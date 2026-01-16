Bybit Memperluas BYUSDT ke Semua Pengguna yang Memenuhi Syarat, Memungkinkan Margin USDT 1:1 Dengan Yield

Bybit telah memperluas akses ke produk USDT tertoken barunya, BYUSDT, mengumumkan hari ini bahwa aset tersebut kini tersedia untuk pengguna ritel yang memenuhi syarat setelah peluncuran awal yang sukses untuk pelanggan VIP. Produk ini, yang pertama kali tersedia untuk VIP Bybit pada 12 Desember 2025, mengonversi saldo USDT Flexible Easy Earn menjadi token yang dapat digunakan sebagai margin trading sambil tetap menghasilkan yield.

Peluncuran ini bertujuan memberikan trader apa yang Bybit gambarkan sebagai "efisiensi modal tanpa kompromi." BYUSDT beroperasi sebagai representasi tertoken 1-ke-1 dari deposit USDT Flexible Easy Earn yang dapat ditukar ke Unified Trading Account (UTA) platform dan digunakan untuk margin trading sambil mempertahankan yield asli dari Easy Earn. Menurut Bybit, token tersebut memiliki rasio nilai jaminan 100 persen untuk margin trading, memungkinkan pengguna mengakses likuiditas tanpa mengeluarkan dana dari produk yang menghasilkan bunga.

BYUSDT Masuk Pasar Ritel

Reward pada BYUSDT bertambah setiap jam berdasarkan kepemilikan BYUSDT efektif dan didistribusikan setiap hari, dengan pembayaran tiba di UTA pengguna sekitar pukul 12:30 pagi UTC. Bybit mempromosikan beberapa fitur yang ramah pelanggan saat peluncuran: swap instan dengan rasio 1-ke-1 tanpa periode lock-up atau risiko depegging, dan pembebasan sementara biaya minting dan redemption untuk waktu terbatas setelah peluncuran ritel.

Meski begitu, Bybit mencatat bahwa biaya layanan standar mungkin masih berlaku saat menukar atau menebus BYUSDT dan selama tindakan konversi yield tertentu. Perusahaan juga mengonfirmasi bahwa pembayaran kembali USDT manual di UTA menggunakan BYUSDT dan penyelesaian likuidasi akan bebas biaya dan dikonversi kembali ke USDT dengan rasio 1-ke-1.

"Kami sangat senang membuka BYUSDT untuk trader ritel. Sekarang mereka dapat membuka tingkat efisiensi modal yang baru dan mendapatkan kebebasan untuk mendapatkan yield sambil trading tanpa kompromi. Kami percaya inovasi keuangan seperti BYUSDT akan menginspirasi trader untuk memikirkan kembali strategi penempatan aset mereka di Bybit: di sinilah Anda bisa mendapatkan semuanya," kata Jerry Li, Kepala Produk Keuangan dan Manajemen Kekayaan di Bybit.

Mekanismenya sangat sederhana: pengguna menyetor USDT ke Flexible Easy Earn untuk mulai mendapatkan yield, kemudian menukar aset Easy Earn tersebut menjadi BYUSDT dalam Unified Trading Account mereka kapan pun mereka pilih. BYUSDT tersebut dapat segera berfungsi sebagai margin untuk trading, memungkinkan partisipasi simultan dalam pembuatan yield dan leveraged trading.

BYUSDT hanya akan tersedia untuk pengguna Bybit yang memenuhi syarat untuk layanan Bybit Savings, memiliki Unified Trading Account, dan telah menyelesaikan Verifikasi Identitas Level 1. Islamic Accounts dan akun dengan pinjaman institusional aktif dikecualikan, dan Bybit mengatakan pembatasan lain mungkin berlaku.

Didirikan pada 2018, Bybit adalah bursa cryptocurrency terbesar kedua di dunia berdasarkan volume trading dan melayani komunitas global lebih dari 80 juta pengguna. Perusahaan memposisikan BYUSDT sebagai bagian dari dorongan lebih luas untuk menjembatani keuangan tradisional dan keuangan terdesentralisasi, menawarkan alat yang memungkinkan trader dan penabung melakukan keduanya tanpa harus memilih salah satu.