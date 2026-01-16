Korea Selatan Memajukan Kerangka Hukum untuk Sekuritas Tertoken

TLDR

Korea Selatan menyetujui amandemen untuk mengintegrasikan sekuritas tokenisasi ke dalam pasar modal dengan dukungan hukum.

Undang-Undang Sekuritas Elektronik yang direvisi memungkinkan sekuritas tokenisasi diterbitkan dan dikelola melalui blockchain.

Sekuritas kontrak investasi kini dapat diperdagangkan melalui pialang berlisensi, memperluas akses pasar.

Regulasi baru akan membantu UKM mengakses modal dengan mensekuritisasi investasi di berbagai sektor.

Komisi Layanan Keuangan akan membentuk dewan untuk mengawasi implementasi sekuritas tokenisasi pada tahun 2027.

Majelis Nasional Korea Selatan telah menyetujui amandemen terhadap undang-undang keuangannya untuk mengintegrasikan sekuritas tokenisasi ke dalam pasar modal. Perubahan tersebut, yang mencakup pembaruan terhadap Undang-Undang Sekuritas Elektronik dan Undang-Undang Pasar Modal, bertujuan untuk melegitimasi sekuritas berbasis blockchain dan merampingkan perdagangannya.

Legalisasi Sekuritas Tokenisasi Korea Selatan

Undang-Undang Sekuritas Elektronik yang direvisi kini memungkinkan penerbit untuk membuat sekuritas tokenisasi menggunakan teknologi blockchain. Sekuritas tokenisasi akan mencatat dan mengelola penerbitan serta distribusi melalui buku besar terdistribusi, menyediakan sistem yang aman dan efisien.

Dengan memanfaatkan infrastruktur blockchain, sekuritas token dapat mengurangi risiko penipuan, menawarkan transparansi, dan meningkatkan efisiensi pasar. Langkah ini meresmikan blockchain sebagai teknologi untuk sekuritas, menyelaraskannya dengan regulasi keuangan tradisional.

Undang-undang tersebut memastikan bahwa sekuritas tokenisasi diakui secara hukum, menerapkan aturan yang sama yang mengatur sekuritas utang dan ekuitas tradisional. Hasilnya, baik investor maupun penerbit dapat percaya dalam menggunakan blockchain untuk kegiatan pasar modal.

Sekuritas Kontrak Investasi akan Didistribusikan melalui Perusahaan Pialang

Amandemen terhadap Undang-Undang Pasar Modal kini memungkinkan sekuritas kontrak investasi diperdagangkan melalui pialang berlisensi. Sebelumnya, sekuritas ini, termasuk investasi usaha patungan, hanya tersedia melalui permintaan langsung penerbit. Pembaruan ini memperluas akses ke sekuritas ini dengan memungkinkannya diperdagangkan lebih efisien melalui perantara berlisensi.

Regulasi baru akan menguntungkan usaha kecil dan menengah (UKM) dengan memungkinkan mereka mengakses modal melalui kontrak investasi tokenisasi. Dengan perubahan ini, bisnis di berbagai sektor seperti real estat, pertanian, dan seni dapat menerbitkan sekuritas tokenisasi untuk mengamankan pendanaan.

Undang-undang yang telah diubah akan berlaku efektif pada Januari 2027, setelah masa persiapan satu tahun. Selama waktu ini, Komisi Layanan Keuangan (FSC) akan membentuk "Dewan Sekuritas Token" untuk mendukung implementasi penuh sistem tersebut. Dewan akan melibatkan partisipan industri kunci dan fokus pada pengembangan infrastruktur dan sistem yang diperlukan untuk transaksi sekuritas tokenisasi yang aman.

