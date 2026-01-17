Mengapa Tecno Pop 10 mungkin menjadi pembelian ponsel budget terpintar di tahun 2026

Daftar isi 1. Refresh rate tinggi 120Hz 2. Jaminan kelancaran empat tahun 3. Tahan debu dan air IP64 4. Daya tahan baterai kuat dengan baterai 5000mAh 5. Fitur produktivitas AI 6. Panggilan dan pesan offline FreeLink 7. Speaker stereo ganda 8. Chipset Unisoc T7250 9. Teknologi layar Wet Touch 10. Harga value-for-money yang sangat baik



Beberapa tahun yang lalu, keputusan untuk membeli smartphone budget sangat sederhana. Jika ponsel murah, Anda sudah tahu apa yang harus dikorbankan: performa lancar, daya tahan, kegunaan jangka panjang, terkadang ketiganya sekaligus. Ponsel budget adalah solusi sementara, bukan perangkat yang Anda harapkan untuk diandalkan setiap hari.

Asumsi tersebut tidak lagi berlaku sepenuhnya.

Saya menyadari perubahan ini saat pertama kali menghabiskan satu hari penuh dengan Tecno Pop 10. Scrolling terasa sangat lancar. Ponsel tidak lag saat berpindah antar aplikasi. Ia bertahan dari hujan ringan tanpa masalah. Dan di akhir hari, baterai masih memiliki cukup daya untuk menemani saya hingga malam. Pada titik tertentu, ia berhenti terasa seperti "ponsel budget" dan menjadi ponsel yang sekadar melakukan tugasnya dengan baik.

Momen itulah yang menjadi bahasan artikel ini.

Tecno Pop 10 mewakili kategori baru smartphone di tahun 2026: perangkat yang berada di kisaran ₦100.000 ($68) hingga ₦150.000 ($101) tetapi meminjam ide, fitur, dan filosofi desain yang dulunya hanya dimiliki oleh ponsel yang lebih mahal.

Jika Anda sedang mempertimbangkan Tecno Pop 10, atau hanya penasaran mengapa ponsel ini terus muncul dalam percakapan tentang ponsel value tahun ini, berikut adalah 10 alasan mengapa ini mungkin salah satu pembelian paling cerdas yang dapat Anda lakukan di tahun 2026.

10 alasan untuk membeli Tecno Pop 10

1. Layar refresh rate tinggi 120Hz dengan harga budget

Sumber gambar: Edima Akpan di Youtube

Tecno Pop 10 mengubah ekspektasi Anda dari layar ponsel budget. Pop 10 menantang warisan ini dengan mengintegrasikan layar refresh rate tinggi, kecerdasan buatan yang canggih, dan protokol komunikasi eksklusif yang hingga baru-baru ini hanya tersedia untuk hardware flagship.

Anda berinteraksi dengan panel IPS LCD 6,67 inci yang merupakan langkah besar maju untuk seri Pop. Resolusinya tetap di 720 x 1600 piksel (HD+), dengan kepadatan piksel sekitar 263 ppi, tetapi peningkatan utamanya adalah refresh rate 120Hz. Ini digambarkan sebagai penambahan transformatif untuk perangkat di kisaran harga ini.

Refresh rate 120Hz tersebut berarti animasi sistem, scrolling media sosial, dan transisi UI bergerak dengan lancar. Menurut Tecno, ini "meminimalkan gangguan visual, sehingga mengurangi ketegangan mata saat penggunaan berkepanjangan." Secara sederhana, layar Anda terasa lebih lancar dan lebih nyaman di mata Anda saat penggunaan sehari-hari.

Ringkasan spesifikasi menjelaskannya dengan jelas:

Refresh Rate: 120Hz

Memberikan kelancaran scrolling tingkat flagship di kelas budget



2. Jaminan kelancaran empat tahun untuk performa jangka panjang

Tecno Pop 10 dibangun dengan mempertimbangkan penggunaan jangka panjang. Lembar produk Tecno menjelaskan bahwa "komposisi struktural dan internal Tecno Pop 10 mencerminkan pergeseran menuju rekayasa 'siklus panjang'," yang berfokus pada perpanjangan masa pakai hardware budget tetap dapat digunakan.

