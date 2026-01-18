Dengan PEPE dan Dogecoin Bergerak Sideways, Semua Perhatian Beralih ke Presale Koin Meme Milk Mocha yang Menawarkan Potensi 7.315%

Pasar meme coin mungkin sedang menarik napas, tetapi beberapa trader sudah mengejar apa yang bisa menjadi kemenangan besar berikutnya. Harga Pepe hari ini bertahan dengan kekuatan jangka pendek, dan harga Dogecoin saat ini telah turun sedikit menyusul beberapa pengumuman penting di luar negeri. Sementara koin-koin ini mengkonsolidasi, pesaing yang lebih baru sedang berlari ke depan.

Sementara itu, Milk Mocha ($HUGS) dengan cepat menjadi salah satu meme coin yang paling banyak dibicarakan di ruang ini. Didukung oleh lebih dari 50 juta penggemar global dan telah mengumpulkan lebih dari $293.000, proyek ini mendapatkan daya tarik serius. Dengan potensi pengembalian 74x yang dikonfirmasi terkunci pada harga presale saat ini, proyek ini menonjol sebagai pesaing teratas di antara meme coin tahap awal. Permintaan meningkat dengan cepat karena pembeli terus masuk menjelang kenaikan harga berikutnya.

Harga Pepe Hari Ini Mengisyaratkan Kekuatan, Tapi Trader Menginginkan Lebih

Harga Pepe hari ini berada di $0,0000058 dan menunjukkan tanda-tanda menggembirakan dengan tetap di atas rata-rata pergerakan 20 hari dan 50 hari. Namun, masih tertinggal di bawah garis 200 hari, yang menandakan bahwa momentum jangka panjang belum kembali. Meski begitu, minat jangka pendek tetap tinggi karena volume perdagangan baru-baru ini mencapai $576,39 juta dan kapitalisasi pasar mencapai $2,46 miliar.

Ada dukungan di sekitar $0,00000545 dan resistensi di dekat $0,000006. Teknikal bercampur: MACD terlihat kuat, ADX solid, tetapi osilator lain menunjukkan pembeli dan penjual seimbang. Selama beberapa hari ke depan, harga Pepe hari ini mungkin terus berada di antara $0,0000056 dan $0,000006, kecuali dorongan volume besar memecahkannya keluar dari zona tersebut. Untuk saat ini, grafik mendukung optimisme yang hati-hati.

Harga Dogecoin Saat Ini Turun Sedikit, Tapi Berita Jepang Menambah Percikan

Harga Dogecoin saat ini telah turun ke $0,1368, merosot 2,70% dalam 24 jam terakhir. Penurunan terjadi tepat setelah pengumuman besar yang melibatkan kolaborasi berbasis Jepang. Kemitraan antara House of Doge, abc Co., Ltd., dan ReYuu Japan bertujuan untuk mempromosikan utilitas Dogecoin dunia nyata melalui fitur ramah stablecoin, dukungan regulasi token, dan dana ekosistem yang dikembangkan bersama.

Ini bisa menjadi pengubah permainan jika momentum terbangun. Grafik menunjukkan divergensi bullish kelima sejak Agustus, yang mungkin menunjukkan reli sedang terbentuk di bawah permukaan. DOGE saat ini bergerak antara IDR 2.279 dan IDR 2.384, dengan kapitalisasi pasar IDR 388,6 triliun dan volume perdagangan harian hampir IDR 19,26 triliun. Jika adopsi meningkat di Asia, harga Dogecoin saat ini bisa siap untuk bangkit.

Milk Mocha ($HUGS) Meledak di Tahap 11 Dengan Potensi Kenaikan 7.315%

Sementara meme coin lama terhenti, Milk Mocha mencuri perhatian. Dibangun di sekitar duo beruang Milk Mocha yang menggemaskan yang dicintai oleh lebih dari 50 juta orang di seluruh dunia, proyek ini memenangkan pembeli awal dengan pesona dan potensi serius. Token $HUGS-nya memadukan branding yang menyenangkan dengan penggunaan blockchain yang kuat, dan presale membuktikannya: lebih dari $293.000 telah terkumpul.

Saat ini di Tahap 11, token dihargai hanya $0,0008092. Harga listing yang dikonfirmasi adalah $0,06, artinya siapa pun yang masuk sekarang bisa mendapatkan pengembalian 7.315%. Kenaikan semacam itu adalah alasan mengapa banyak yang menyebut $HUGS sebagai meme coin terbaik untuk diambil saat masih di bawah radar.

Tapi ini bukan hanya hype. $HUGS hadir dengan utilitas nyata. Pemegang token dapat memanen hadiah, berkompetisi dalam acara mingguan, dan membuka HUG Crates langka yang penuh dengan peningkatan dan NFT. Pengguna dapat sepenuhnya menyesuaikan pertanian digital mereka, berpartisipasi dalam mini-game, dan mendapatkan boost yang meningkatkan pengembalian. Proyek ini juga menawarkan hak tata kelola dan akses merchandise eksklusif selama presale, menjadikannya lebih dari sekadar meme coin lain.

Keamanan dan transparansi juga dibangun. Kontrak pintar telah lulus audit oleh Solidproof dan Coinsult, likuiditas dikunci selama dua tahun, dan tokenomics berfokus pada komunitas. Dari total pasokan 50 miliar, 40% untuk penjualan publik, 35% untuk staking dan kemitraan, 15% untuk likuiditas, dan 10% dibagi antara tim dan pemasaran. Tidak ada pembukaan kunci kejutan atau dompet tersembunyi.

Kesimpulan

Harga Pepe hari ini dan harga Dogecoin saat ini terus mempertahankan dukungan dan menunjukkan kekuatan jangka pendek yang ringan, tetapi sentimen pasar secara keseluruhan bergeser ke arah proyek yang menawarkan potensi kenaikan lebih besar. Sementara keduanya mempertahankan dukungan komunitas yang kuat, trader semakin fokus pada peluang baru yang masih dalam fase awal mereka.

Milk Mocha ($HUGS) menangkap perhatian itu. Audiens global yang berkembang, utilitas platform bawaan, dan potensi pengembalian presale 74x mendorong minat yang dipercepat. Dengan lebih dari $293.000 yang telah terkumpul, tahap saat ini menawarkan ketersediaan terbatas, dan tingkat harga berikutnya akan segera tiba. Di antara presale aktif, $HUGS adalah salah satu peluang meme coin terbaik di pasar.

