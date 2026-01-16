Interactive Brokers Memungkinkan Pendanaan Stablecoin Dengan Deposit USDC

Interactive Brokers telah mulai mendukung USDC untuk mendanai akun pialang, yang dapat langsung dikonversi ke USD.

Akun klien dapat didanai 24/7 di Ethereum, Solana, dan Base melalui zerohash.

Dukungan untuk RLUSD dan PYUSD akan diluncurkan minggu depan, dengan stablecoin yang semakin populer.

Interactive Brokers telah memperkuat layanannya terkait cryptocurrency, dengan perusahaan kini mengizinkan kliennya menggunakan stablecoin untuk mendanai akun pialang mereka, memastikan penyelesaian lebih cepat dan akses 24/7 untuk pendanaan akun. Segera setelah stablecoin diterima, transfer akan secara otomatis diselesaikan dalam USD, memungkinkan klien mendanai akun trading mereka.

Interactive Brokers mengumumkan pada hari Kamis bahwa mereka bermitra dengan perusahaan infrastruktur cryptocurrency zerohash dalam kemitraan yang bertujuan untuk memungkinkan pendanaan akun stablecoin di jaringan Ethereum, Solana, dan Base. Sistem baru ini akan memungkinkan klien melakukan deposit USDC pada jam berapa pun sepanjang hari, dan deposit tersebut akan dikreditkan dalam USD saat diterima.

Peningkatan ini akan memperbaiki pendanaan pialang, terutama dalam kasus yang melibatkan klien global, yang sering mengalami keterlambatan atau biaya tinggi saat bertransaksi melalui transfer fiat.

Pendanaan 24/7 menggantikan hambatan transfer kawat

Interactive Brokers memposisikan stablecoin sebagai respons terhadap kemacetan historis dalam akses ke pasar modal global. Dalam deposit lintas batas konvensional, akses pendanaan diatur melalui jendela pemrosesan bank atau batas waktu yang dikenakan biaya oleh lembaga pihak ketiga.

Stablecoin mengubah segalanya. Dengan USDC, penyelesaian transaksi terjadi on-chain, sehingga pelanggan mereka dapat mengirim uang mereka kapan saja dengan verifikasi yang hampir instan dan mulai trading dalam hitungan menit, bukan hari.

"Pendanaan stablecoin memberikan investor internasional kecepatan dan fleksibilitas yang diperlukan untuk berkembang dalam kondisi pasar saat ini," kata CEO Milan Galik. Ia lebih lanjut menambahkan bahwa hal ini memberikan keuntungan bagi trader untuk dapat mentransfer dana mereka serta trading secepat mungkin, sehingga menurunkan biaya transaksi dibandingkan dengan rute kawat biasa.

Karena Interactive Brokers segera mengonversi USDC ke USD saat diterima, hal ini mencegah pelanggan mempertahankan saldo stablecoin dalam pialang. Ini memastikan bahwa mekanisme pendanaan tetap sederhana dan lebih mudah untuk menyelaraskannya dengan sistem penyelesaian akun konvensional.

Lebih banyak stablecoin akan datang minggu depan

Interactive Brokers juga mengatakan berencana untuk memperluas melampaui USDC dalam waktu dekat. Dukungan untuk Ripple USD (RLUSD) dan PayPal USD (PYUSD) diperkirakan akan diluncurkan minggu depan, memberikan klien lebih banyak pilihan pendanaan tergantung pada jaringan dan penerbit yang mereka pilih.

Pialang pertama kali memperkenalkan pendanaan stablecoin untuk investor ritel pada bulan Desember, ketika mengizinkan jenis akun tertentu untuk mendepositkan USDC. Ekspansi baru ini memperluas jalur stablecoin dan memperkuat infrastruktur perusahaan dengan menambahkan dukungan multi-chain.

Interactive Brokers juga telah menjajaki peluncuran stablecoin miliknya sendiri di masa lalu, menurut laporan sebelumnya, menunjukkan minat jangka panjang dalam penyelesaian tokenisasi sebagai bagian dari strategi produk keuangannya.

Ekspansi trading kripto berlanjut

Interactive Brokers memasuki trading cryptocurrency pada tahun 2021 dengan menggabungkan aset digital dengan platformnya yang luas. Dimulai dengan mendukung cryptocurrency terkenal seperti Bitcoin dan Ethereum. Kemudian, menambahkan lebih banyak cryptocurrency ke daftarnya.

Pada tahun 2025, pialang menambahkan aset lain seperti Solana (SOL) dan XRP, mencerminkan permintaan klien yang meningkat untuk eksposur yang lebih luas. Peningkatan pendanaan stablecoinnya kini melengkapi layanan tersebut dengan cara yang lebih baik bagi klien untuk memasukkan uang ke platform.

Pertumbuhan stablecoin mendukung adopsi

Waktunya juga bertepatan dengan tren yang lebih luas. Sepanjang tahun 2025, stablecoin meningkat tajam karena pemerintah, bank, perusahaan fintech, dan platform pembayaran mulai menjelajahi dolar tokenisasi untuk penyelesaian lebih cepat dan transfer lintas batas.

Kapitalisasi pasar stablecoin melampaui $300 miliar pada bulan Oktober, didorong oleh pertumbuhan kuat dalam penerbitan utama seperti Tether (USDT) dan USDC Circle, serta produk baru seperti USDe yang menghasilkan yield dari Ethena. Pada hari Jumat, sektor stablecoin berada di atas $310 miliar, menurut agregator data DeFi DeFiLlama.

Sekarang Interactive Brokers menawarkan pendanaan stablecoin, industri pialang terus bergerak menuju jalur penyelesaian berbasis blockchain ini, dengan indikasi bahwa semakin banyak, stablecoin bertindak sebagai infrastruktur keuangan, bukan hanya alat crypto-native.

