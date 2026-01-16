MANTRA Menerapkan Pengurangan Tenaga Kerja di Tengah Tantangan Pasar

Poin Utama: MANTRA Chain mengumumkan PHK di berbagai departemen di tengah tekanan keuangan.

Pengurangan mempengaruhi bisnis dan pemasaran untuk meningkatkan efisiensi modal.

Kejatuhan token OM memperburuk kondisi pasar yang menantang.

MANTRA Chain Mengumumkan PHK di Tengah Tekanan Keuangan

MANTRA Chain, yang dipimpin oleh CEO John Patrick Mullin, mengumumkan PHK pada 14 Januari 2026, mempengaruhi beberapa departemen untuk meningkatkan efisiensi modal di tengah lingkungan pasar yang menantang.

PHK ini mencerminkan tekanan keuangan setelah kejatuhan token OM dan menyoroti pergeseran strategis perusahaan menuju platform blockchain yang berfokus pada RWA.

MANTRA Chain, yang berfokus pada tokenisasi aset dunia nyata, mengumumkan PHK yang berdampak pada pengembangan bisnis, pemasaran, dan SDM. Keputusan ini mengikuti penurunan pasar dan kejatuhan token OM, seperti yang dinyatakan oleh CEO John Patrick Mullin. John Patrick Mullin mengkomunikasikan restrukturisasi melalui X. Fokus tetap pada peningkatan efisiensi modal mengingat penjualan token OM April 2025 dan tantangan pasar yang berkelanjutan, memaksa MANTRA untuk menyelaraskan kembali sumber dayanya.

PHK di MANTRA mempengaruhi karyawan di beberapa sektor, menyoroti realitas pasar yang menantang yang dialami oleh perusahaan kripto serupa. Pemotongan ini mencerminkan pola industri yang lebih luas di mana pengurangan pekerjaan mencoba menyelaraskan kembali biaya dengan ekspektasi pasar. Turbulensi keuangan yang dihadapi MANTRA mengakibatkan pergeseran perhatian ke pengembangan ekosistem RWA-nya, termasuk stablecoin mantraUSD. Organisasi menyesuaikan diri untuk tetap kompetitif selama penurunan yang berkelanjutan, yang menunjukkan lanskap sektor yang volatil.

Perubahan tenaga kerja MANTRA bertujuan untuk melindungi perusahaan di tengah tren pasar yang memburuk. PHK karyawan mempengaruhi moral tetapi disajikan sebagai hal yang kritis untuk strategi kelangsungan hidup perusahaan, mendorong fokus kembali pada inovasi dan efisiensi. Dampak keuangan potensial termasuk depresiasi token OM, yang sebagian dikaitkan dengan migrasi token ERC-20 ke native. Analis menyoroti kewaspadaan regulasi dan evolusi teknologi sebagai area untuk pemulihan sektor potensial, berfokus pada kemampuan perusahaan untuk menavigasi tekanan yang sedang berlangsung.