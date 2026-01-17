Yayasan Ethereum Memetakan Jalur Menuju Bukti zkEVM di Mainnet L1

Yayasan Ethereum telah menerbitkan rencana langkah demi langkah untuk memungkinkan rantai utama Ethereum memvalidasi blok menggunakan bukti zkEVM, mengurangi kebutuhan validator untuk menjalankan ulang setiap komputasi sendiri. Proposal tersebut, dibagikan melalui X pada 15 Januari oleh Tomasz K. Stańczak, Co-Executive Director di Yayasan Ethereum, merinci pekerjaan teknik yang diperlukan di seluruh klien eksekusi dan konsensus Ethereum, ditambah infrastruktur pembuktian baru dan proses keamanan.

Ethereum L1 Bergerak Menuju Validasi Berbasis Bukti zk

Sudah pada Juli tahun lalu, Yayasan Ethereum mengumumkan pendekatan "zk-first" mereka. Saat ini, validator Ethereum biasanya memeriksa blok dengan menjalankan ulang transaksi dan membandingkan hasilnya. Rencana ini mengusulkan alternatif: validator dapat memverifikasi bukti kriptografi bahwa eksekusi blok sudah benar.

Dokumen tersebut merangkum alur yang dimaksud dalam istilah sederhana: klien eksekusi menghasilkan paket "witness" yang ringkas untuk sebuah blok, program zkEVM standar menggunakan paket tersebut untuk menghasilkan bukti eksekusi yang benar, dan klien konsensus memverifikasi bukti tersebut selama validasi blok.

Tonggak pertama adalah membuat "ExecutionWitness," struktur data per-blok yang berisi informasi yang diperlukan untuk memvalidasi eksekusi tanpa menjalankannya ulang. Rencana tersebut meminta format witness formal dalam spesifikasi eksekusi Ethereum, tes kesesuaian, dan endpoint RPC standar. Dokumen mencatat bahwa endpoint debug_executionWitness saat ini sudah "digunakan dalam produksi oleh Kona milik Optimism," sambil menyarankan endpoint yang lebih ramah-zk mungkin diperlukan.

Ketergantungan utama adalah menambahkan pelacakan yang lebih baik terhadap bagian mana dari state yang disentuh oleh blok, melalui Block Level Access Lists (BALs). Dokumen menyatakan bahwa hingga November 2025, pekerjaan ini tidak dianggap cukup mendesak untuk di-backport ke fork sebelumnya.

Tonggak berikutnya adalah "program tamu zkEVM," yang dijelaskan sebagai logika validasi stateless yang memeriksa apakah sebuah blok menghasilkan transisi state yang valid ketika digabungkan dengan witness-nya. Rencana tersebut menekankan build yang dapat direproduksi dan kompilasi ke target standar sehingga asumsi eksplisit dan dapat diverifikasi.

Di luar kode khusus Ethereum, rencana tersebut bertujuan untuk menstandarisasi antarmuka antara zkVM dan program tamu: target umum, cara umum untuk mengakses precompiles dan I/O, dan asumsi yang disepakati tentang bagaimana program dimuat dan dieksekusi.

Pada sisi konsensus, peta jalan meminta perubahan sehingga klien konsensus dapat menerima bukti zk sebagai bagian dari validasi blok beacon, dengan spesifikasi yang menyertainya, vektor tes, dan rencana peluncuran internal. Dokumen juga menandai ketersediaan payload eksekusi sebagai hal penting, termasuk pendekatan yang dapat melibatkan "menempatkan blok dalam blob."

Proposal tersebut memperlakukan pembuatan bukti sebagai masalah operasional sama seperti masalah protokol. Ini mencakup tonggak untuk mengintegrasikan zkVM ke dalam alat EF seperti Ethproofs dan Ere, menguji pengaturan GPU (termasuk "zkboost"), dan melacak keandalan dan hambatan.

Benchmarking dibingkai sebagai pekerjaan berkelanjutan, dengan tujuan eksplisit seperti mengukur waktu pembuatan witness, waktu pembuatan dan verifikasi bukti, dan dampak jaringan dari propagasi bukti. Pengukuran tersebut dapat dimasukkan ke dalam proposal penetapan ulang harga gas di masa mendatang untuk beban kerja berat-zk.

Keamanan juga ditandai sebagai hal yang terus-menerus, dengan rencana untuk spesifikasi formal, pemantauan, kontrol rantai pasokan seperti build yang dapat direproduksi dan penandatanganan artefak, dan model kepercayaan dan ancaman yang didokumentasikan. Dokumen mengusulkan "kerangka kerja go/no-go" untuk memutuskan kapan sistem bukti cukup matang untuk penggunaan yang lebih luas.

Satu ketergantungan eksternal menonjol: ePBS, yang dokumen jelaskan sebagai hal yang diperlukan untuk memberi prover lebih banyak waktu. Tanpanya, rencana menyatakan prover memiliki "1–2 detik" untuk membuat bukti; dengannya, "6–9 detik." Dokumen menambahkan pembingkaian dua kalimat yang menangkap urgensi: "Ini bukan proyek yang sedang kami kerjakan. Namun, ini adalah optimisasi yang kami butuhkan." Dokumen memperkirakan ePBS akan diterapkan di "Glamsterdam," yang ditargetkan untuk pertengahan 2026.

Jika tonggak-tonggak ini tercapai, Ethereum akan bergerak menuju validasi berbasis bukti sebagai opsi praktis di L1, sementara waktu dan kompleksitas operasional pembuktian tetap menjadi faktor pembatas.

Pada saat pers, ETH diperdagangkan pada $3.300.