Apa yang Diungkapkan Peluncuran Game Blockbuster tentang Penjualan Digital dalam Skala Besar

Bagikan

Bagikan

Bagikan

Bagikan

Email

Angka penjualan video game telah menarik perhatian selama beberapa dekade. Super Mario Bros., Pokémon Red, dan Tetris menghasilkan penjualan jutaan dolar sepanjang masa hidupnya. Namun, zaman telah berubah untuk mendukung peluncuran digital game blockbuster. Kini, peluncuran game memerlukan orkestrasi yang mahir dari toko online, ekosistem influencer, dan komunitas global. Berikut adalah panduan tentang distribusi game online dan bagaimana hal tersebut telah mengubah pendekatan penjualan digital.

Lanskap Baru Dominasi Digital

Game dulu dijual dalam kemasan plastik tertutup, tetapi kemasan tersebut adalah produk dari era yang telah berlalu. Sektor industri hiburan ini telah beralih ke pendekatan digital-first, menghasilkan perubahan mendasar pada fondasi strategis dan ekonomisnya. Sebagian besar pemain PC dan konsol membeli game mereka dari pasar online, menyisakan salinan fisik untuk edisi kolektor.

Transisi ke penjualan digital telah menguntungkan pengembang dan konsumen. Sebagai perusahaan game, Anda mendapat manfaat dari penghapusan biaya overhead seperti manufaktur dan pengiriman global. Sementara itu, pembeli mendapat manfaat karena mereka mendapatkan akses instan sambil tetap di rumah. Pergeseran mendasar ini berarti penerbit dapat menjual langsung di toko digital. Pasar yang terdemokratisasi juga telah membantu pengembang independen, karena mereka dapat meluncurkan produk mereka ke audiens global dalam semalam.

Mengapa Peluncuran Game Blockbuster Mengubah Penjualan Digital

Masa kini dan masa depan perdagangan online dalam game bergantung pada taktik modern. Berikut adalah enam alasan mengapa raksasa game digital menciptakan blueprint untuk pemimpin penjualan dan pemasaran.

1. Menyempurnakan Ekonomi Pre-Order

Pre-order game dulu hanya untuk penggemar paling setia dari waralaba populer. Kini, pre-order menjadi andalan bagi gamer di semua spektrum. Penerbit menggunakan strategi ini untuk menjual salinan sebelum tersedia secara resmi.

Cyberpunk 2077, misalnya, membangun begitu banyak hype sehingga melampaui 8 juta pre-order sebelum peluncuran, yang sebagian besar adalah digital. Kampanye pre-order yang kuat membantu perusahaan-perusahaan ini mengurangi risiko dan mengamankan pendapatan yang terjamin. Meskipun ada masalah pada game saat diluncurkan, game tersebut telah menghasilkan cukup pengembalian investasi untuk membenarkan menempatkan anggaran untuk meningkatkan pengalaman. Oleh karena itu, investor dapat lebih percaya diri pada pijakan keuangan karena kesuksesan dasar.

2. Meningkatkan Partisipasi Pasca-Peluncuran

Tren penjualan game digital meluas melampaui tanggal rilis. Penjualan terus berlanjut setelah peluncuran, karena pengembang ingin mempertahankan hubungan layanan jangka panjang. Game favorit Anda mungkin mencakup konten yang dapat diunduh (DLC), season pass, atau transaksi mikro kosmetik. Namun, ini juga datang dengan kontroversi, karena konsumen mungkin menolak taktik penjualan yang terlalu agresif.

Strategi ini paling menguntungkan bagi penerbit dan pengembang ketika ekspansi secara bermakna memperpanjang siklus hidup game daripada hanya mengubahnya untuk biaya tambahan. DLC yang sukses dapat menyaingi rilis penuh dalam hal pendapatan dan keterlibatan. Misalnya, Elden Ring: Shadow of the Erdtree terjual lebih dari 10 juta unit di seluruh dunia, meskipun merupakan paket ekspansi, dan sangat diakui sehingga menciptakan sejarah sebagai DLC pertama yang dinominasikan untuk Game of the Year di Game Awards 2024.

