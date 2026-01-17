X Menghapus Aplikasi InfoFi untuk Membersihkan Spam Kripto dan Konten AI Sampah dari Feed

Poin-Poin Penting:

Platform media sosial X telah merevisi kebijakan API pengembangnya untuk secara resmi melarang aplikasi yang memberikan kompensasi kepada pengguna untuk memposting.

Larangan ini ditujukan pada sektor industri tertentu, yaitu "InfoFi", yang telah menerima kritik karena banjir spam balasan otomatis, serta konten AI berkualitas rendah.

Proyek skala besar seperti Kaito sudah menyatakan penghapusan fitur reward setelah akses API mereka dicabut secara instan.

Raksasa media sosial X telah bergerak untuk membubarkan ekosistem "InfoFi" yang semakin populer dengan memblokir semua aplikasi pihak ketiga yang memberikan insentif finansial untuk memposting. Pada hari Kamis, kepala produk platform Nikita Bier mengonfirmasi bahwa X telah mulai mencabut akses API ke layanan-layanan ini untuk mencegah merebaknya konten yang dihasilkan AI.

Perubahan Kebijakan Berfokus pada Model Post-to-Earn

Serangan mendadak ini berfokus pada vertikal di sektor kripto yang disebut Information Finance, atau InfoFi. Protokol biasanya memotivasi pengguna untuk memberikan detail mengenai token tertentu atau tren pasar sebagai imbalan poin atau aset kripto asli. Meskipun proyek biasanya memposisikan solusi ini sebagai mekanisme reward untuk kreator, konsekuensi di X adalah peningkatan substansial dalam interaksi berbasis bot.

Menurut Bier, model berbasis reward telah menghasilkan volume besar konten AI sampah dan spam balasan di seluruh situs. X pada dasarnya membongkar mekanisme distribusi reward dengan memutuskan koneksi teknis yang memungkinkan aplikasi-aplikasi ini melacak dan mengonfirmasi postingan pengguna. Platform tersebut optimis bahwa pengalaman pengguna akan meningkat karena bot akan memahami bahwa insentif finansial telah hilang.

Reaksi dan Penghentian Proyek di Pasar

Dampak pada pasar kripto sangat cepat, terutama pada token berbasis platform keterlibatan sosial. Proyek intelijen AI paling populer, Kaito, mengalami penurunan token KAITO aslinya hampir 20 persen segera setelah berita tersebut muncul. Pendiri proyek, Yu Hu, kemudian menegaskan bahwa proyek tersebut pada akhirnya akan menghentikan program reward Kaito "Yaps" dengan mengakui bahwa model konten terdesentralisasi tidak dapat tetap berlaku dengan batasan baru dari X.

Tekanan dialami proyek lain di industri ini. Cookie DAO mengumumkan bahwa token COOKIE-nya telah turun sekitar 15% ketika membatalkan kampanye reward yang ada dan beralih ke analitik perusahaan. Gelombang jual ini menunjukkan bahwa investor percaya ada prospek rendah untuk proyek yang sepenuhnya bergantung pada infrastruktur X sebagai basis model bisnis utama.

Pemindahan Pengembang dan Hambatan Teknis

Kepada pengembang yang ditinggalkan tanpa platform, X sedikit ironis dalam uluran tangannya. Bier menyebutkan bahwa perusahaan akan membantu tim terkait untuk memindahkan bisnis mereka ke platform pesaing seperti Threads atau Bluesky. Tindakan ini merupakan indikasi bahwa X tidak lagi tertarik untuk menuai pendapatan dari pengguna API bervolume tinggi ini, tetapi lebih pada pembersihan feed utama.

Sisi teknis menyiratkan peningkatan autentikasi dan kontrol pada data keterlibatan. Beberapa aplikasi InfoFi ini sebelumnya membayar jutaan dolar untuk mendapatkan akses ke Enterprise API, tetapi X telah memutuskan bahwa harga terhadap kualitas platform secara keseluruhan tidak membenarkan pendapatan berlangganan. Analis mengklaim ini adalah titik pivot dari eksperimen oleh SocialFi di mana yang terakhir telah mencoba membangun di atas rel Web2 terpusat.

