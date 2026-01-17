Bitcoin yang Disita Terkait Kasus Samourai Tidak Dijual, Konfirmasi Penasihat Kripto Gedung Putih

Tuduhan terbaru mengenai penjualan Bitcoin (BTC) oleh US Marshal Service (USMS) — yang beroperasi di bawah Department of Justice (DOJ) — telah ditanggapi oleh penasihat kripto Gedung Putih Patrick Witt, yang mengkonfirmasi bahwa aset digital yang disita dari Samourai Wallet dan para pendirinya belum dilikuidasi.

DOJ Mengkonfirmasi Bitcoin Samourai Tidak Akan Dijual

Dalam sebuah postingan di platform media sosial X (sebelumnya Twitter), Witt menjelaskan bahwa DOJ telah memverifikasi bahwa aset digital yang diambil dari Samourai Wallet tidak akan dijual, sesuai dengan Executive Order 14233. Dia menekankan bahwa aset-aset ini akan tetap berada di neraca pemerintah sebagai bagian dari Strategic Bitcoin Reserve.

Pada awal bulan, spekulasi menunjukkan bahwa USMS, mengikuti arahan dari DOJ, telah menjual sekitar 57,55 Bitcoin yang disita dalam kasus Samourai Wallet melalui Coinbase Prime pada 3 November 2025.

Kurangnya konfirmasi hingga saat ini telah membuat para ahli menegaskan bahwa tindakan semacam itu akan melanggar EO 14233, yang ditandatangani oleh Presiden Donald Trump. Perintah ini mengamanatkan bahwa Bitcoin yang diperoleh melalui penyitaan kriminal atau perdata harus disimpan dan ditambahkan ke US Strategic Bitcoin Reserve, bukan dijual.

Bitcoin yang dimaksud bernilai hampir $6,4 juta dan disita dari para pencipta Samourai Wallet. Menurut otoritas AS, mixer cryptocurrency tersebut memfasilitasi transaksi ilegal senilai lebih dari $237 juta.

Pendiri Bersama Samourai Wallet Menghadapi Keadilan

DOJ telah mengumumkan pada bulan November pemidanaan Keonne Rodriguez dan William Lonergan Hill, para pendiri bersama Samourai Wallet.

Rodriguez, CEO perusahaan, dan Hill, Chief Technology Officer-nya, terlibat dalam konspirasi yang melibatkan operasi bisnis pengiriman uang yang "dengan sengaja" mengirimkan hasil dari aktivitas kriminal.

Hasil kriminal yang dicuci melalui platform mereka berasal dari berbagai aktivitas ilegal, termasuk perdagangan narkoba, operasi pasar gelap darknet, intrusi siber, penipuan, skema pembunuhan bayaran, dan bahkan situs web pornografi anak. Rodriguez menerima hukuman penjara lima tahun, sementara Hill dijatuhi hukuman empat tahun.

Pada saat penulisan, Bitcoin diperdagangkan pada $95.300, menandai peningkatan hampir 6% selama tujuh hari terakhir. Namun, masih belum mampu merebut kembali level kunci $100.000, yang telah menghindari cryptocurrency tersebut sejak November tahun lalu.

Gambar unggulan dari DALL-E, grafik dari TradingView.com