3. Mengubah Toko Digital Menjadi Ekosistem

Toko digital telah menjadi bagian integral dari ekonomi hiburan internet, karena mereka memfasilitasi keterlibatan dan interaksi yang beragam. Mereka telah berkembang menjadi ekosistem untuk penemuan, pemasaran, dan komunitas dalam satu pengalaman. Gamer menerima promosi yang ditargetkan berdasarkan perpustakaan dan daftar keinginan mereka. Saat melihat game, mereka dapat melihat bukti sosial, ulasan pengguna, dan tren penjualan game digital lainnya.

4. Mendemonstrasikan Pemasaran Terdesentralisasi

Pengumuman perusahaan dan pembelian media hanya sebagian kecil dari lanskap video game modern. Kini, peluncuran game blockbuster sering bergantung pada influencer untuk menciptakan gerakan akar rumput yang lebih besar.

Penerbit mungkin bermitra dengan streamer mapan dengan memberi mereka akses awal ke game. Apex Legends dengan terkenal diluncurkan tanpa iklan tradisional, mengandalkan kreator Twitch untuk mendorong adopsi massal segera. Kepribadian online ini dapat membangun kredibilitas dan kegembiraan dalam komunitas mereka yang berdedikasi. Pujian mereka dapat berkontribusi besar dalam menciptakan antisipasi.

5. Menggunakan Komunitas Sebagai Perpanjangan Merek

Perusahaan modern menyadari pentingnya mempertahankan audiens yang aktif untuk meningkatkan keterlibatan. Oleh karena itu, mereka merespons dengan menciptakan komunitas online sebagai perpanjangan hidup dari merek mereka. Penggemar berkumpul di Discord, Reddit, dan Twitch untuk membahas gameplay dan memecahkan masalah teknis. Pengembang dapat menggunakan forum ini untuk mengumpulkan umpan balik untuk iterasi produk dan pengembangan masa depan.

6. Mempromosikan Acara Budaya

Peluncuran game blockbuster dulu membangun hype melalui majalah cetak, memerlukan siklus pemasaran yang lebih lambat. Kini, ekonomi hiburan internet yang lebih cepat telah mengubah filosofinya dengan acara budaya besar-besaran. Perusahaan mungkin mengadakan streaming hari peluncuran di Twitch dan YouTube sambil menampilkan pertunjukan musik. Acara hari pertama, peluncuran merchandise, dan kampanye media sosial adalah hal yang umum untuk rilis yang diantisipasi. Fortnite telah berulang kali mengubah acara dalam game dan peluncuran menjadi momen budaya berskala besar, mengaburkan batas antara pemasaran dan hiburan.

Apa yang Dapat Dipelajari Pemimpin dari Distribusi Game Online Modern

Peluncuran game blockbuster sangat besar bagi tim bisnis dan pemasaran karena wawasan data perilaku yang diberikannya. Perusahaan Anda dapat melacak bagaimana pelanggan terlibat dengan produk, yang dapat menginformasikan penawaran yang dipersonalisasi dan peta jalan produk masa depan. Lebih mudah dari sebelumnya untuk membuat loop umpan balik dan mempelajari apa yang diinginkan pemain dari game.

Hari peluncuran hanyalah awal bagi penerbit. Setelah game dirilis, aliran pendapatan tersedia melalui DLC, langganan, dan pembelian dalam game lainnya. Transaksi ini memaksimalkan nilai seumur hidup setiap gamer, terutama jika mereka membeli setiap angsuran dari waralaba tersebut. Influencer, akses awal, dan pembayaran tanpa hambatan sangat penting untuk mempertahankan hubungan dengan komunitas.

Menekan Start pada Ekosistem Distribusi Game Online Baru

Peluncuran game blockbuster ditentukan oleh bagaimana merek menguasai ekosistem digital. Kampanye pre-order, komunitas yang hidup, dan jaringan influencer sangat penting untuk angka penjualan yang mengesankan. Penerbit juga mencari hubungan jangka panjang dengan konsumen mereka. Paradigma telah bergeser karena industri game memprioritaskan komunitas yang aktif dan terlibat daripada pelanggan pasif.

Bagikan Bagikan Bagikan Bagikan Email