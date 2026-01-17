Postingan Mengapa Harga Quant (QNT) Naik Hari Ini: Bisakah Mencapai $100 Akhir Pekan Ini? pertama kali muncul di Coinpedia Fintech News

Trading akhir pekan bisa berubah dengan cepat, terutama ketika momentum mulai terbentuk, dan likuiditas lebih tipis dari biasanya. Harga Quant (QNT) memasuki sorotan setelah lonjakan kuat ke atas, menarik perhatian baru dari trader yang mencari pergerakan large-cap berikutnya. Pertanyaan kunci sekarang adalah apakah rally ini memiliki kekuatan yang cukup untuk berlanjut, atau hanya ledakan cepat yang memudar begitu pembeli awal mengambil keuntungan.

Dengan QNT mendekati zona yang penting secara psikologis, pengaturan akhir pekan bermuara pada satu hal: bisakah bulls mempertahankan tekanan dan mengubah pergerakan ini menjadi lari berkelanjutan menuju $100?

Mengapa Harga Quant Naik Hari Ini?

Aksi harga Quant saat ini tampaknya merupakan campuran dari pembelian momentum dan rotasi likuiditas ke altcoin large-cap. Karena harga Bitcoin sedang konsolidasi setelah lonjakan signifikan, likuiditas cenderung bergeser ke altcoin lain, dan Quant tampaknya telah diuntungkan. Inilah yang mendorong harga QNT lebih tinggi hari ini.

Pembelian didorong breakout: Setelah QNT melewati resistance terdekat, kemungkinan memicu entri baru dari trader jangka pendek dan bot. Jenis pergerakan seperti itu sering berkembang dengan cepat.

Short covering: Jika trader bertaruh melawan QNT atau hedging, lonjakan tajam memaksa mereka untuk menutup posisi, menambah bahan bakar ekstra.

Positioning akhir pekan: Banyak trader menempatkan "taruhan akhir pekan" pada major dan mid/large caps yang kuat karena likuiditas yang lebih tipis dapat memperkuat pergerakan.

Rotasi narasi: Quant cenderung menarik perhatian ketika pasar condong ke tema infrastruktur/interoperabilitas, bahkan jika tidak ada katalis utama tunggal.

Apa Selanjutnya untuk Harga Quant?

Harga Quant telah mempertahankan uptrend yang kuat sejak awal tahun. Dengan higher highs dan lows berturut-turut, bulls telah memperoleh dominasi signifikan. Harga baru saja naik di atas MA 50 hari, sementara konfirmasi di atas rentang ini dapat memicu breakout di atas garis tren naik.

Di sisi lain, supertrend baru saja berubah bullish, yang merupakan sinyal pembalikan tren potensial, menunjukkan awal dari upswing baru. Di sisi lain, indikator momentum seperti RSI dan MACD juga telah berubah bullish. Mereka telah menunjukkan penurunan tekanan jual saat momentum beli meningkat. Meskipun bears mencoba membatasi harga, breakout yang akan datang dapat membantu harga QNT menembus di atas resistance penting mendekati $90.

Bisakah Harga Quant (QNT) Mencapai $100 Akhir Pekan Ini?

Momentum bullish baru saja berubah dan dipercaya akan meningkat di hari-hari mendatang. Namun, penutupan bullish di atas $85 hingga $88 dapat memvalidasi pembalikan, menarik likuiditas segar ke platform. Dengan kenaikan lebih dari 200% dalam volume 24 jam, momentum diperkirakan akan bertahan untuk beberapa waktu lagi. Dalam kasus seperti itu, harga Quant (QNT) mungkin mencapai ambang batas di $100.