Eropa Perketat Aturan Verifikasi Usia saat TikTok Meluncurkan Sistem Verifikasi Baru

Regulator Eropa meningkatkan tekanan pada TikTok untuk memperkuat cara verifikasi usia penggunanya. Sebagai respons, platform video tersebut memperkenalkan sistem baru yang dirancang untuk lebih baik mendeteksi akun yang dijalankan oleh anak-anak di bawah 13 tahun dan menghapusnya bila diperlukan. Menurut laporan, peluncuran akan dimulai di Eropa secara bertahap dalam beberapa bulan mendatang, setelah satu tahun pengujian.
Artikel Europe Tightens Age-Check Rules as TikTok Rolls Out New Verification System pertama kali muncul di Cointribune.
