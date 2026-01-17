Dua penambang independen berhasil menambang satu blok Bitcoin lengkap minggu ini, masing-masing menerima hadiah sekitar $300.000.

PANews melaporkan pada 17 Januari bahwa, menurut CoinDesk, dua penambang independen masing-masing menambang satu blok lengkap minggu ini, memperoleh sekitar $300.000 dalam bentuk hadiah Bitcoin. Satu penambang menambang sebuah blok pada hari Kamis, menerima hadiah sebesar 3.157 Bitcoin (termasuk biaya transaksi). Penambang lainnya menerima hadiah serupa, mendekati $295.000, untuk sebuah blok yang ditambang awal minggu ini.

