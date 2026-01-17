5 Berita Teratas Minggu Ini: Martin Romualdez, Atong Ang, Bong Revilla, Leandro Leviste

Anggota kongres Batangas Leandro Leviste dikenai denda P24 miliar atas perusahaan energi suryanya. Mantan senator Bong Revilla sekali lagi menghadapi kasus korupsi. Taipan perjudian Atong Ang diperintahkan ditangkap terkait kasus hilangnya para pejudi sabung ayam. Sebuah rumah mewah di Spanyol kemungkinan dimiliki oleh anggota kongres Leyte Martin Romualdez, namun tampaknya dia tidak ingin kita mengetahuinya.

Sementara itu, survei Pulse Asia menunjukkan publik paling mempercayai jurnalis dalam hal menangani korupsi infrastruktur pemerintah. Ini adalah berita utama dari 11 hingga 17 Januari 2026.

Ketahui lebih lanjut tentang berita-berita tersebut:

#5 Perusahaan surya Leviste didenda P24 miliar atas kontrak yang terhenti

#4 Bong Revilla menghadapi kasus korupsi dan penggelapan terkait korupsi pengendalian banjir

#3 Orang Filipina paling percaya media untuk menangani korupsi pengendalian banjir – survei

#2 Tanpa jaminan: Atong Ang diperintahkan ditangkap terkait kasus sabungeros yang hilang

#1 Properti jutaan euro di Spanyol terkait dengan Romualdez + Pemegang saham Malaysia muncul dalam properti Spanyol jutaan euro yang terkait Romualdez

