Ripple dan UC Berkeley Memperkenalkan Program UDAX untuk Mengembangkan Ekosistem XRP Ledger

Poin-Poin Penting:

Angkatan pertama terdiri dari sembilan startup yang berspesialisasi di bidang-bidang seperti pasar modal yang ditokenisasi, asuransi terdesentralisasi, dan ekonomi kreator.

Tim yang berpartisipasi menunjukkan rata-rata peningkatan 67 persen dalam kematangan produk dan pertumbuhan 92 persen dalam kepercayaan penggalangan dana setelah enam minggu program percontohan.

Ripple baru-baru ini melaporkan bahwa kelompok pertama peserta dalam University Digital Asset Xcelerator-nya, sebuah program bersama dengan University of California, Berkeley, telah lulus. Program ini bertindak sebagai saluran khusus di mana ide-ide blockchain dapat ditransfer keluar dari lingkungan kampus dan masuk ke pasar keuangan.

University Digital Asset Xcelerator (UDAX) telah diperkenalkan oleh Ripple dan UC Berkeley untuk menjembatani antara inovasi akademis awal dan implementasi blockchain institusional.

Menggabungkan Riset Akademis dan Utilitas Pasar

Program UDAX merupakan perluasan dari University Blockchain Research Initiative (UBRI) yang telah berusia puluhan tahun dan diluncurkan oleh Ripple yang telah mendanai riset akademis selama bertahun-tahun. Akselerator baru ini menargetkan secara khusus startup-startup yang dikembangkan di XRP Ledger (XRPL), yang akan menerima dukungan teknis dan bimbingan dari para insinyur Ripple. Program ini mencoba mengatasi masalah valley of death dengan mempertemukan pendiri mahasiswa dengan veteran industri, karena banyak proyek blockchain yang menjanjikan tidak memiliki bisnis tingkat institusional.

Selama program percontohan intensif selama enam minggu, sembilan startup telah berupaya menyempurnakan model bisnis dan kode mereka. Kurikulum diakhiri dengan demo day, yang diadakan di kantor pusat Ripple di San Francisco, di mana para pendiri mempresentasikan proyek mereka kepada 13 perusahaan modal ventura dan pengembang inti XRPL. Ini adalah jembatan yang membantu menghubungkan riset teoretis dan mengarahkannya ke kebutuhan praktis komunitas investasi kripto.

Aplikasi Praktis dan Pencapaian Prestasi

Beberapa startup dalam kelompok tersebut menunjukkan tingkat pertumbuhan yang besar selama mereka mengikuti program. WaveTip adalah platform tipping instan yang menjadi sukses di media sosial dengan beralih ke XRPL Mainnet dan menerapkan layanannya di Chrome Web Store. Pemain lain, X-Card, berspesialisasi dalam tokenisasi barang-barang dunia nyata, telah menyimpan lebih dari 1,5 juta item inventaris dan menemukan pedagang.

Sektor keuangan juga mendapatkan momentum dengan proyek-proyek seperti CRX Digital Assets. Akselerator tersebut melihat tim mengekspor produk kredit Brasil ke pasar internasional, meningkatkan volume tokenisasi mereka menjadi $58 juta dibandingkan dengan volume awal $39 juta. Sementara itu, Blockroll menggabungkan stablecoin Ripple RLUSD untuk mendukung kartu digital pekerja lepas Afrika, yang merupakan indikasi kegunaan ledger dalam pengiriman uang lintas negara.

Mengukur Keberhasilan Program

Ukuran pertumbuhan spesifik yang diberikan oleh para peserta digunakan untuk mengukur hasil program percontohan.

Kematangan Produk: Ada rata-rata pertumbuhan 67% dalam kesiapan teknis dan operasional di tim.

Kepercayaan Penggalangan Dana: Para pendiri memiliki rata-rata peningkatan kepercayaan mereka tentang modal eksternal sebesar 92%.

Pertumbuhan Strategis: Startup seperti EXFIL telah meningkatkan basis pengguna mereka dua kali lipat ketika berkonsentrasi pada intelijen ancaman blockchain.

Ini didasarkan pada model kolaboratif ini, yang menyiratkan perubahan dalam cara perusahaan blockchain berhubungan dengan universitas. Namun, alih-alih hanya memberikan hibah untuk melakukan riset umum mereka, penekanannya bergeser ke produksi alat-alat khusus yang dapat diterapkan yang dapat langsung menambahkan likuiditas dan fungsi ke jaringan tertentu, seperti XRP Ledger.

