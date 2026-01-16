BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFuturesBTCTabunganPusat Acara
Lainnya
Gala Tanpa Biaya
MANTRA Chain menghadapi tekanan keuangan saat mengumumkan PHK di berbagai departemen. Area utama yang terdampak termasuk bisnis dan pemasaran, yang ditujukan untuk meningkatkan modalMANTRA Chain menghadapi tekanan keuangan saat mengumumkan PHK di berbagai departemen. Area utama yang terdampak termasuk bisnis dan pemasaran, yang ditujukan untuk meningkatkan modal

MANTRA Menerapkan Pengurangan Tenaga Kerja di Tengah Tantangan Pasar

Penulis: CoinLiveSumber: CoinLive
2026/01/16 15:57
Poin Utama:
  • MANTRA Chain mengumumkan PHK di berbagai departemen di tengah tekanan keuangan.
  • Pengurangan mempengaruhi bisnis dan pemasaran untuk meningkatkan efisiensi modal.
  • Kejatuhan token OM memperburuk kondisi pasar yang menantang.
mantra-chain-announces-layoffs-amidst-financial-strain MANTRA Chain Mengumumkan PHK di Tengah Tekanan Keuangan

MANTRA Chain, yang dipimpin oleh CEO John Patrick Mullin, mengumumkan PHK pada 14 Januari 2026, mempengaruhi beberapa departemen untuk meningkatkan efisiensi modal di tengah lingkungan pasar yang menantang.

PHK ini mencerminkan tekanan keuangan setelah kejatuhan token OM dan menyoroti pergeseran strategis perusahaan menuju platform blockchain yang berfokus pada RWA.

Artikel terkait

ETF Bitcoin Spot A.S. Melihat Arus Masuk Signifikan di Januari

16 Januari 2026

Kripto Teratas untuk Dibeli di 2026: BlockDAG, SUI, UNI, TRON Siap untuk Pertumbuhan Besar

16 Januari 2026

MANTRA Chain, yang berfokus pada tokenisasi aset dunia nyata, mengumumkan PHK yang berdampak pada pengembangan bisnis, pemasaran, dan SDM. Keputusan ini mengikuti penurunan pasar dan kejatuhan token OM, seperti yang dinyatakan oleh CEO John Patrick Mullin.

John Patrick Mullin mengkomunikasikan restrukturisasi melalui X. Fokus tetap pada peningkatan efisiensi modal mengingat penjualan token OM April 2025 dan tantangan pasar yang berkelanjutan, memaksa MANTRA untuk menyelaraskan kembali sumber dayanya.

PHK di MANTRA mempengaruhi karyawan di beberapa sektor, menyoroti realitas pasar yang menantang yang dialami oleh perusahaan kripto serupa. Pemotongan ini mencerminkan pola industri yang lebih luas di mana pengurangan pekerjaan mencoba menyelaraskan kembali biaya dengan ekspektasi pasar.

Turbulensi keuangan yang dihadapi MANTRA mengakibatkan pergeseran perhatian ke pengembangan ekosistem RWA-nya, termasuk stablecoin mantraUSD. Organisasi menyesuaikan diri untuk tetap kompetitif selama penurunan yang berkelanjutan, yang menunjukkan lanskap sektor yang volatil.

Perubahan tenaga kerja MANTRA bertujuan untuk melindungi perusahaan di tengah tren pasar yang memburuk. PHK karyawan mempengaruhi moral tetapi disajikan sebagai hal yang kritis untuk strategi kelangsungan hidup perusahaan, mendorong fokus kembali pada inovasi dan efisiensi.

Dampak keuangan potensial termasuk depresiasi token OM, yang sebagian dikaitkan dengan migrasi token ERC-20 ke native. Analis menyoroti kewaspadaan regulasi dan evolusi teknologi sebagai area untuk pemulihan sektor potensial, berfokus pada kemampuan perusahaan untuk menavigasi tekanan yang sedang berlangsung.

— John Patrick Mullin, Co-founder dan CEO MANTRA Chain

Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

Anda Mungkin Juga Menyukai

Leverage Membakar Reli Bitcoin: Di Mana Risiko Sebenarnya Bersembunyi

Leverage Membakar Reli Bitcoin: Di Mana Risiko Sebenarnya Bersembunyi

Kenaikan harga Bitcoin tampaknya sebagian besar didorong oleh dinamika leverage dan likuidasi posisi short. Sementara permintaan di pasar spot tetap terbatas
Bagikan
Coinstats2026/01/17 15:46
Gedung Putih Dilaporkan 'Sangat Marah' dengan Coinbase

Gedung Putih Dilaporkan 'Sangat Marah' dengan Coinbase

Postingan White House Reportedly 'Furious' with Coinbase muncul di BitcoinEthereumNews.com. Home » Crypto News Citron Research juga menyerang Coinbase sebelumnya
Bagikan
BitcoinEthereumNews2026/01/17 16:19
Tuntutan Ganti Rugi $134 Miliar yang Mengejutkan yang Bukan Soal Uang

Tuntutan Ganti Rugi $134 Miliar yang Mengejutkan yang Bukan Soal Uang

Postingan Tuntutan Ganti Rugi $134 Miliar yang Mengejutkan Namun Bukan Tentang Uang muncul di BitcoinEthereumNews.com. Gugatan Elon Musk terhadap OpenAI: $134 Miliar yang Mengejutkan
Bagikan
BitcoinEthereumNews2026/01/17 16:44