Harga token Pi tetap lesu meskipun ESMA memberikan persetujuan regulasi atas white paper

Pi Network telah resmi memasuki UE. Menurut laporan, Otoritas Sekuritas dan Pasar Eropa (ESMA) telah mendaftarkan white paper Pi Network dengan nomor entri 549, yang diajukan oleh PiBit Ltd.

ESMA adalah badan pemerintah yang mengawasi pasar keuangan dan produk investasi UE. Dengan mendaftarkan white paper Pi Network, ESMA telah memberikan Pi Coin titik legal.

Namun, agar Pi Network mencapai otorisasi MiCA penuh, tergantung pada apakah Pi Network dapat memenuhi cakupan penuh regulasi UE. Hasil audit yang ketat, penilaian hukum, dan persetujuan dari otoritas terkait akan menentukannya.

ESMA mendukung Pi Network untuk kemitraan di UE dan EEA

Pendaftaran ini tidak berarti bahwa Pi Network secara resmi menjadi aset kripto segera, tetapi ini berarti bahwa itu adalah perusahaan legal yang mengikuti aturan UE. Aset tersebut harus melalui langkah-langkah lain, termasuk memenuhi standar UE tentang anti pencucian uang, perlindungan data, dan pelaporan keuangan.

Pengakuan ini datang pada saat otoritas memberikan perhatian lebih pada bagaimana token diterbitkan, bagaimana investor dilindungi, dan seberapa terbuka pasar tersebut. BaFin Jerman menghentikan Ethena Labs dari menerbitkan koin sUSDe di UE tahun lalu karena masalah dengan aturan. UE juga telah mulai memberikan lisensi kepada penerbit kripto dan stablecoin yang mengikuti aturan MiCA.

Organisasi lain yang telah berakar gagal mematuhi. Sebagaimana dilaporkan oleh Cryptopolitan, regulator Prancis mengungkapkan bahwa 30% perusahaan kripto yang beroperasi di Prancis tanpa lisensi MiCA tidak responsif.

Tidak ada komunikasi mengenai apakah mereka berniat mendapatkan lisensi yang diperlukan berdasarkan aturan UE baru atau akan berhenti beroperasi pada Juli. 40% tidak mencari lisensi, dengan hanya 30% mengajukan lisensi

Pi menunjukkan bearish karena volume perdagangan anjlok 33%

Harga Pi Coin terus stagnan, meskipun pasar kripto yang lebih luas menunjukkan tanda-tanda pemulihan Januari ini. Harga Pi Network telah stagnan pada atau mendekati level $0,20 selama beberapa minggu dan tidak dapat melampaui level resistensi kunci.

Pi Coin saat ini diperdagangkan lebih dari 90% di bawah harga tertinggi sepanjang masa. Tren bearish mendominasi grafik, dan momentum tampaknya lemah. Telah diperdagangkan sekitar 7 juta koin setiap hari, yang merupakan angka kecil untuk jaringan dengan skala ini.

Secara umum, pergerakan bullish didukung oleh peningkatan volume. Volume perdagangannya turun 33% dalam 24 jam terakhir.

Setiap hari, sekitar $1 juta PI masuk sirkulasi melalui migrasi mainnet dan pembukaan token. Hingga saat ini, PI telah terkunci lebih dari 4,83 miliar, dan perlahan bermigrasi dan mempengaruhi momentum harga jangka pendek. Sementara itu, harga Pi berada dalam kisaran konsolidasi yang ketat.

