafik harian ETH-USD menunjukkan pergeseran yang jelas dalam struktur pasar. Setelah mencapai titik terendah lokal di dekat $2.600 pada akhir tahun 2025 (ditandai dengan panah hijau), Ethereum telah membentuk serangkaian posisi terendah yang lebih tinggi.
ETH/USD 1D - TradingView
Saat ini, ETH sedang menguji zona resistensi penting di sekitar $3.350 - $3.400. Seperti yang terlihat dalam grafik terlampir:
Aksi harga didukung oleh katalis fundamental yang kuat. Pengembang Ethereum telah mengonfirmasi dua peningkatan besar untuk tahun 2026: Glamsterdam (H1) dan Hegota (H2). Glamsterdam dirancang khusus untuk mengoptimalkan efisiensi gas dan memperkenalkan "Enshrined Proposer-Builder Separation" (ePBS), yang lebih mendesentralisasi jaringan dan menarik standar institusional.
Selain itu, berita Ethereum menyoroti lonjakan besar dalam arus masuk ETF. Pada tanggal 14 Januari saja, Ethereum melampaui kenaikan Bitcoin, naik lebih dari 7% karena institusi memutar modal ke platform smart-contract terkemuka. Narasi "rotasi" ini semakin menguat, dengan analis menyarankan bahwa ETH mungkin mengungguli BTC untuk sisa kuartal.
Jika momentum saat ini bertahan dan Ethereum berhasil mengubah $3.400 menjadi support, kami mengharapkan pergerakan cepat menuju kisaran $3.800 - $4.000.
|Skenario
|Target Harga
|Jangka Waktu
|Breakout Bullish
|$4.200 - $4.350
|Akhir Februari 2026
|Konsolidasi
|$3.100 - $3.300
|Pertengahan Januari 2026
|Koreksi Bearish
|$2.850
|Q1 2026 (Jangka Pendek)