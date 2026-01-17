Presale Kripto Teratas 2026: BlockDAG Memimpin saat PepeNode, Deepsnitch & Wall Street Chain Memudar

Menemukan presale kripto teratas di tahun 2026 adalah tentang menemukan proyek dengan pendanaan yang jelas, timeline nyata, dan ide yang dapat digunakan sebelum token mencapai pasar publik. Presale telah menjadi fase di mana positioning yang kuat paling penting, karena investor mencari kejelasan harga dan kemajuan yang terlihat daripada janji. Beberapa proyek sekarang menonjol karena mereka menunjukkan bagaimana uang dikumpulkan, bagaimana teknologi bekerja, dan kapan perdagangan dimulai.

Panduan ini mengulas empat proyek aktif yang menarik minat kuat saat ini. Masing-masing menargetkan bagian berbeda dari ruang kripto, dari infrastruktur Layer-1 hingga alat AI, mining bergaya meme, dan blockchain gaming. Di antara mereka, satu nama jelas memimpin dalam skala, struktur, dan kepastian peluncuran, membuat daftar presale kripto teratas ini sulit untuk diabaikan.

1. BlockDAG – Dibangun untuk 2026

BlockDAG berada di garis depan diskusi presale saat ini karena ukuran dan strukturnya. Pada Januari 2026, BlockDAG telah mengumpulkan lebih dari $443 juta dan menjual lebih dari 12 miliar token. Presale secara resmi berakhir pada 26 Januari 2026, setelah reset harga akhir ke $0,001. Harga listing yang dikonfirmasi adalah $0,05, dengan perdagangan publik dijadwalkan pada 16 Februari 2026.

Jaringan ini menggunakan desain hybrid Proof-of-Work dan DAG. Alih-alih memproses blok dalam satu baris, BlockDAG memungkinkan beberapa blok dibuat pada waktu yang sama. Pengaturan ini menargetkan lebih dari 100 blok per detik sambil mempertahankan keamanan PoW. Blockchain ini juga kompatibel dengan EVM, memudahkan pengembang Ethereum untuk menerapkan aplikasi tanpa menulis ulang kode.

Struktur harga BlockDAG adalah alasan utama mengapa ia mendominasi percakapan presale kripto teratas. Harga masuk $0,001 terhadap listing $0,05 menciptakan gap 50x yang jelas sebelum perdagangan dimulai. Prakiraan pasar menunjukkan permintaan yang kuat setelah peluncuran, dengan perkiraan harga jangka pendek berkisar dari $0,30 hingga $0,43. Utilitas tambahan seperti mobile mining, pembayaran kripto, dan hardware mining enterprise mendukung penggunaan jangka panjang setelah peluncuran.

2. DeepSnitch AI – Trading Berbasis Data

DeepSnitch AI berfokus pada alat bertenaga AI yang dirancang untuk membantu trader kripto memahami aktivitas pasar. Platform ini bertujuan memberikan wawasan real-time seperti pelacakan whale, sinyal risiko, dan analisis tren. Pendekatan ini menargetkan pengguna yang menginginkan dukungan keputusan daripada spekulasi murni.

Pada pertengahan Januari 2026, DeepSnitch AI telah mengumpulkan lebih dari $1,1 juta dalam presalenya. Harga token dilaporkan sekitar $0,034 per DSNT, dengan pendanaan terus meningkat saat peluncuran mendekat. Perhatian terbaru berpusat pada pengumuman mendatang yang terkait dengan peluncuran produk daripada hype exchange.

DeepSnitch AI masuk ke dalam daftar presale kripto teratas karena fokus utilitasnya. Alih-alih bergantung pada aksi harga saja, proyek ini mengikat nilai token pada akses dan penggunaan alat AI-nya. Ini menempatkan DSNT sebagai presale yang dibangun di sekitar layanan, yang mungkin menarik bagi trader yang mencari platform fungsional.

3. PepeNode, Model Mining Meme

PepeNode mengambil pendekatan yang lebih ringan dengan memadukan budaya meme dengan sistem mining node virtual. Idenya sederhana: pengguna membangun dan meningkatkan node digital yang menghasilkan hadiah token. Sebagian besar token yang digunakan untuk peningkatan dibakar, bertujuan untuk mengurangi pasokan dari waktu ke waktu.

Selama fase presalenya, PepeNode mengumpulkan antara $2,1 juta dan $2,7 juta, dengan harga presale sekitar $0,0010 hingga $0,0012. Token tersebut terdaftar di Uniswap pada 8 Januari 2026, tetapi mengalami penurunan tajam sesaat setelah peluncuran sebelum stabil di level yang lebih rendah.

Meskipun volatilitas awal, PepeNode masih muncul dalam diskusi presale kripto teratas karena struktur berbasis komunitasnya. Modelnya bergantung pada partisipasi dan keterlibatan daripada teknologi kompleks, yang dapat menjaga minat tetap hidup bahkan setelah koreksi harga.

4. Wall Street Chain, Layer-1 Prioritas Gaming

Wall Street Chain adalah blockchain Layer-1 yang dibangun khusus untuk gaming on-chain. Proyek ini berfokus pada throughput tinggi dan latensi rendah, memungkinkan beberapa blockchain khusus game berjalan secara paralel. Ini juga kompatibel dengan EVM, membuat pengembangan lebih mudah bagi tim yang sudah ada.

Pada Januari 2026, token WSC dihargai sekitar $0,00028846 selama tahap presale. Proyek ini memungkinkan partisipasi melalui berbagai opsi pembayaran, termasuk kartu, yang menurunkan hambatan bagi pengguna baru. Fitur penting adalah staking presale, menawarkan tingkat hadiah tinggi untuk token yang dikunci.

Wall Street Chain mendapatkan tempatnya di antara presale kripto teratas karena fokusnya yang sempit. Dengan menargetkan gaming saja, jaringan ini menghindari persaingan dengan blockchain tujuan umum dan sebaliknya bertujuan melayani pasar tertentu dengan kebutuhan teknis yang jelas.

Kesimpulan

Presale kripto teratas tahun 2026 menunjukkan bagaimana strategi berbeda dapat menarik perhatian pada saat yang sama. Beberapa proyek berfokus pada infrastruktur, yang lain pada alat, model komunitas, atau ekosistem gaming. Setiap pendekatan datang dengan risiko dan timeline yang berbeda, membuat perbandingan penting sebelum mengikat modal.

Di antara empat ini, BlockDAG menonjol karena skala pendanaan, gap harga tetap, dan tanggal listing yang dikonfirmasi. Harga presale $0,001 terhadap listing $0,05 menawarkan kejelasan yang jarang diberikan presale lain. Sementara DeepSnitch AI, PepeNode, dan Wall Street Chain masing-masing melayani niche yang jelas, BlockDAG memimpin daftar presale kripto teratas ini dengan struktur, skala, dan kepastian peluncuran.

