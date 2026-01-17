Tatum Games Memperluas Tatum Tech Setelah Mencapai Lebih dari 1.000 Peserta pada 2025 dan Membuka Akses Awal untuk Aplikasi Tatum Tech

<div id="content-main" class="left relative"> <div class="facebook-share"> <span class="fb-but1"><i class="fa-brands fa-facebook-f"></i></span><span class="social-text">Bagikan</span> </div> <div class="twitter-share"> <span class="twitter-but1"><i class="fa-brands fa-x-twitter"></i></span><span class="social-text">Bagikan</span> </div> <div class="whatsapp-share"> <span class="whatsapp-but1"><i class="fa-brands fa-whatsapp fa-2x"></i></span><span class="social-text">Bagikan</span> </div> <div class="pinterest-share"> <span class="pinterest-but1"><i class="fa-brands fa-pinterest-p"></i></span><span class="social-text">Bagikan</span> </div> <div class="email-share"> <span class="email-but"><i class="fa fa-envelope fa-2"></i></span><span class="social-text">Email</span> </div> <p><i><span style="font-weight:400">Inisiatif Tatum Tech telah mendistribusikan 125+ komputer, membantu anak muda membangun lebih dari 350+ game orisinal, dan kini meluncurkan aplikasi mobile untuk memperluas pembelajaran dan melacak dampak jangka panjang.</span></i></p> <p><span style="font-weight:400">Tatum Games hari ini mengumumkan ekspansi berkelanjutan dari Tatum Tech, inisiatif komunitas dua tahunan yang dirancang untuk menjembatani kesenjangan digital di Los Angeles Selatan dengan memberikan akses kepada anak muda yang kurang terwakili terhadap teknologi, pendidikan, dan jalur karier di industri video game dan teknologi. Bersamaan dengan pengumuman ini, Tatum Games membuka pendaftaran awal untuk aplikasi mobile Tatum Tech, platform baru yang dibangun untuk memperluas keterlibatan, pengembangan keterampilan, dan peluang di luar acara itu sendiri.</span></p> <p><span style="font-weight:400">Hanya di tahun 2025, Tatum Tech menjangkau lebih dari 1.000+ total peserta, dengan 700+ anak muda berpartisipasi langsung dalam lokakarya praktis, sesi mentoring, dan pembagian laptop di berbagai acara. Peserta belajar dari profesional industri terkemuka dan menerima komputer gratis untuk melanjutkan perjalanan kreatif dan teknis mereka di rumah.</span></p> <p><span style="font-weight:400">Di seluruh acara Tatum Tech yang digabungkan, peserta secara kolektif membangun lebih dari 350+ game orisinal dari awal, semuanya dibuat dalam sesi terpandu lima jam. Proyek-proyek ini mencakup berbagai genre, termasuk platformer 2D, platformer aksi, RPG klasik, dan pengalaman Fortnite UEFN. Secara paralel, lokakarya seni dan ilustrasi yang berkelanjutan menghasilkan 500+ karakter yang dirancang secara unik dan kekayaan intelektual orisinal, memberikan anak muda paparan terhadap disiplin teknis dan kreatif dalam pengembangan game.</span></p> <p><span style="font-weight:400">Tatum Games juga bermitra dengan AT&T pada tahun 2025 untuk menyelenggarakan Annihilator Cup, acara besar ketiga yang berfokus pada gaming kompetitif dan esports. Selama turnamen, AT&T memberikan hadiah $250.000 kepada tim pemenang, sementara Tatum Games mendistribusikan tambahan 50 komputer gratis kepada anak muda dan keluarga yang berpartisipasi.</span></p> <p><span style="font-weight:400">Sepanjang tahun, Tatum Tech menyambut pembicara, mentor, dan mitra dari berbagai sektor hiburan, gaming, dan nirlaba. Kontributor termasuk profesional dari Disney, The Laughing Otter, MW Entertainment, Sony PlayStation, dan studio game seperti Shero Games, Elevator Jam, dan Black Point Studios, bersama mitra nirlaba yang melayani anak muda, termasuk Better Youth, Create Now, dan Delete the Divide.</span></p> <p><span style="font-weight:400">Secara total, 125 komputer gratis didistribusikan pada tahun 2025 kepada anak-anak, remaja, dan keluarga yang membutuhkan, membantu memastikan bahwa akses terhadap teknologi tidak menjadi penghalang untuk belajar atau kreativitas.</span><span style="font-weight:400"><br></span><span style="font-weight:400"><br></span><span style="font-weight:400">Video Rekap Tatum Tech (Okt 2025): </span><span style="font-weight:400">https://youtu.be/_0JZcW_Eo3E</span><span style="font-weight:400"> </span></p> <p><span style="font-weight:400">Membangun momentum ini, Tatum Games meluncurkan Aplikasi Tatum Tech untuk mendukung peserta sebelum, selama, dan setelah acara. Aplikasi ini menyediakan notifikasi acara secara real-time, pendaftaran lokakarya, pelacakan partisipasi, dan tantangan coding interaktif serta pengembangan keterampilan. Pasca-acara, aplikasi ini memungkinkan keterlibatan berkelanjutan melalui alat networking, peluang pekerjaan dan magang, dan sumber belajar berkelanjutan. Aplikasi ini juga menghubungkan pengguna dengan game dalam ekosistem MIKROS yang lebih luas, memungkinkan peserta menemukan dan terlibat dengan game yang dibuat oleh pengembang aktif.</span></p> <p><i><span style="font-weight:400">"Tatum Tech bukan pengalaman satu hari. "Tatum Tech bukan pengalaman satu hari. Ini adalah jalur jangka panjang dari akses ke peluang," kata Leonard Tatum, CEO Tatum Games. "Aplikasi Tatum Tech memungkinkan kami tetap terhubung dengan peserta, mengukur hasil nyata, dan mendukung pertumbuhan mereka menjadi kreator, pengembang, dan teknolog masa depan."

Tatum Games kini mengundang pengembang game/studio, siswa, orang tua, pendidik, mentor, dan anggota komunitas untuk mendaftar lebih awal untuk Aplikasi Tatum Tech dan menerima pembaruan tentang acara mendatang dan akses awal ke platform.

Pendaftaran awal tersedia di sini: https://forms.gle/Xv2ScpihtFEyysSH7

Melalui Tatum Tech dan Aplikasi Tatum Tech, Tatum Games melanjutkan misinya untuk memperluas akses, mengukur dampak, dan membangun jalur berkelanjutan ke industri gaming dan teknologi untuk anak muda yang kurang terwakili.