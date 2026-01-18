Trump mengancam akan menuntut JPMorgan Chase karena 'debanking' dirinya

Jamie Dimon, Chairman dan CEO, JPMorganChase, berbicara selama Reagan National Defense Forum di Ronald Reagan Presidential Library di Simi Valley, California, AS 6 Desember 2025.

Presiden Donald Trump pada hari Sabtu mengancam akan menggugat JPMorgan Chase atas dugaan "debanking" terhadap dirinya setelah kerusuhan 6 Januari 2021 di Gedung Capitol AS.

"Saya akan menggugat JPMorgan Chase dalam dua minggu ke depan karena secara salah dan tidak pantas melakukan DEBANKING terhadap saya setelah Protes 6 Januari, sebuah protes yang ternyata benar bagi mereka yang melakukan protes," kata Trump dalam postingan media sosial. "Pemilihan itu DICURANGI!"

JPMorgan dan Gedung Putih tidak segera menanggapi permintaan komentar dari CNBC.

Trump dan keluarganya memiliki sejarah mengecam lembaga keuangan karena diduga menolak bekerja dengan mereka berdasarkan orientasi politik mereka.

Pada bulan Agustus, Trump menandatangani perintah eksekutif yang mengharuskan bank untuk memastikan mereka tidak menolak layanan keuangan kepada klien berdasarkan keyakinan agama atau politik, praktik yang dikenal sebagai "debanking."

Tahun lalu, Donald Trump Jr. mengatakan keluarganya mengalami kesulitan mengakses layanan bank besar — situasi yang diduga mendorong keluarga Trump untuk memasuki industri mata uang kripto.

"Jadi, [keluarga saya] terjun ke kripto, bukan karena seperti, 'hei, ini adalah hal keren berikutnya,' kami terjun karena kebutuhan," kata Trump Jr. kepada CNBC dalam wawancara Juni lalu.

Saham JPMorgan turun sekitar 5% selama seminggu terakhir, bahkan setelah bank tersebut pada hari Selasa melampaui ekspektasi untuk pendapatan dan laba kuartal keempatnya.

Ancaman hukum Trump terhadap JPMorgan datang saat presiden, dalam postingan Truth Social yang sama, membantah laporan Journal pada hari Rabu yang mengatakan presiden telah menawarkan posisi ketua Federal Reserve kepada CEO JPMorgan Jamie Dimon beberapa bulan lalu selama pertemuan di Gedung Putih.

Dimon menganggap tawaran tersebut sebagai lelucon, menurut laporan Journal.

Dalam postingannya, Trump membantah laporan tersebut, menekankan keberatan-keberatannya tentang Dimon dan JPMorgan.

"Pernyataan ini sama sekali tidak benar, tidak pernah ada tawaran seperti itu," tulisnya. "Mengapa The Wall Street Journal tidak menelepon saya untuk menanyakan apakah tawaran seperti itu dibuat atau tidak? Saya akan dengan sangat cepat memberi tahu mereka, "TIDAK," dan itu akan menjadi akhir dari cerita tersebut."

The Journal dan JPMorgan tidak segera menanggapi permintaan komentar yang dikirim di luar jam kerja normal.

Masa jabatan Ketua Fed saat ini Jerome Powell berakhir pada 15 Mei.