Pendekatan ini terlihat jelas dalam jaminan kelancaran empat tahun bersertifikat TDV. Jaminan ini berarti integrasi hardware-software telah dioptimalkan untuk menahan 'pembusukan' sistem yang biasanya terkait dengan perangkat Android entry-level setelah 12 hingga 18 bulan penggunaan.

Bagi Anda, ini penting secara finansial. Jaminan kelancaran 4 tahun adalah manfaat kritis di pasar seperti Nigeria, di mana membeli smartphone adalah investasi rumah tangga yang serius. Anda mendapatkan kepercayaan bahwa ponsel Anda tidak akan melambat secara drastis dalam waktu satu tahun.

Hasilnya sederhana dan terukur. Ini mengurangi 'total biaya kepemilikan' dengan memperpanjang siklus penggantian dari 18 bulan yang umum menjadi 48 bulan. Anda menyimpan ponsel Anda lebih lama dan menggantinya lebih jarang.

3. Tahan debu dan air IP64 dengan perlindungan jatuh 1,5m

Sumber gambar: Edima Akpan di Youtube

Daya tahan adalah salah satu poin terkuat Tecno Pop 10. Pencapaian rekayasa paling menonjol dalam pembangunannya adalah rating IP64. Rating ini berarti perangkat sepenuhnya terlindungi dari masuknya debu dan tahan terhadap percikan air dari segala arah.

Dalam ponsel budget, ini sangat penting. Dalam konteks budget, ketahanan IP64 adalah pembeda utama. Anda dapat menggunakan Pop 10 di lokasi konstruksi berdebu, saat hujan, atau di lingkungan lembap tanpa khawatir tentang korosi internal atau korsleting.

Kekuatan fisik melampaui air dan debu. Ponsel ini dilengkapi dengan struktur internal yang diperkuat yang memberikan ketahanan jatuh hingga 1,5 meter. Ini menempatkannya di antara ponsel non-khusus yang lebih tangguh di pasar 2026.

Rating IP64 dan ketahanan jatuh 1,5m memberikan rekayasa ketenangan pikiran untuk penggunaan sehari-hari.

4. Daya tahan baterai kuat dengan baterai 5000mAh dan optimasi pengisian daya AI

Daya tahan baterai berada di inti daya tarik Tecno Pop 10. Ketahanan baterai tetap menjadi landasan proposisi nilai Pop 10.

Anda mendapatkan baterai lithium-polymer 5000mAh, dipasangkan dengan chipset Unisoc yang berfokus pada efisiensi dan layar 720p. Kombinasi ini dikatakan memberikan ketahanan yang luar biasa. Angka ketahanan jelas dan praktis:

Hingga 20 jam pemutaran video berkelanjutan

Hingga 60 jam mendengarkan musik dengan sekali pengisian daya

Dalam penggunaan campuran sehari-hari, ponsel biasanya bertahan hingga 2 hari untuk pengguna ringan hingga sedang. Saat waktunya mengisi ulang, Pop 10 menggunakan pengisian cepat 15W melalui port USB Type-C. Meskipun 15W digambarkan konservatif dibandingkan kecepatan flagship, ini masih merupakan peningkatan dari standar budget 10W yang lebih lama, memotong waktu pengisian penuh menjadi sekitar 2,5 hingga 3 jam.

Sistem baterai juga menjadi lebih cerdas seiring waktu. Sistem Pengisian Daya AI mempelajari kebiasaan Anda dan menyesuaikan siklus pengisian. Ini mencegah baterai tetap pada 100% untuk periode yang lama, secara efektif menggandakan siklus hidup baterai dan mempertahankan kapasitas lebih dari 80% bahkan setelah bertahun-tahun penggunaan.

5. Fitur produktivitas AI yang dibangun langsung ke dalam sistem operasi

Sumber gambar: Edima Akpan di Youtube

Software adalah tempat Tecno menaruh upaya serius untuk menonjol. Pop 10 menantang warisan ini dengan mengintegrasikan layar refresh rate tinggi, kecerdasan buatan yang canggih, dan protokol komunikasi eksklusif yang hingga baru-baru ini hanya tersedia untuk hardware flagship.

