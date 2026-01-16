Prediksi Harga Ethereum: Akankah ETH Menembus $4.000 di Q1 2026?

Ethereum ($ETH) telah memulai tahun 2026 dengan menunjukkan kekuatan yang signifikan. Setelah periode konsolidasi, "Raja Altcoin" akhirnya membuat langkah yang menarik perhatian trader institusional dan ritel. Dengan peningkatan Glamsterdam yang akan datang dan arus masuk ETF yang masif, pertanyaannya bukan hanya apakah Ethereum akan naik, tetapi seberapa tinggi ia bisa mencapai.

Analisis Teknikal Ethereum: Memecahkan Rantai

Grafik harian ETH-USD menunjukkan pergeseran yang jelas dalam struktur pasar. Setelah mencapai titik terendah lokal di dekat $2.600 pada akhir tahun 2025 (ditandai dengan panah hijau), Ethereum telah membentuk serangkaian posisi terendah yang lebih tinggi.

ETH/USD 1D - TradingView

Saat ini, ETH sedang menguji zona resistensi penting di sekitar $3.350 - $3.400. Seperti yang terlihat dalam grafik terlampir:

Level Support: Garis hijau di $2.732 tetap menjadi dasar struktural utama. Support sekunder yang lebih langsung telah terbentuk di garis kuning $3.200 .

Garis hijau di tetap menjadi dasar struktural utama. Support sekunder yang lebih langsung telah terbentuk di garis kuning . Level Resistensi: Hambatan langsung adalah $3.400 . Jika ETH berhasil menutup harian di atas level ini, jalur menuju $3.840 (garis kuning berikutnya) menjadi jelas.

Hambatan langsung adalah . Jika ETH berhasil menutup harian di atas level ini, jalur menuju (garis kuning berikutnya) menjadi jelas. Stochastic RSI: Indikator saat ini berada di wilayah overbought (di atas 80), menunjukkan periode pendinginan singkat atau pergerakan sideways mungkin terjadi sebelum kenaikan berikutnya.

Fundamental: Roadmap 2026 dan Arus Masuk Institusional

Aksi harga didukung oleh katalis fundamental yang kuat. Pengembang Ethereum telah mengonfirmasi dua peningkatan besar untuk tahun 2026: Glamsterdam (H1) dan Hegota (H2). Glamsterdam dirancang khusus untuk mengoptimalkan efisiensi gas dan memperkenalkan "Enshrined Proposer-Builder Separation" (ePBS), yang lebih mendesentralisasi jaringan dan menarik standar institusional.

Selain itu, berita Ethereum menyoroti lonjakan besar dalam arus masuk ETF. Pada tanggal 14 Januari saja, Ethereum melampaui kenaikan Bitcoin, naik lebih dari 7% karena institusi memutar modal ke platform smart-contract terkemuka. Narasi "rotasi" ini semakin menguat, dengan analis menyarankan bahwa ETH mungkin mengungguli BTC untuk sisa kuartal.

Prediksi Harga Ethereum: Target untuk Q1 2026

Jika momentum saat ini bertahan dan Ethereum berhasil mengubah $3.400 menjadi support, kami mengharapkan pergerakan cepat menuju kisaran $3.800 - $4.000.