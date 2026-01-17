Memahami Iklan Streaming: Percakapan dengan Jigar Captain

Bagikan

Seiring streaming terus menarik pemirsa dari TV tradisional, pengiklan merasa semakin sulit mendapatkan jawaban yang jelas tentang apa yang sebenarnya dibeli dengan uang mereka. Satu platform mungkin mengatakan iklan mencapai 200.000 rumah tangga, platform lain mengklaim 260.000 untuk kampanye yang sama, dan platform ketiga melaporkan komposisi audiens yang sama sekali berbeda. Dalam beberapa kasus, pemirsa yang menonton separuh pertama acara di smart TV dan separuh kedua di tablet dihitung dua kali, atau tidak dihitung sama sekali.

Bagi pengiklan, kurangnya konsistensi ini membuat hampir mustahil untuk mengetahui angka mana yang dapat dipercaya dan platform mana yang benar-benar memberikan nilai. Brand yang mencoba melacak apakah iklan mereka menghasilkan kunjungan situs web, kunjungan toko, atau penjualan aktual sering menghadapi labirin data yang terputus. Tanpa sistem yang lebih jelas dan lebih andal yang dapat berkomunikasi satu sama lain, pengiklan dibiarkan menebak hasil mana yang nyata dan mana yang hanya noise.

Jigar Captain, Head of Engineering di Premion, telah menghabiskan lebih dari dua puluh tahun merancang sistem skala besar yang mendukung evolusi cepat teknologi periklanan. Premion, yang menyampaikan iklan TV streaming yang aman untuk brand ke pemirsa di setiap pasar AS, menyediakan inventaris streaming berkualitas tinggi dalam skala besar kepada pengiklan regional dan lokal. Dalam percakapan ini, Captain membahas tuntutan yang berubah pada platform CTV, tantangan teknik di balik pengukuran yang akurat, dan mengapa masa depan televisi bergantung pada kejelasan data dan kolaborasi.

Banyak eksekutif merasa kewalahan dengan fragmentasi dalam pengukuran TV. Bagaimana Anda mendefinisikan tantangan saat ini?

Saya melihat pergeseran dari televisi tradisional ke streaming menciptakan kesenjangan pengukuran yang masih coba ditutup oleh industri. Sistem berbasis panel yang pernah mendukung seluruh ekonomi TV tidak lagi mampu bertahan ketika audiens tersebar di puluhan aplikasi dan perangkat. Eksekutif menginginkan kejelasan, bukan dashboard yang bertentangan, dan saya sangat memahami itu. Generasi pengukuran berikutnya harus menggabungkan data dari perangkat terhubung, aplikasi, dan sumber linear sehingga mencerminkan bagaimana orang benar-benar menonton.

Para pemimpin juga sekarang mengharapkan lebih dari sekadar angka jangkauan dasar. Mereka menginginkan bukti nyata bahwa investasi mereka mendorong hasil bisnis. Ekspektasi tersebut mengubah cara tim teknik seperti saya membangun sistem. Akuntabilitas bukan lagi opsional — ini membentuk setiap keputusan yang kami buat.

Sebagai Head of Engineering di Premion, apa yang membentuk pendekatan Anda dalam membangun platform CTV?

Ketika Anda bertanggung jawab atas miliaran tayangan per tahun, tidak ada ruang untuk infrastruktur yang rapuh atau data yang tidak jelas. Memimpin organisasi teknik Premion melalui integrasi M&A besar sambil meningkatkan tim di empat negara mendorong saya untuk merancang sistem yang tangguh, transparan, dan mampu beradaptasi dengan cepat saat standar pengukuran berkembang. Pengiklan lokal dan regional mengandalkan kami untuk memberikan inventaris yang dapat dipercaya dan pelaporan yang bersih, dan saya menganggap tanggung jawab itu dengan serius. Mereka perlu tahu bahwa audiens yang mereka bayar adalah audiens yang mereka jangkau.

Karena semakin banyak sistem pengukuran memasuki pasar, bagaimana menurut Anda pengiklan harus menavigasi mata uang baru ini?

Mata uang mungkin terdengar abstrak, tetapi sebenarnya cukup sederhana. Selama beberapa dekade, semua orang menggunakan satu cara standar untuk mengukur kinerja TV. Sekarang beberapa perusahaan menawarkan sistem berbeda untuk menghitung audiens dan hasil, yang berarti pengiklan dapat memilih metodologi pengukuran mana yang ingin mereka gunakan untuk bertransaksi. Fleksibilitas itu bagus, tetapi juga menambah kompleksitas. Saya pikir industri perlu memperlakukan mata uang ini seperti alat yang berbeda dalam kotak alat. Masing-masing mengukur sedikit berbeda, jadi platform seperti kami harus dapat bekerja dengan semuanya. Ini mendorong kami untuk membangun sistem yang lebih dapat beradaptasi dan membantu pengiklan membandingkan hasil dengan lebih banyak konteks alih-alih mengasumsikan satu angka benar secara universal.

Kelompok seperti Joint Industry Committee melakukan pekerjaan penting dalam mengevaluasi sistem ini dan membantu pasar memahami kekuatan mereka. Ketika penyiar, pengiklan, dan platform menyelaraskan ekspektasi, itu meningkatkan standar untuk semua orang dan membawa lebih banyak kejelasan ke seluruh ekosistem.

AI telah menjadi pusat analitik CTV dan resolusi identitas. Peluang apa yang menonjol bagi Anda?

AI telah membuka pintu untuk memahami kinerja CTV dengan cara yang tidak pernah bisa dilakukan oleh sistem tradisional. Penjahitan identitas, deteksi penipuan, dan pelacakan hasil semuanya menjadi lebih akurat ketika pembelajaran mesin mengisi celah antara perangkat dan platform. Nilai sebenarnya adalah mengubah sinyal yang terfragmentasi menjadi wawasan yang jelas. AI memungkinkan kami memperkirakan kinerja, mendeteksi kelelahan kreatif, dan menyesuaikan anggaran secara real time. Ini memindahkan kami dari melihat ke belakang ke membuat keputusan proaktif.

Panduan apa yang akan Anda tawarkan kepada para pemimpin yang mempersiapkan bab berikutnya dari CTV?

Saya mendorong tim untuk memperlakukan inovasi pengukuran sebagai keunggulan strategis. Uji berbagai sumber pengukuran, gali lebih dalam ke analitik, dan bantu organisasi Anda memahami mengapa angka berbeda di berbagai sistem. Perbedaan kecil tidak berarti kegagalan. Mereka hanya mencerminkan metodologi yang berbeda. Perusahaan yang tetap ingin tahu, bereksperimen dengan percaya diri, dan bersandar pada pengukuran berbasis data pada akhirnya akan mendapatkan hasil maksimal dari investasi video mereka.

Jelajahi lebih lanjut visi teknik dan kepemimpinan CTV Jigar Captain di LinkedIn-nya.