Di pusat ini adalah chipset Unisoc T7250, yang digambarkan sebagai mesin untuk kemampuan AI perangkat dan kelancaran sistem. Ini didukung oleh MemFusion 3.0, sistem RAM virtual yang menggunakan sebagian penyimpanan Anda sebagai memori tambahan. Dalam versi 2026, ini adalah komponen penting untuk menjalankan model AI yang membutuhkan banyak resource yang disertakan dalam HiOS 15.

Ponsel menjalankan Android 15 (Go Edition) dengan skin HiOS yang disesuaikan. Keseimbangan ini menjaga sistem tetap ringan sambil tetap menawarkan fitur modern. Tecno telah berinvestasi besar di sini untuk memisahkan Pop 10 dari kompetitor.

AI Productivity Suite dibangun langsung ke dalam sistem dan mencakup alat yang dirancang untuk membantu Anda menyelesaikan sesuatu:

AI Writing, dengan generator teks, proofreader, dan summarizer yang dapat diakses kapan pun teks dipilih

AI Translate mendukung 136 bahasa untuk teks, 44 untuk interpretasi suara, dan 51 untuk terjemahan berbasis foto

Alat terjemahan juga mencakup mode tatap muka untuk pertukaran offline real-time, yang penelitian soroti sebagai berharga bagi pedagang lintas batas dan pelancong. Selain itu, Ella Voice Assistant menggunakan kesadaran di layar untuk memahami konteks dan membantu dengan navigasi, penjadwalan panggilan, dan manajemen tugas. AI Call Features menambahkan terjemahan panggilan real-time, ringkasan panggilan yang dihasilkan AI, dan fungsi AI Auto Answer yang menyaring panggilan telemarketing dan meringkas tujuan panggilan untuk Anda.

6. Panggilan dan pesan offline FreeLink tanpa jaringan atau internet

FreeLink adalah salah satu fitur paling khas di Tecno Pop 10. Ini memungkinkan Anda melakukan panggilan suara, mengirim pesan teks, dan berbagi catatan suara tanpa kartu SIM, jaringan seluler, atau akses internet.

FreeLink menggunakan Bluetooth gain tinggi untuk membangun koneksi langsung antara dua perangkat Tecno yang kompatibel. Ini berarti ponsel Anda masih dapat berkomunikasi ketika jaringan seluler tidak tersedia.

Ada batasan jangkauan. Meskipun area terbuka terkadang dilaporkan mencapai hingga 500 meter atau bahkan 900 meter pada beberapa perangkat tingkat Spark, dalam penggunaan dunia nyata pada Pop 10, sering dibatasi pada 10 hingga 50 meter di lingkungan yang terhalang. Bahkan dengan keterbatasan ini, fitur ini tetap berguna.

FreeLink menjadi penting dalam situasi seperti:

Parkir bawah tanah dan jalur hiking terpencil

Konser yang ramai di mana jaringan seluler padat

Ini memberikan cadangan yang andal untuk tetap terhubung dan mendukung ketahanan digital offline bagi pengguna yang sadar budget.

7. Speaker stereo ganda dengan tuning suara DTS

Tecno Pop 10 beralih dari pengaturan speaker mono yang biasa ditemukan di banyak ponsel budget. Ini dilengkapi dengan speaker stereo ganda yang disetel dengan optimasi DTS Sound.

Pengaturan ini memberi Anda soundstage yang lebih luas dan level volume yang lebih tinggi. Anda merasakan perbedaan saat menonton video, mendengarkan musik, atau bermain game tanpa headphone. Suara mengisi ruang dengan lebih baik, terutama saat Anda menggunakan ponsel sebagai perangkat hiburan bersama.

Pengaturan speaker didefinisikan dengan jelas:

Speaker: Dual Stereo (DTS)

Dibandingkan dengan ponsel seperti Samsung Galaxy A07, Pop 10 menonjol dengan menawarkan layar 120Hz yang lebih lancar dan speaker ganda. Samsung tidak menyertakan speaker ganda di tingkat A0x-nya, tetapi Pop 10 menyertakannya di level harga ini.

