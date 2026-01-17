CEO Galaxy Novogratz Mendesak Kemajuan Saat Coinbase Menolak RUU Kripto

TLDR

Novogratz dari Galaxy mendukung kemajuan legislasi kripto meskipun tidak sempurna.

Coinbase menarik dukungan atas masalah DeFi, stablecoin, dan otoritas SEC.

Draf terbaru RUU kripto dapat mengakhiri beberapa lini produk Coinbase.

Komite Perbankan Senat menunda dengar pendapat kripto setelah langkah Coinbase.

CEO Galaxy Digital Michael Novogratz mendesak para pembuat kebijakan untuk melanjutkan legislasi cryptocurrency yang telah lama ditunggu, meskipun RUU tersebut tidak sempurna. Saat pemain industri besar seperti Coinbase menarik dukungan mereka atas kekhawatiran tentang reward stablecoin dan pembatasan DeFi, Novogratz berpendapat bahwa regulasi sangat penting untuk masa depan industri. Dia percaya bahwa kompromi dapat dilakukan nanti, tetapi mengesahkan RUU sekarang adalah kunci untuk mendukung pertumbuhan dan stabilitas di sektor kripto.

Novogratz Mendorong Legislasi Cepat

Michael Novogratz, CEO Galaxy Digital, telah mendesak para pembuat kebijakan untuk menyelesaikan legislasi struktur pasar cryptocurrency, meskipun kurang sempurna. Berbicara di CNBC, Novogratz mengatakan, "Kita harus mengesahkan RUU ini agar kita bisa melanjutkan dan industri bisa mulai berkembang."

Dia menekankan perlunya bertindak cepat, menyarankan bahwa masalah dalam RUU dapat diatasi nanti. "Jika tidak sempurna, siapa peduli? Kita akan memperbaikinya seiring waktu," tambahnya. Dia percaya mencapai kompromi tentang topik kontroversial seperti reward stablecoin dapat dicapai.

Legislasi yang dimaksud dapat diselesaikan dalam beberapa minggu mendatang. Ini bertujuan untuk menyediakan kerangka hukum untuk cryptocurrency dan platform perdagangannya di AS.

Coinbase Menarik Dukungan atas Kekhawatiran

Coinbase, salah satu bursa cryptocurrency terbesar berbasis AS, telah secara terbuka menarik dukungannya untuk draf terbaru RUU tersebut. CEO Brian Armstrong mengumumkan keputusan tersebut di media sosial, mengungkapkan kekhawatiran serius tentang bagian-bagian kunci dari proposal tersebut.

Armstrong menguraikan empat masalah utama: perlakuan terhadap ekuitas yang ditokenisasi, pembatasan DeFi, penghapusan reward stablecoin, dan peran regulasi SEC. Dia menyatakan, "Terus terang, saya lebih memilih tidak ada RUU daripada RUU yang buruk."

Dalam wawancara dengan CNBC, Armstrong menambahkan bahwa perubahan yang diusulkan dapat menghilangkan "tiga atau empat lini produk berbeda" yang saat ini dioperasikan Coinbase. Dia mengatakan draf tersebut tampaknya menguntungkan bank tradisional sambil merugikan perusahaan kripto inovatif.

Proses Legislatif Menghadapi Penundaan

Komite Perbankan Senat telah menjadwalkan sesi markup untuk RUU tersebut pada hari Kamis. Namun, menyusul pengumuman Coinbase, dengar pendapat tersebut ditunda tanpa batas waktu. Tanggal baru belum ditetapkan.

Lebih dari 70 amandemen telah diajukan setelah draf terbaru 270 halaman dirilis pada Senin malam. Staf dari Komite Pertanian dan Perbankan Senat diharapkan akan berbicara dengan para pemimpin industri kripto selama panggilan yang dijadwalkan pada hari Jumat.

Ini mengikuti perdebatan berbulan-bulan seputar undang-undang stablecoin GENIUS yang disahkan selama musim panas. Undang-undang tersebut membatasi penerbit dari membayar bunga kepada pemegang stablecoin tetapi memungkinkan platform pihak ketiga untuk menawarkan reward. RUU baru mungkin mengubah itu, yang telah menimbulkan kekhawatiran dari perusahaan kripto.

Industri Tetap Terbagi tentang Jalan ke Depan

Industri kripto tampak terpecah tentang bagaimana melanjutkan. Beberapa pemimpin, termasuk Novogratz, berpendapat bahwa AS memerlukan kerangka regulasi sesegera mungkin. Yang lain, seperti Armstrong, percaya draf saat ini menimbulkan terlalu banyak risiko.

Novogratz mengakui bahwa kompromi mungkin tidak ideal tetapi menekankan bahwa mengesahkan kerangka kerja sangat penting. "Saya tidak berpikir itu akan sangat bagus untuk kripto, tetapi saya pikir itu akan baik-baik saja," katanya.

Keputusan Coinbase memiliki bobot karena perusahaan telah mendapatkan pengaruh di Washington. Namun, oposisinya dapat memperlambat kemajuan RUU kecuali revisi lebih lanjut dilakukan.

Postingan CEO Galaxy Novogratz Mendesak Kemajuan Saat Coinbase Menolak RUU Kripto muncul pertama kali di CoinCentral.