8. Performa harian yang andal bertenaga chipset Unisoc T7250

Performa harian Tecno Pop 10 ditangani oleh chipset Unisoc T7250. Ini adalah prosesor octa-core 12nm yang dirancang untuk menyeimbangkan daya dan efisiensi untuk penggunaan sehari-hari.

Chipset menggunakan arsitektur multi-processing heterogen. Core performa menangani tugas aktif, sementara core efisiensi mengelola proses latar belakang. Pengaturan hardware jelas:

Chipset: Unisoc T7250 (12nm FinFET)

Konfigurasi CPU: 2x Cortex-A75 (1,8/2,0 GHz) + 6x Cortex-A55 (1,6 GHz)

GPU: ARM Mali-G57 MP1 (850 MHz)

Performa didukung oleh MemFusion 3.0, yang menggunakan sebagian penyimpanan Anda sebagai RAM virtual. Misalnya, varian RAM 3GB dapat berfungsi dengan 6GB total memori yang tersedia. Ini membantu Anda menjaga lebih banyak aplikasi tetap terbuka dan mengurangi penutupan aplikasi saat multitasking.

Hasil benchmark menempatkan Pop 10 sebagai daily driver yang mumpuni:

AnTuTu v10 mencetak antara 260.000 dan 264.000 poin

Geekbench 6 mencetak sekitar 439 untuk single-core dan sekitar 1.471 untuk multi-core

Level performa ini menangani peluncuran aplikasi standar yang rata-rata sekitar 1,5 detik dan multitasking media sosial yang lancar. Manajemen panas juga stabil. Proses 12nm menangani panas dengan baik selama streaming video 720p berkelanjutan, dengan hanya pemanasan yang terasa selama sesi gaming intens seperti PUBG Mobile Lite atau eFootball.

9. Teknologi layar Wet Touch untuk digunakan saat hujan atau kondisi lembap

Tecno Pop 10 mencakup teknologi layar Wet Touch, yang membantu layar Anda merespons bahkan dalam kondisi yang kurang ideal. Sensitivitas sentuh dirancang untuk mempertahankan fungsionalitas bahkan ketika kelembapan ada di layar atau jari Anda.

Layar menyesuaikan lapisan sentuh kapasitifnya untuk mengenali input secara akurat saat terpapar tetesan hujan atau kelembapan tinggi. Ini membuat perbedaan jika Anda tinggal di daerah tropis atau menghabiskan waktu di luar ruangan di mana layar sentuh normal sering kesulitan.

Layar Wet Touch memastikan komunikasi Anda tidak berhenti selama badai hujan mendadak atau di lingkungan kelembapan tinggi. Anda dapat terus menggunakan ponsel Anda tanpa menunggu layar kering.

10. Harga value-for-money yang sangat baik di kisaran ₦100.000 hingga ₦150.000

Tecno Pop 10 berada dengan kokoh di segmen entry-premium pasar smartphone 2026. Ini menjembatani kesenjangan antara upgrade ponsel dasar dan perangkat mid-range yang lebih mahal, menawarkan fitur kuat dengan biaya lebih rendah.

Harga bervariasi menurut konfigurasi dan wilayah, tetapi di Nigeria, ini telah menjadi salah satu ponsel paling populer di kisaran ₦100.000 hingga ₦150.000. Harga Lagos termasuk:

3GB / 64GB: ₦103.300 hingga ₦126.500 ($65 hingga $79)

3GB / 128GB: ₦133.200 hingga ₦154.999 ($83 hingga $97)

4GB / 128GB (Pro): ₦144.500 hingga ₦179.999 ($90 hingga $112)



Nilai melampaui label harga. Jaminan kelancaran 4 tahun membantu melindungi investasi Anda dengan memastikan ponsel tidak menjadi lambat dalam 4 tahun. Ini mengurangi total biaya kepemilikan dengan memperpanjang siklus penggantian dari 18 bulan menjadi 48 bulan.

Untuk tahun 2026, Tecno Pop 10 menetapkan tolok ukur yang jelas untuk menyeimbangkan harga, daya tahan, dan fitur berguna di kategori budget.